«4-3-3 – одна из моих любимых схем». «Спартак» представил нового тренера

Наиль Измайлов: Сегодня мы хотим представить нового главного тренера и пожелать ему удачи.

Сергей Родионов: Я хочу поздравить Кононова. Пожелать ему успехов и реализации идей, с которыми он пришёл в команду.

— Вы говорили, что для вас давление – стимул. Осознаете ли вы до конца, с чем вам предстоит столкнуться? Когда трибуны начнут скандировать вашу фамилию?

Олег Кононов: Вернёмся к турнирной таблице. Команда сейчас на 10-м месте. Для меня неважно, когда трибуны начнут скандировать фамилию, для меня важно, чтобы скандировали «Спартак». Чтобы болельщики были благодарны команде за игру. Я прошёл все стадии, начиная с юношеского футбола. Я родился в Курске, играл во второй лиге, всю жизнь мечтал стать тренером и добился этого. Когда работаешь тренером, всегда присутствует давление. Оно знакомо мне, как и любому спортсмену, с детства. Давление в «Спартаке» только мотивирует. А о том, как будет складываться моя работа, знает только господь.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Сомнений и страха не испытываете?

О.К.: Абсолютно точно нет. У всех, кто занимается спортом, есть лишь волнение, которое мотивирует.

— Когда произошли первые контакты со «Спартаком»?

О.К.: О переговорах, которые были между нами, я не буду говорить. Если руководство считает нужным сказать, оно скажет.

— В прессе фигурировало несколько фамилий, которые были в списке на пост главного тренера «Спартака». Как проходили переговоры?

Н.И.: Переговоры ни с кем из тренеров не велись до увольнения Карреры.

— Почему выбор был сделан в пользу Кононова?

С.Р.: Он довольно длительный срок работает тренером. Его работа была видна в Беларуси, Украине, Молдавии и России. Руководство прельстила зрелищность игры. Это должно быть подкреплено результатом. Опыт у тренера есть. На основе этого делался выбор.

— Как происходил выбор?

Н.И.: Мы вели переговоры с несколькими кандидатами. Как только они закончились, мы подписали контракт с Кононовым.

В «Спартак» пришёл антипод Карреры. Он скромный и грезит атакующим футболом Олег Кононов — новый главный тренер «Спартака».

— С кем ещё шли переговоры?

Н.И.: Было несколько иностранцев и несколько русских кандидатов.

— Какая черта привлекла вас в Кононове? Почему он, а не Карпин или Жардим?

Н.И.: Я назвал основные характеристики, по которым делался вывод. Игра команды – фактор в пользу Кононова.

— Жардим ставил менее зрелищную игру?

Н.И.: У нас было несколько кандидатов.

— Как будет развиваться тренировочный процесс?

О.К.: Сейчас пауза на игры сборных. Команда отдыхает до 15 числа. Потом начнём работу. Этот период очень важен для нас: нужно познакомиться с игроками, объяснить работу. Мы осознаём, что график тяжёлый. Но он мне знаком, я достаточно опытен. Мне приходилось участвовать в Лиге Европы, чемпионате и Кубке. Проблем с тренерским процессом нет. В игроков я верю, с каждым буду индивидуально беседовать. Кто будет соответствовать, тот играть будет.

— Видите ли вы в составе Глушакова и Ещенко?

О.К.: Я только что сказал, что в каждого игрока я верю. С каждым я буду определяться, смотря, как он работает.

— Стратегию тренировок будете менять?

О.К.: У меня свой тренировочный процесс. Не такой, какой был у предыдущего тренера, наверное. Главное – чтобы он приносил результат, чтобы каждый из игроков прогрессировал. Будет прогресс игроков – будет прогресс тренера.

— Как должна проходить трансферная кампания? В последнее время она проходила так-сяк.

О.К.: Я не буду говорить на данный момент об этом. Самое главное – включиться в работу, делать свое дело. Потом, после чемпионата, мы об этом будем говорить с руководством.

С.Р.: На сегодняшний день у Кононова есть регламент, переданный совсем недавно. Там всё прописано и понятно. Я не понял, что такое так-сяк.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— В прессе много писали про то, кто выносит окончательное решение по трансферам.

С.Р.: Последний игрок, который пришёл в клуб по инициативе селекционной службы – Селихов. Дальше очень много написано.

— Какова роль Трабукки и Гурцкая в трансферах«Спартака»? Действительно ли они заработали 25 миллионов евро?

Н.И.: В последнее время в прессе пишут столько всего, что не перестаешь удивляться. Пишущие люди зачастую не имеют отношения к клубу и информации. Их заработок — коммерческая тайна клуба, и цифры озвучивать не совсем корректно.

— А какую роль они играли?

Н.И.: Вам виднее.

— Ваш агент Шаблий будет играть роль в жизни клуба?

О.К.: У меня нет агента. Шаблий не мой агент.

