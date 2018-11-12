Пока «Спартак» проигрывает в России, Каррерой интересуются в Италии

«Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Манчестер Юнайтед» — 3:1

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, отличившийся на 12-й минуте. В начале второго тайма «горожане» увеличили преимущество благодаря точному удару форварда Серхио Агуэро. На 58-й минуте «красные дьяволы» отыграли один мяч благодаря пенальти, который реализовал нападающий Антони Марсьяль. В концовке отличился хавбек «Сити» Илкай Гюндоган.

«Манчестер Сити», набрав 32 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (20) занимает 8-е место.

«Ман Сити» закончил дерби голом, который войдёт в историю А первый гол «МЮ» пропустил, сделав всего 10 пасов с начала игры.

Каррера входит в число претендентов на пост нового главного тренера «Удинезе»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера входит в число претендентов на пост нового главного тренера «Удинезе», который в ближайшие дни может освободиться после увольнения нынешнего наставника команды Хулио Веласкеса, сообщает Sky Sport Italia.



По информации издания, в число кандидатов на эту должность также входят Давиде Никола, Чезаре Пранделли, Клаудио Раньери и Кике Санчес Флорес.



В данный момент серия «Удинезе» без побед насчитывает семь матчей в чемпионате Италии (одна ничья, шесть поражений). Команда занимает 18-у строчку в турнирной таблице, имея в активе девять очков.



Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны.

«Спартак» — команда кого? Положительных героев здесь нет.

ЦСКА обыграл «Зенит» в Москве благодаря голам Чалова и А. Сигурдссона

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал на своём поле питерский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали нападающий Фёдор Чалов и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, которые отличились на 15-й и 26-й минутах соответственно. Результативными передачами отметились полузащитник Ильзат Ахметов и всё тот же Чалов.



«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. ЦСКА (23) располагается на пятом месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с грозненским «Ахматом», а «Зенит» на своём поле примет «Ростов». Матчи пройдут 23 и 25 ноября соответственно.

Чалов затмил Дзюбу, ЦСКА переиграл «Зенит» «Армейцы» уходили с поля под громогласное: «Молодцы!».

«Барселона» проиграла «Бетису» в Примере, несмотря на дубль Месси

Каталонская «Барселона» потерпела поражение в матче 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.



В составе «Бетиса» отличились хавбеки Хоакин Санчес, Джовани Ло Чельсо и Серхио Каналес, а также защитник Эктор Фирпо. Авторами голов «Барселоны» стали полузащитник Артуро Видаль и форвард Лионель Месси, оформивший дубль.



Для каталонского клуба сегодняшнее поражение стало первым за последние шесть матчей в чемпионате Испании. Ранее действующие чемпионы записали в актив три победы подряд и две ничьи. «Бетис», обыграв «Барселону», прервал серию без побед из четырёх встреч.



«Барселона», набрав 24 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (16) занимает 12-ю строчку.

«Барселона» пропустила дома четыре гола. Что это было? Когда даже дубля Месси мало.

«Краснодар» на своём поле разгромил «Енисей»

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Енисей». Встреча проходила на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Юрий Газинский, Виктор Классон и Шарль Каборе. Результативными передачами отметились Классон, Ари и Газинский. Таким образом, «Енисей» продлил до девяти матчей серию без побед в РПЛ (две ничьи, семь поражений).



«Краснодар» (26 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Преьмер-Лиги, «Енисей» (6) – на 16-м месте.



В следующем туре «Енисей» 24 ноября на выезде встретится с московским «Динамо», а «Краснодар» 25 ноября примет на своём поле тульский «Арсенал».

«Спартак» потерпел второе подряд поражение в РПЛ, уступив «Уфе» на выезде

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник уфимской команды Дмитрий Сысуев, забивший на 75-й минуте матча. В компенсированное время встречи второй гол забил хавбек «Уфы» Ловро Бизяк. Таким образом, столичный «Спартак» потерпел второе подряд поражение в Российской Премьер-Лиге. Напомним, в 13-м туре московская команда на своём поле проиграла «Уралу» со счётом 1:2.



«Уфа» набрала 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (19) — на 10-м месте.



В следующем туре РПЛ «Уфа» сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Спартак» примет на своём поле самарские «Крылья Советов».

Как с «Рейнджерс» не получилось. «Спартак» бездарно проиграл «Уфе» Это было ужасно.

Аршавин: думаю, полностью завершаю карьеру

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин решил повесить бутсы на гвоздь. Сегодня, 11 ноября, российский игрок провёл прощальный матч в казахстанском «Кайрате».



«Думаю, полностью завершаю карьеру. Планы на ближайшее время? Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка, и в конце ноября я вернусь в Петербург», — приводит слова Аршавина пресс-служба казахстанской команды.



Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 года, провёл за клуб более 100 матчей, стал автором 30 голов и 37 результативных передач. В составе клуба он дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны. Ранее форвард играл за такие клубы, как «Зенит» и «Кубань», а также за лондонский «Арсенал».

Аршавин – лучший российский игрок XXI века? Один из ярчайших российских футболистов XXI века завершает карьеру, но был ли он лучшим в новейшей истории?

Габулов завершит карьеру и займёт пост министра спорта Северной Осетии

Как стало известно «Чемпионату», российский голкипер Владимир Габулов завершит спортивную карьеру и станет министром спорта Северной Осетии.



Габулов – уроженец Северной Осетии. Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008 и дошёл до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018.



Последним клубом в карьере Габулова был бельгийский «Брюгге», в который он перешёл из тульского «Арсенала» в начале января этого года. По итогам чемпионата команда завоевала золотые медали первенства. 35-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.



Также Габулов защищал цвета «Динамо», «Алании», ЦСКА, «Кубани», «Амкара» и «Анжи».