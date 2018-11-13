«У нас все – футболисты, даже мама!» Удивительная история исландца из ЦСКА

Ещё 80 лет назад Акранес – это в 20 км от Рейкьявика – был рыбацким поселением. Статус города он приобрёл в 1942 году. Ну как города – городка. Согласно последней переписи, население Акранеса недотягивает до 7 тысяч. Здесь, на берегу залива Фахсафлоуи Атлантического океана, и появился на свет Арнор Сигурдссон.



Необходимое уточнение: у исландцев, за редким исключением, нет фамилии: второе имя, по сути, является отчеством. Таким образом, Сигурдссон буквально означает – сын Сигурдура. Он-то и поведал нам несколько удивительных фактов из биографии героя последних дней. Семейство у Арнора поистине уникальное!

Арнор Сигурдссон в кругу семьи Фото: из личного архива Сигурдура Сигурстейнссона

— В нашей семье все – футболисты, — рассказывает Сигурдур. – Мы с женой играли на топ-уровне в Исландии. Маргарэт входила в национальную команду, я выступал за юношеские. Оба брали трофеи с «Акранесом». Трое детей – Арнор (19 лет), Инги (14) и Сунна (10) – пошли по нашим стопам. Насчёт Арнора вы знаете. Инги привлекается в сборную U15. Сунна, дочка, тянется за братьями. При этом футбольные симпатии у нас отличаются. По малолетству Арнор болел за разные английские команды – в зависимости от того, кто был наверху таблицы (смеётся). Лет в 11-12 сосредоточился на «Арсенале». Я болею за «Тоттенхэм», жена – за «Ливерпуль», младшие дети – за «Манчестер Юнайтед». Можете себе представить, что творилось в доме, когда эти клубы сталкивались друг с другом: крик, смех, подколки! В 2012-м нам посчастливилось посетить лондонское дерби на «Эмирейтс». «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» — 5:2. У меня был траур, у Арнора — праздник.

Арнор Сигурдссон (справа) – на «Эмирейтс» Фото: из личного архива Сигурдура Сигурстейнссона

С такими генами жизненный путь Арнора, похоже, был предопределён.

— Тягу к футболу он обнаружил в себе годика в 3-4, — продолжает Сигурдур. – Всё время возился с мячом в саду у дома. Не поверите, но Арнор ещё в раннем детстве твёрдо решил стать профессиональным футболистом. Он вообще целеустремлённый парень, всецело сосредоточенный на том, что делает. И это касается не только футбола. Арнор хорошо учился в школе и до сих пор продолжает дистанционное обучение в колледже FVA. Он очень серьёзно относится к образованию. Не думайте, что раз Исландия такая маленькая, то у нас нет условий для занятий спортом. «Акранес», где я сейчас работаю генеральным менеджером, располагает крытым манежем и футбольным полем стандартных размеров, пусть и с искусственным покрытием.

Арнор с детства был нацелен на чужие ворота Фото: из личного архива Сигурдура Сигурстейнссона

Сигурдссон стремительно прогрессировал. В 15 лет неделю стажировался в бельгийском «Брюгге». В 16 дебютировал в высшем дивизионе Исландии, проведя на поле несколько минут с родным дядей, тоже полузащитником «Акранеса» Йоном Вильгельмом Акасоном. За два месяца до 18-летия переехал в Швецию.

В «Норрчёпинге» Арнора встретили три соотечественника – защитник Флоусон, хавбеки Сампстед и Топаринссон. Присутствие рядом земляков способствовало быстрой и безболезненной адаптации парня в близкой ментально и географически, но всё-таки другой стране. Ну и фанатичная преданность футболу свою роль сыграла.

Чтобы оценить по достоинству опытного мастера, лидера клуба, феноменальной проницательностью и глубоким знанием предмета обладать не нужно. На такого и ценник соответствующий, априори более высокий, чем на безвестного юниора. Распознать талант в резервисте не самого приметного клуба из чемпионата второго-третьего ряда – вот настоящее искусство. Селекционная служба ЦСКА его проявила.

Скаут «армейского» клуба Андрей Мовсесьян не напрасно мониторил скандинавские лиги. Погружённость в тему позволила выявить будущую звёздочку на этапе «разгорания», раньше конкурентов, в том числе из Англии. В потенциальном новобранце спортивный департамент ЦСКА подкупило умение разогнать атаку, «взорвать» эпизод за счёт скорости, резкости. Плюс дисциплинированность, исполнительность, универсализм. Если в «молодёжке» Исландии Арнор в основном прикрывал фланг, то в клубе выходил чистым нападающим либо в оттяжке, как сейчас в ЦСКА с Влашичем.

