Недовольство Смолова. «Рубин» прервал победную серию чемпиона

Чемпион без Фернандеша

Фёдор Смолов появился в стартовом составе «Локомотива» впервые за полтора месяца. В последний раз нападающий начинал игру с первых минут в конце сентября во встрече 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» в Калининграде, где он и получил травму плеча. Вообще главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин сделал пять перестановок по сравнению с матчем Лиги чемпионов в Португалии. Соломон Кверквелия заменил Бенедикта Хёведеса, Мацей Рыбусь – Брайана Идову, Дмитрий Баринов – Игоря Денисова, Джефферсон Фарфан – Мануэла Фернандеша, а Смолов – Эдера. Самой неприятной, конечно же, была потеря приболевшего Фернандеша.

В основе «Рубина» не оказалось сразу трёх игроков, вызванных в сборную России. Павел Могилевец и Дмитрий Полоз присели на скамейку запасных, а Егор Сорокин отбывает дисквалификацию.

Футбол без ворот

Игра получилась прогнозируемо жёсткой и бедной на опасные моменты: 22 человека выбежали на поле в минусовую температуру, чтобы работать и бороться, но не творить. Если бы существовал такой вид спорта, как футбол без ворот, то первый тайм сегодняшнего матча «Рубин» – «Локомотив» стал бы его классикой. Всё это печально, ведь в Казани без того низкая посещаемость.

В первом тайме соперники общими усилиями нанесли… ноль ударов в створ! В сторону ворот команда Курбана Бердыева пробила четыре раза, а действующий чемпион России – дважды. Однако хозяева могли бы забить, пожалуй, только с одиннадцатиметрового. Казанцы в двух эпизодах выпрашивали пенальти, показывая, что мяч попал в руку сперва Ведрану Чорлуке, а потом Кверквелии, но Владислав Безбородов принимал верное решение продолжить игру. У хорвата рука была прижатой к телу, а его грузинский напарник, падая в штрафной, никуда не мог деть свою руку.

Смолов без шансов

«Железнодорожники» владели территориальным преимуществом, чаще контролировали мяч. Гости в целом доминировали в центре за счёт количественного превосходства в средней линии, большего числа техничных полузащитников. Впрочем, напряжение у ворот «Рубина» возникало только при «стандартах». До перерыва москвичи подали четыре угловых, а незадолго до перерыва Алексей Миранчук пробил со штрафного рядом со штангой.



Смолов не нанёс ни одного удара в первые 45 минут. Правда, ему в сетях трёх центральных защитников было объективно тяжелее, чем паре нападающих «Рубина» Азмун – Бухаров. Те тоже недополучили мячей из-за брака у «подносчиков снарядов». Нередко ошибался ещё один игрок сборной России «опорник» Руслан Камболов (69% точных передач), а правый «бровочник» Виталий Устинов и вовсе пасовал с точностью 45%.

«Локо» без победы

После перерыва дело пошло повеселее. «Рубин» добавил на флангах, после чего нанёс первый матч удар в створ (Камболов стрелял из-за штрафной) и создал первый голевой момент. Интересно, что обе атаки пришли с фланга Устинова. Фёдор Кудряшов из хорошей позиции послал мяч в спину Кверквелии, а Азмун из убойной – в Гилерме. Точнее, сам голкипер «Локомотива» сыграл превосходно, совершив красивый сейв. Тем временем Сёмин на исходе часа матча решил убрать с поля Смолова. Нападающий был явно недоволен заменой, даже что-то высказал тренеру. Но кто виноват, что форма Фёдора сейчас оставляет желать лучшего?



Могилевец с Полозом отыграли около 15 минут. Замены, сделанные Бердыевым – вынужденные: Камболов с Бухаровым получили повреждения. Хозяева были ближе к голу, чем «Локо», особенно в горячей концовке в компенсированное время. Чемпион запомнился разве что парой острых эпизодов с участием братьев Миранчуков. Гости так и не пробили в створ. Тем не менее главный тренер «Рубина» сердился. «Что ты делаешь?» – грозно кричал он с бровки одному из своих футболистов. Видимо, кого-то ждёт очень неприятный разговор с Бердыевым, несмотря на то, что казанцы прервали победную серию москвичей.