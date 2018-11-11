«Уйду, как только руководство «Спартака» скажет, что я должен оставить пост»

Несмотря на неудачный результат, Рауль Рианчо бодро вошёл в зал для пресс-конференций. На его лице была если не улыбка, то полуулыбка. Первым делом испанец самостоятельно подвёл итог матча.

— Было два разных тайма. В первом мы лучше контролировали мяч, у команды были моменты. Во втором тайме «Спартак» стал меньше контролировать мяч. «Уфа» же играла достаточно агрессивно, воспользовалась контратаками и одержала заслуженную победу.



— Вы весёлый, а «Спартак» в нескольких очках от зоны вылета. Что это, если не позор?

— Позор — это если я завтра разобьюсь в самолёте. Даже не позор, а горе. Горе — это когда родственник умирает. На данный момент «Спартак» продолжает играть в Кубке России и Лиге Европы с хорошими шансами на выход из группы. В чемпионате ещё много туров впереди. «Спартак» сохраняет шансы на попадание в еврокубке на следующий сезон. Если вы думаете, что я буду плакать, это не так. Можно плакать, а можно думать о завтрашнем дне и надеяться на лучшее. Самые грустные сейчас — футболисты, и им нужно помочь, чтобы они смогли выйти из ситуации.

— Соперник поменял тактику?

— Тактически не изменились, они играли весь сезон 5-3-2. «Спартак» был готов к этому. Мы знали, что «Уфа» опасна на контратаках, поэтому нужно было доводить все атаки до удара. Впрочем, парой контратак они всё же воспользовались. Единственное, что поменялось, — главный тренер. Команда после смены рулевого всегда играет сильнее.



— Расскажите о вашей дальнейшей судьбе.

— Мою дальнейшую судьбу вы знаете, наверное, даже лучше, чем я. «Спартак» назначил меня исполняющим обязанности главного тренера. Я тоже слышал, что есть кандидат на пост главного наставника. Как только руководство свяжется со мной и скажет, что я должен оставить пост, я уйду. Но я не знаю, когда это произойдёт: сегодня, завтра или ещё когда-то. На сегодняшнюю игру я вышел как на первую. Как вы видели, весь матч я активно работал у скамейки. Моя страсть у меня в крови. По моему поведению не сказать, что я вышел на последнюю игру.



— В следующем матче вы бы что-то поменяли? Может быть, в тактике?

— Проблема не тактическая, не то, по какой схеме играет команда. 4-3-3 — это та же 4-2-3-1, только треугольник перевёрнут. Я отвечу ещё раз, но надеюсь, что у журналистов больше не возникнет возможности задавать вопросы. В прошлом сезоне «Спартак» занял 12-е место по пропущенным мячам. С этим нельзя поспорить, это статистика. Не надо мои слова менять, напишите, что я сказал. «Ювентус», у которого есть не отрабатывающие сзади Криштиану и Дибала, тоже играет с 4-3-3. Когда есть три полузащитника, справляешься лучше, чем с двумя. Я могу показать это на доске.

С «Рейнджерс», когда «Спартак» сыграл вничью и выиграл, мы тоже играли 4-3-3. Если бы мы выиграли в Казани, не пропустив на последних секундах, все бы говорили, что это фантастическая система. Если бы мы с «Уралом» реализовали три из 18 имевшихся ударов по воротам, мы бы тоже выиграли. В России есть программа InStat, показывающая статистику. Там вы можете посмотреть, сколько раз «Спартак» доходит до ворот соперника. По этому показателю мы одни из лучших, так что проблема не в схеме.



В первом тайме мы могли выигрывать 2:0. Футбол — состояние души, и дело футболиста — пронести это через всю игру. «Спартак» — хорошая команда, но сейчас команда выходит на поле под давлением. Команде нужна поддержка как можно большего числа людей. Она нужна футболистам и новому тренеру.



— Когда на улице «Спартака» вновь взойдёт солнце?

— В Москве завтра обещают хорошую температуру и солнце. В футболе хорошо то, что жизнь не заканчивается. Всегда можно поменять ситуацию. «Спартак» продолжает участвовать в трёх турнирах. В двух из них мы на хороших позициях, а в чемпионате есть время, чтобы вышло солнце.