— Для нас это новая информация.

О.К.: А для меня – старая.

— Вы знакомы с Шаблием?

О.К.: Да, но он не мой агент.

«Он знал слабые стороны «Спартака». Вся правда об уходе Кононова Интервью с Максимом Беляевым.

— Трибуны остро реагируют на капитана. Как решать эту проблему с болельщиками и Денисом?

Н.И.: К сожалению, реакция основана на недостоверной информации.

— Вы планируете поменять капитана? Как происходит выбор капитана в вашей команде?

О.К: У меня будет знакомство со всеми игроками. В моей практике всегда была возможность давать выбирать игрокам.

— По какой схеме планируете играть и будет ли она меняться?

О.К.: Мне в этом плане легче, чем Рианчо, хотя 4-3-3 – одна из моих любимых схем. В «Краснодаре» мы играли по ней почти постоянно. Всё зависит от уровня игроков и того, кто может играть на той или иной позиции. Весь тренировочный процесс подчинен тому, чтобы определить тактическую схему игры. Сейчас большая работа будет, чтобы объяснить команде принципы игры. Они состоят из баланса атаки и обороны. Вы знаете, какой футбол я предпочитаю. Ни в коем случае не буду играть в оборонительный футбол.

— Какая задача стоит перед Кононовым? Команда продолжает борьбу в Лиге Европы и Кубке России, но при этом занимает 9-е место в РПЛ.

О.К.: Задачи формируются перед началом сезона и не меняются с приходом нового тренера. Это попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, победа в Кубке России, 1/4 Лиги Европы. Будем решать их поэтапно.

— Будет ли фантомный спортивный директор?

С.Р.: Я был и.о. спортивного директора, но должность была упразднена. Ее нет сейчас в клубе. Это будет решаться на заседании правления.

— Она нужна? Почему она была упразднена?

Н.И.: Функции исполнял Сергей Родионов. Сейчас мы думаем о реструктуризации. Возможно, она появится.

— Кто в руководстве клуба произнес первым фамилию Кононова?

Н.И.: Это было общее решение.

— Чем рискуют руководители в случае неудачного результата?

Н.И.: Как и главный тренер, мы рискуем контрактом. Вопрос будет решаться на совете директоров.

— Поражает жизнестойкость Родионова.

С.Р.: Я в «Спартаке» давно. Хочу ли я уйти? На сегодняшний день я нахожусь в «Спартаке». Совет директоров определяет мою судьбу. Да, я пытался уйти.

— Какое впечатление произвёл Федун?

О.К.: Положительное.

— Какие отступные заплатили «Арсеналу»?

Н.И.: Наверное, логично, что должна быть определенная сумма, когда по ходу сезона тренер уходит из одной команды в другую.

Иллюзия разума. Кононов – шанс Федуна всё изменить Странная эпоха «A Tutti» закончилась. «Спартак» может вернуть стиль.

— Сумма – полмиллиона евро?

Н.И.: Это коммерческая тайна. Может, поговорим про футбол?

— В общественном сознании утвердилось, что Глушаков плетёт заговоры. У вас нет опасений?

О.К.: Для меня главное – реальность. Если абстрагироваться от фамилий, всегда должен быть контакт. Если его нет, виноват тренер. Я с этим сталкивался.

— Какова реакция руководства на поведение трибун?

Н.И.: Решить любой конфликт можно лишь путем диалога, переговоров. Я всегда готов к общению. Все знают мой телефон. С этим никогда не было проблем за всё время, что я здесь работаю. С болельщиками мы всегда находили общий язык. Возможно, что-то случилось.

— Почему не удалось развить чемпионский успех?

Н.И.: Слишком много факторов, оказывающих влияние на ситуацию в команде. Вина на менеджменте, тренере, игроках. Мы все «Спартак».

— Ваша вина в чём?

Н.И.: У меня было много ошибок. Мы будем их исправлять.

— Почему всё произошло так после чемпионства?

Н.И.: Чемпионский сезон прошёл практически без проблем, но пройти медные трубы оказалось не под силу многим: менеджменту, тренерскому штабу, футболистам. В этом проблема сегодняшняя. Это очень непросто.

— Супергероем стал один человек – Каррера. Почему так случилось?

С.Р.: Человек не может стать чемпионом один, завоевывают титул все: футболисты, тренеры, менеджеры. Без микроклимата больших целей не выполнить. Срок дал такой эффект: 16 лет не были чемпионом.

— Как оцениваете выступление Ерёменко? Будете ли продлевать контракт?

Н.И.: До зимнего перерыва мы имеем возможность принять решение о сроках этого контракта.

— Зачем вы встречались с Романцевым? Как повлиял «Спартак» Бескова на вас?

