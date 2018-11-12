Олег Иванов получил леща после победы над «Крыльями». Лучшие фото 14-го тура РПЛ

Прощание тура
Олег Кононов попрощался с болельщиками после победы над «Анжи». В ближайшее время главный тренер «Арсенала» должен возглавить «Спартак».
Подарок тура
«Крылья Советов» дали автору победного гола «Ахмата» Олегу Иванову леща. В буквальном смысле.
Вторжение тура
В матче «Ростов» — «Динамо» самое интересное случилось после финального свистка: на поле выбежали болельщики, одному из них даже досталась в подарок футболка от Аяза Гулиева.
Мороз тура
Российский футбол постепенно вступает в зимнюю фазу – в этом туре «Спартак» играл в Уфе при температуре "-10".
Перенос тура
Матч «Енисея» с «Краснодаром» из-за заморозков пришлось перенести в Краснодар, где хозяева поля не дали гостям ни единого шанса набрать очки.
Поздравления тура
Болельщики «Краснодара» поздравили с прошедшим днём рождения Мурада Мусаева, которому недавно исполнилось 35 лет.
Возвращение тура
В этом туре «Енисей» вышел на игру под руководством Дмитрия Аленичева, который ранее был отстранён от своих обязанностей.
Победа тура
ЦСКА удалось обыграть «Зенит» впервые с 2014 года.
Звезда тура
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил награду «Лучший игрок месяца» из рук Михаила Грушевского, а после забил гол «Зениту» и укрепил своё лидерство в гонке бомбардиров.
Гость тура
Первый удар по мячу в дерби нанёс олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин.
Травма тура
Ильзат Ахметов, который впервые был вызван в сборную России, получил травму плеча и покинул поле на носилках.
Дети тура
Самые креативные юные болельщики на трибунах наших стадионов.