Изучением претендента по видео «армейская» селекция не ограничилась. Для закрепления первичных впечатлений в Скандинавию был командирован «разведчик» — оценить игрока «живьём». По моей информации, на финальном этапе отбора Арнор заочно, не догадываясь об этом, конкурировал с польским ровесником Себастианом Шиманьским из «Легии». Сопоставив игровые характеристики и стоимость кандидатов, ЦСКА остановил выбор на исландце. Теперь можно констатировать – не ошибся.

ЦСКА вступил в переговоры с «Норрчёпингом», когда Сигурдссон даже в стартовом составе ещё не прописался – на замены выходил. Очень может быть, что это позволило клубу сэкономить миллион-другой. Но и в «Норрчёпинге» не простофили сидят – отдавать за бесценок востребованного исполнителя не собирались. Пришлось убеждать – и платить. В представлении ЦСКА – немало. «Норрчёпинг» официально обставил сделку как крупнейший трансфер в истории клуба и при этом умудрился не назвать сумму. За него это сделали журналисты. Не думаю, что шведские СМИ с потолка взяли цифру – 4 миллиона евро.



— Конечно, мы волновались, провожая сына из 7-тысячного Акранеса в 16-миллионную Москву, — признаётся Сигурдур Сигурстейнссон. – Но с профессиональной точки зрения его выбор не вызывал сомнений. ЦСКА – отличный клуб, а Арнор созрел для такого вызова. К тому же сын ехал в Россию не один – с возлюбленной. Сыну повезло с ней: Рагна не только милая, но и умная девушка. Плюс Хордур Магнуссон с супругой им здорово помогли. Отдельное спасибо клубу – за заботу. Будучи в октябре в Москве, мы с женой в полной мере ощутили гостеприимство ЦСКА.

Естественно, что молодому парню, иностранцу, понадобилось время, чтобы понять и принять требования нового тренера, освоиться в незнакомом и к тому же активно строящемся коллективе.



Но не так уж много. Впервые «товар лицом» Арнор показал в середине сентября в Пльзене. За 9 минут основного времени и несколько компенсированных Сигурдссон помог красно-синим уйти от поражения и удостоился персональной похвалы от Виктора Гончаренко: «Good, Arnor».

Молодая шпана ЦСКА. Кто эти ноунеймы, победившие «Реал» Ещё пару месяцев назад их знала горстка болельщиков. Победа над «Реалом» привлекла к ним внимание всей Европы.

2 октября 2018 года – особенный день в жизни Сигурдссона. В гости к ЦСКА приехал «Реал», а к Арнору – родители. Свою четверть часа на поле младший из «армейских» исландцев отработал внешне спокойно, а вот родня на трибунах «Олимпийского» прямо-таки извелась от переживаний.



— Это был высший уровень стресса! – смеётся папаша Сигурдур. – Но Арнор всегда удачно распоряжался своими шансами и сделал это вновь. Акранес, хоть и небольшой городок, все друг друга знают, но очень футбольный. Можете себе представить, сколько поздравлений мы потом получили. Море! Теперь многие в Акранесе следят за играми ЦСКА. А после приглашения Арнора в первую сборную количество симпатизирующих российскому клубу ещё больше увеличится.

Сигурдур и Маргарэт в «Лужниках» Фото: из личного архива Сигурдура Сигурстейнссона

Понятно, что, как всякий отец, Сигурдур не может быть стопроцентно беспристрастен к отпрыску. Но насчёт реализации Арнором своих шансов он если и приукрасил, то совсем чуть-чуть. Свой первый гол в Лиге чемпионов, «Роме», Сигурдссон забил со второго выхода в стартовом составе. И как забил! Одним касанием проткнул мяч мимо Сантона, вторым – упаковал в шестёрку. Высший пилотаж! Дальше – больше. После его дерзкого отбора у Маркизио на ворота «Зенита» покатилась первая результативная атака, по мнению Сергея Семака, предопределившая дальнейший характер встречи. Второй удар, в исполнении самого исландца, добил лидера РПЛ – даром что играть оставалось полтора тайма.

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Прогресс Арнора оценили не только болельщики. Эрик Хамрен премировал полузащитника приглашением на матчи с Бельгией (Лига наций) и Катаром (спарринг). На этот раз в главную сборную «викинги» ЦСКА отправились за компанию. Впервые.



Есть ощущение, что и там Сигурдссон не затеряется. Тельцы – они такие, упёртые. А этот ещё и талантливый.