«Спартак» — команда кого?

Сразу после поражения «Спартака» в матче с «Уфой» «Твиттер» разорвала моя давняя запись о том, что команду могут спасти Глушаков, Ещенко и Ребров. И тут Рианчо удружил, парни вышли на поле – и 0:2.

Сейчас этим скрином делятся тролли, специально хранившие картинку с четверга, а также личный фотограф Алексея Навального на тех самых фантомных президентских выборах. Возможно, кстати, из-за подобного подхода к новостям у главного оппозиционера страны дела всё печальнее и печальнее.

В «Твиттере» и комментариях сложно оперировать фактами – там место для оскорблений, создания и укрепления фейков. Но у меня просьба, если вы считаете себя разумными людьми и согласны с нижеизложенными объяснениями (если правда согласны), поделитесь со своими друзьями, чтобы не распространять вранье.

Итак.

1. К моменту написания того твита про Глушакова, Ещенко и Реброва «Спартак» получил четвёртый мяч от «Рейнджерс». «Вне игры» не было, судья ошибся, гол не засчитав.

2. Два последних мяча пришли через зону Рассказова и пролетали под Максименко.

3. В этой ситуации молодёжь не то что не способна прибавить. Напротив, расплачиваясь за скандалы взрослых, попадая в ад, юные игроки рискуют сгореть.

Как с «Рейнджерс» не получилось. «Спартак» бездарно проиграл «Уфе» Это было ужасно.

4. В тяжёлые времена ответственность должны брать опытные лидеры. Самоуверенный Глушаков, готовый подставляться Ребров и всегда отдающийся игре Ещенко.

5. Каждый из этих футболистов выделяется именно бойцовскими качествами, которые должны дополняться качествами футбольными. Пластичностью и интеллектом Ерёменко, диагоналями от Фернандо, скоростью на флангах, а также мастерством возможно лучших форвардов РПЛ Зе и Адриано.

6. С начала сезона мы говорим, что под нынешнюю схему 4-3-3 у «Спартака» нет исполнителей даже с наличием Промеса. Куда более логичной была бы плавающая модель, где в центре играли бы Фернандо, Глушаков и Ерёменко, а позицию на фланге, как в чемпионском сезона, занимал постоянно заужающий и страхующий. При этом Адриано (ближе к правому флангу) и Зе Луиш взаимодействовали бы впереди.

7. Твит про Реброва, Глушакова и Ещенко был написан в тот момент матча с «Рейнджерс», когда оба Ромы были на поле.

8. В матче же с «Уфой» «Спартак» пропускал оба мяча уже без Глушакова, но со связкой молодых Тимофеева и Пантелеева в центре, что полностью диссонировало с тем самым твитом.

Зобнин: сезон можно спасти. Верю, что мы способны побороться даже за золото Лидер «Спартака» и сборной России – об отставке Карреры, тактике Рианчо и секрете успеха национальной команды на ЧМ-2018.

9. «Спартак» вновь проиграл в результате неимоверной ротации и упрямства Рауля Рианчо, хоть и имел пару неплохих моментов в первом тайме.

10. И, если вспомнить интервью с Романом Зобниным, то с увольнением Массимо Каррере тоже помог испанец.

И сейчас, когда «Спартак» сваливается на 10-е место, хотелось бы кого-то пожалеть.

Например, добряка Рианчо, который искренне хотел поставить «Спартаку» современный футбол – такой, чтобы не нужно было даже анализировать соперников.

Или Карреру, который так доверился испанскому помощнику, что сначала выбрал его из разных кандидатов, а потом принял и губительную тактику. Ведь всё, что сейчас происходит, – это итог их совместной работы.

Или Глушакова, который хотел чего-то доказать Каррере и окружению тренера, но сейчас стал самым ненавидимым футболистом страны.

Или руководство, которое вроде бы понемногу шло всем на уступки, а теперь считается непрофессиональным.

Или посредников со стороны Массимо, которые так и остались посредниками – не больше.

Или Федуна, который построил стадион.

Но нет, никого не жалко. Ведь пока «Спартак» разрушался, каждый из них хорошо жил, хорошо интриговал, хорошо зарабатывал и не потерял, по сути, ничего. Ни теперь любимый всеми Массимо, ни потенциальный обладатель пары сотен миллионов за расторжение Глушаков, ни победивший в микровойне Измайлов, ни хорошо себя чувствующие агенты. На своём уровне они остались высоко, вот только «Спартак» теперь на 10-м месте.

Только ответ на вопрос, чья была эта команда, — он вроде понятен, но уже не так важен.

Важно, каким «Спартак» будет дальше. И интеллигентный Кононов, похоже, последний шанс Федуна всё изменить.

Подводим черту под прошлой эпохой. Она закончилась. Начинается новая.