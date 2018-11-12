А ещё: прощание Кононова с Тулой, забег фанатов «Ростова» по полю, замёрзшие спартаковцы и главные кадры победы ЦСКА над «Зенитом».

Олег Иванов получил леща после победы над «Крыльями». Лучшие фото 14-го тура РПЛ

Прощание тура

Олег Кононов попрощался с болельщиками после победы над «Анжи». В ближайшее время главный тренер «Арсенала» должен возглавить «Спартак».

Фото: РИА Новости

Фото: arsenaltula.ru

Подарок тура

«Крылья Советов» дали автору победного гола «Ахмата» Олегу Иванову леща. В буквальном смысле.

Вторжение тура

В матче «Ростов» — «Динамо» самое интересное случилось после финального свистка: на поле выбежали болельщики, одному из них даже досталась в подарок футболка от Аяза Гулиева.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Мороз тура

Российский футбол постепенно вступает в зимнюю фазу – в этом туре «Спартак» играл в Уфе при температуре "-10".

Фото: Spartak.com

Перенос тура

Матч «Енисея» с «Краснодаром» из-за заморозков пришлось перенести в Краснодар, где хозяева поля не дали гостям ни единого шанса набрать очки.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Поздравления тура

Болельщики «Краснодара» поздравили с прошедшим днём рождения Мурада Мусаева, которому недавно исполнилось 35 лет.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Возвращение тура

В этом туре «Енисей» вышел на игру под руководством Дмитрия Аленичева, который ранее был отстранён от своих обязанностей.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Победа тура

ЦСКА удалось обыграть «Зенит» впервые с 2014 года.

Звезда тура

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил награду «Лучший игрок месяца» из рук Михаила Грушевского, а после забил гол «Зениту» и укрепил своё лидерство в гонке бомбардиров.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гость тура

Первый удар по мячу в дерби нанёс олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Травма тура

Ильзат Ахметов, который впервые был вызван в сборную России, получил травму плеча и покинул поле на носилках.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дети тура

Самые креативные юные болельщики на трибунах наших стадионов.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»