О.К.: Я вырос на футболе «Спартака», с детства болел за него. Будучи игроком, я считал лучшим тренером Бескова. Затем пришёл Романцев и «Спартак» начал показывать замечательный футбол, радовавший всю страну. Были замечательные игроки. Затем Романцев стал тренером сборной, которая стала играть в такой же футбол. Эти два тренера для меня являются лучшими в России и СССР. Я хочу, чтобы был футбол, который радовал бы глаз, который хотелось бы смотреть, но чтобы при этом он приносил результат.Мы разговаривали с Романцевым. Мне очень хочется с ним встретиться. Мы будем обсуждать некоторые нюансы работы. Надеюсь, что он многое расскажет. Буду только рад реализовать его мысли.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— При Карпине Романцев появлялся в Тарасовке. Будете рассматривать такой вариант?

О.К.: Я в любое время буду рад его здесь видеть. Так же могу сказать и о других ветеранах «Спартака».

— Чья была инициатива проводить Карреру фото стадиона и представить видео со стадионами Кононова?

Н.И.: Решение об уходе было принято на Совете Директоров в 10 утра. Я присутствовал на совещании с командой, где было объявление, поблагодарил главного тренера за работу, пригласил на какой-либо из матчей. Времени было мало, поэтому технически не удалось найти подходящее фото. Каррера слишком фотогеничен.

— А презентация Кононова в том же стиле?

Н.И.: Вы слишком хорошо обо мне думаете. Я не могу делать всё в таком большом клубе физически, хотя стараюсь работать 24 часа в сутки. Для этого есть компетентные и ответственные сотрудники.

— Были ли уже в музее?

О.К.: Ещё нет, но обязательно зайдём в ближайшие дни. Хочу проникнуться историей.

— Насколько правильно, что клуб платит за оскорбления себя?

Н.И.: Клуб существует для болельщиков. Футбол – это эмоции и переживания. Есть разные причины, и болельщики не понимают всей ситуации. Будем делать ситуацию более объективной не только внутри, но и снаружи.

«Попросил организовать встречу с Романцевым». Первое интервью с Кононовым О планах, Бескове, традициях и спартаковском духе.

— В том числе с ценами на билеты?

Н.И.: Соответствующий департамент услышал мнение болельщиков, когда мы встречались с ними.

— О вас говорят, что вы мягкий человек. Что вы думаете об этом?

О.К.: Я услышал об этом только в России от журналистов. Ни один футболист не говорил мне такого. То, что я веду себя спокойно, не говорит о том, что я нежный. Тренер не может быть нежным. Он может быть уравновешенным или эмоциональным. Работая с игроками, тренер всегда должен быть требователен. Уважение должно быть взаимно. Я — требователен.

— Почему клуб не поддержал тренера Карреру? Например, не оштрафовал Глушакова за «лайк»?

С.Р.: На основании служебной записки тренера происходит перевод игрока в тот или иной состав. Там нет понятия «лайка», поэтому штрафовать футболиста за то, чего нет в контракте, клуб не имеет права. Любой агент может это опровергнуть. Когда Рианчо на основе служебной записки попросил вернуть Глушакова, мы это сделали.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Что значит поддержка тренера?

Н.И.: Мы делаем всё для поддержки, иначе бы не было слов благодарности с нашей стороны и со стороны Карреры. Она осуществлялась по всем возможным путям и каналам.

— Раскройте подробности конфликта между Глушаковым и Каррерой.

Н.И.: Я не могу говорить о подробностях конфликта, если никто из его участников не хочет говорить о них.

— У вас есть ощущение, что в «Спартаке» есть лжецы?

С.Р.: Нет.

Кого Олег Кононов привёл за собой в «Спартак» Люди, которые тащили Тулу.

— Глушаков не является токсичным футболистом?

Н.И.: Тренер должен познакомиться с ним. Глушаков – футболист «Спартака». Если говорить о статистике, то почему-то в большинствем матчей с Глушаковым на поле команда не проигрывает. И наоборот.

— Кем принималось решение о 3-летнем контракте Глушакова и не ошибка ли это?

С.Р.: Если помните, решение принималось на фоне чемпионства. Его вклад в чемпионство был достаточно высок, как и любого другого футболиста. Футболист Глушаков ещё не сказал своего последнего слова.

— Он сейчас играет хорошо?

С.Р.: Он может играть гораздо лучше, но с учётом обстоятельств он находится в тяжелой ситуации.

— Что развалило атмосферу?

С.Р.: Мы старались помогать и делать всё возможное. Но помощь нужна, когда есть необходимость и желание. Помощь оказывалась настолько, насколько нужно. Уход Пилипчука? Есть внутренние вещи в клубе, которые мы не можем выносить. Оставим это внутри команды.

— У вас сформированный тренерский штаб. Пертурбации в штабе невозможны?

О.К.: Возможны. Я достаточно давно работаю лишь с тренером вратарей.

— Какая у вас будет зарплата?

О.К.: Устраивающая меня.