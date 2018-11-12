Кого Олег Кононов привёл за собой в «Спартак»

Старший тренер – Сергей Кузнецов

Возраст: 36 лет

Гражданство: Венгрия / Украина

Предыдущие клубы: «Арсенал» Тула

Сергей Кузнецов Фото: arsenaltula.ru

Первый опыт тренерской работы для 36-летнего экс-форварда. За карьеру он успел дважды скататься в Россию футболистом: играл за «Носту» и «Аланию». Но, как сам признавался, фактически закончил с футболом ещё четыре года назад из-за многочисленных травм. С Олегом Кононовым Кузнецов пересекался в «Шерифе» и именно по его совету принял решение закончить с игровой карьерой и начать обучение на тренера.

«Пообщавшись с Олегом Георгиевичем, я пришёл к мнению, что не стоит продолжать карьеру игрока. И я планомерно стал готовиться к работе тренером. Начинал с азов, интересовался детским футболом, физиологией, тренировочным процессом в детском футболе. Проходил стажировку тренером младших возрастов в «Черноморце» и донецком «Шахтёре». Мне действительно было интересно пройти все ступени, чтобы понять, готов ли я работать тренером. Затем ездил в «Ференцварош», где общался с немецким специалистом Томасом Доллем. Проходил стажировки в немецких клубах. У меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе тренером в профессиональной команде», – рассказывал Кузнецов перед своим первым сбором в «Арсенале».

Коуч владеет английским, венгерским, сербским и румынским языками, а в планах у него изучение испанского и португальского.

Тренер вратарей – Даниэл Тудор

Возраст: 44 года

Гражданство: Румыния

Предыдущие клубы: «ЧФР» Клуж, «Кубань» Краснодар, ФК «Краснодар», «Ахмат», «Арсенал» Тула.

Даниэл Тудор Фото: arsenaltula.ru

Единственный из тренерского штаба «Арсенала», кто уже попрощался с Тулой. И, возможно, самый опытный во всей команде Олега Кононова. Тудор работает в России с 2015 года, успев потренировать вратарей «Кубани», «Краснодара» и «Ахмата».

Одним из сильнейших вратарей России Тудор считает Александра Беленова, и он даже предлагал пригласить его в «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого тренер вратарей покинул из-за конфликта со Станиславом Крицюком.



«Было неожиданно, ведь мы работали вместе полгода! И я сказал ему: «Стас, я работаю здесь не первый день и хорошо знаком с клубной философией. Давай изменим то, что не устраивает тебя, и будем работать дальше». Но он меня не слушал. Крицюк просто хотел другого тренера», – объяснял румын.

После увольнения Тудор много ездил на стажировки: в «Фиорентину», «Реал», «Уотфорд». Ранее были поездки в «Рому» и «Ювентус». Тренер рассказывал, что считает коллег из «Мадрида» и «Ювентуса» лучшими в мире.

Тренер по физподготовке – Стергиос Фотопулос

Возраст: 47 лет

Гражданство: Кипр

Предыдущие клубы: «Панатинаикос», «Ростов», «Динамо» Москва, «Динамо» Брест, «Арсенал» Тула.

Стергиос Фотопулос Фото: arsenaltula.ru

Кипрский специалист, который в профессии уже больше 20 лет. «Я занимался футболом до 17 лет, после чего родители сказали, что мне нужно получать высшее образование. Я для себя решил, что раз не суждено стать игроком, то пойду работать тренером», – рассказывал сам Фотопулос.

Образование получал в Сербии, дальше были стажировки в Германии и Англии, федерациях футбола Италии и Испании. Фотопулос знает английский, немецкий, испанский и сербский языки. Владеет русским – в том числе благодаря работе в «Ростове» и московском «Динамо». До Тулы киприот работал в брестском «Динамо».



Фотопулос рассказывал, что Кононов до «Арсенала» дважды звал работать его в свой штаб: в «Симферополь» и «Краснодар». Но работать совместно специалисты начали только в Туле.

Тренер по физподготовке – Сантьяго Хесус

Возраст: 47 лет

Гражданство: Испания

Предыдущие клубы: «Тенерифе», «Ростов», «Лас-Пальмас, «Ротор», «Мамелоди Сандаунс», «Арсенал» Тула.

Долгое время работал на родине, там же получал образование. Но в результате финансового кризиса в «Лас-Пальмасе» Хесус уехал работать в клуб «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР. В 2012 году он впервые приехал в Россию, войдя в тренерский штаб «Ростова». Дальше был опыт работы в «Роторе» и возвращение на родину. Вновь вернулся в Россию Хесус только летом.

Сантьяго Хесус (слева) Фото: arsenaltula.ru

Тренер-аналитик – Михаил Кожевников

Возраст: 23 года

Гражданство: Россия

Предыдущие клубы: «Арсенал» Тула

Михаил Кожевников Фото: из личного архива Михаила Кожевникова

Тенденция, когда клубы РПЛ приглашают на работу молодых парней, разбирающихся в цифрах, продолжилась в Туле. Анализировать футбол в «Арсенал» взяли 23-летнего Михаила Кожевникова. С Олегом Кононовым парень познакомился на лекции в ВШЭ. Оба учились в одной группе, Кожевников подошёл пообщаться о футболе, в итоге быстро нашли общий язык и сдружились. Михаил уговорил Кононова провести семинар для молодых тренеров в Санкт-Петербурге. Спустя несколько месяцев поступило уже обратное предложение. «В один из вечеров Олег Георгиевич позвонил мне и сказал: «Готовься, ты переезжаешь в Тулу», – вспоминал Кожевников.



«Меня не интересуют деньги, место работы, условия. Главное – получить шанс и отдаться своему делу по максимуму. Поэтому согласился сразу. Такие случаи я называю «вызовом»: приходит неожиданно, и ты должен без всяких размышлений соглашаться на него, иначе второго шанса не будет», – говорил тренер в интервью сайту СФЛ СПб.