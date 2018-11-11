Лидер чемпионата с безобразным футболом. Такой «Зенит» недостоин золота

Это был тот самый матч, сценарий и расклад сил в котором можно полностью описать, просто взглянув на голы и не утруждая себя пересмотром остальных эпизодов.



Гол первый: «Зенит» усердно пытается выйти из обороны за счёт короткого паса через центральную зону (что у него не получается весь сезон после травмы Нобоа, а уж в отсутствие Паредеса и подавно), идёт передача на медлительного Маркизио, но тот уже окружён тремя прессингующими соперниками. Итальянец суетится, поскальзывается, падает и попросту дарит мяч «армейцам». Итог: проблемы в билд-апе стоят команде Семака первого пропущенного результативного удара.

Гол второй: Лунёв, находясь под лёгким давлением Чалова и не имея вариантов среди защитников, безадресно выбивает мяч в направлении Дзюбы – цепляйся, Артём, как ты делал это весь сезон! Но форвард не цепляется, Магнуссон вылетает из-за его спины и выполняет перехват. Дальше же начинается самое интересное: ни один из футболистов «Зенита» даже не пытается помешать Магнуссону и Ахметову сделать короткую перепасовку и продвинуть мяч к штрафной. Ни Ерохин с Маркизио, застывшие в опорной зоне без соперников, ни Кузяев, ни даже Дзюба, который выключается из эпизода сразу после проигранного единоборства и передаёт Магнуссона партнёрам.

Итог: очередной бездарный выход из обороны и полное отсутствие переходной фазы после потери. Вместо движения навстречу – статика, вместо отборов или хотя бы агрессии и плотности – свободная зона и пассивность, стыдные для профессионального футбола.



Знаю, что многие болельщики «Спартака» (простите, что мы сейчас об этом клубе, но это в первый и последний раз в этом тексте) обижались, когда журналисты обходили стороной трудную серию ЦСКА в октябре-ноябре, вместившую пять поражений во всех турнирах, ничью и лишь две победы: «У одних все неудачи разбираете под микроскопом, а другие команды не трогаете и не нагнетаете вокруг них атмосферу».

Но потому и не «нагнетали»: никакой системности и предвестия тяжёлого кризиса в поражениях ЦСКА не ощущалось. Мало того что нужно делать скидку на изначально не самые великие ожидания от перестроечного сезона, так «армейцы», во-первых, проигрывали статусным соперникам (игру с «Тюменью» дублирующим составом в третьесортном Кубке России давайте вообще не трогать – это несерьёзно), во-вторых, безнадёжно низким качеством футбола там не пахло.



Да, где-то, как против «Краснодара» и «Локомотива», имели место спорные решения Гончаренко, стоившие поражения в концовках, но в этих же матчах встречались абсолютно адекватные игровые отрезки, а уже сегодня тренерский штаб показал: у него всё под контролем, несмотря на кадровые трудности в виде потери одного из двух лучших футболистов. И он знает, чего хочет от футболистов. А те, в свою очередь, отлично понимают требования и свой стиль.



«Зенит» же – совсем другое дело. Игровой кризис петербургского клуба затянулся, и о нём стали говорить ещё две-три недели назад. Да даже сам тренер и игроки не раз подтверждали, что футбол команда показывает невзрачный.

Проблемы не только у «Спартака». «Зенит» тоже уже месяц играет в плохой футбол Но при этом уверенно лидирует. Парадокс?

Никакого прогресса за последнее время не случилось, а в матче с ЦСКА, так уж вышло, все без исключения трудности вылезли наружу.



У «Зенита» по-прежнему малоконструктивная при позиционной игре центральная зона, она не обучена чёткому и быстрому продвижению мяча между линиями, легко подвергается прессингу, а без дисквалифицированного Паредеса возникают проблемы даже с длинной доставкой мяча в нужные зоны.



У «Зенита» по-прежнему нет сильного левого защитника, который обеспечил бы качество в атаке. И поэтому даже осиротевший после травмы Марио Фернандеса фланг ЦСКА гости вообще никак не беспокоили.

У «Зенита» по-прежнему нет другого эффективного стиля, кроме силового футбола с забросами на Дзюбу. Артём очевидно выдохся – и это должно было случиться (тем не менее единственный опасный удар нанес именно он – после фирменной зацепки за высокий мяч), Кузяев тоже устал и уже не может собирать подборы и обеспечивать второй темп.



В этой игре «Зенит» был обречён. А самое неприятное для него – понимание факта, что до зимы, когда «сборники» отдохнут, Нобоа поправится (?), Кокорин выйдет из СИЗО (?), менеджмент поработает на трансферном рынке (?), добавить в качестве будет весьма проблематично.



Пять очков преимущества «Зенита» в таблице – это немало. Но команде Семака нужно очень постараться, чтобы не растерять нажитое мощным стартовым рывком хотя бы до перерыва. А фаворита в нашем чемпионате, который был бы выше остальных на голову, нет и не предвидится.



Взять золото способен даже перестроечный ЦСКА – особенно если всегда будет играть так же, как сегодня.