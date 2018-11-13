Футболиста «Ливерпуля» обвинили в игре на ставках. Для объяснений дали неделю

«Спартак» объявил о назначении Кононова на пост главного тренера



Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов занял пост наставника московского «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.



Кононов возглавил «Арсенал» в июне нынешнего года. До этого он успел поработать в грозненском «Ахмате», «Краснодаре», «Карпатах» и «Севастополе».



Напомним, 22 октября совет директоров московского клуба принял решение отправить в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру, под руководством которого команда впервые за 16 лет завоевала титул чемпиона России. После его ухода из «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера был временно назначен испанец Рауль Рианчо, ранее работавший помощником Карреры.



«Спартак» после 14 туров занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на 12 очков отстаёт от лидирующего в первенстве «Зенита».

«4-3-3 – одна из моих любимых схем». «Спартак» представил нового тренера Олег Кононов ответил на вопросы журналистов. Также на пресс-конференции присутствовали Наиль Измайлов и Сергей Родионов.

Ари вызван в сборную России



Нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России. Игрок уже прибыл в расположение российской команды. Об этом сообщил официальный «твиттер» сборной России.



Изначально Ари не был включён в список футболистов, которые были вызваны в сборную России для подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со сборной Швеции (20 ноября, Сольна).



В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл в составе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.



Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Ари юридически уже имеет право выступать за российскую команду.

Самый результативный нападающий осени вызван в сборную! И это – справедливо Форвард «Краснодара» Ари всё-таки получил приглашение от Станислава Черчесова после травмы Артёма Дзюбы.

Черчесов: капитаном сборной России будет Газинский



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитаном национальной команды в предстоящем матче с Германией будет полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.



«Мы внимательно смотрим за всеми, знаем, кто может подменить другого. В этот раз травм побольше, чем обычно, мы на это не рассчитывали. Жалко Ахметова, который получил приглашение и травмировался. Но мы относимся к травмам по-рабочему, это рабочие неприятности.



Петров и Зобнин? Мы сегодня проверили Петрова, Кудряшова, Зобнина и Джикию, потому что мы проверяем всегда, и на поле ни одного нездорового человека не выпускаем. Они пробежались, завтра посмотрим их динамику. Всё-таки тур был вчера только, поле тура болячки бывают у всех. А дальше будем за ними смотреть. Дзюба был сегодня, мы пообщались, но он, естественно, уехал, с ним будут индивидуально работать. Капитаном сборной будет Газинский», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Травмы радости нам не доставляют, но это рабочие неприятности» Россия готовится к матчам с Германией и Швецией с новым капитаном и с Ари в атаке.

Дзюба остался в Москве для лечения травмы



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пока не прибыл в расположение сборной России и остался в Москве для лечения травмы колена.



«Ряд футболистов сборной России прибыли на сбор с проблемами со здоровьем. В результате медицинский штаб сборной принял решение оставить форварда Артёма Дзюбу в Москве для лечения травмы коленного сустава, которую игрок получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре с ЦСКА.



Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, на чемпионате мира работавшего с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернётся в расположение сборной.



У Сергея Петрова и Романа Зобнина имеются некоторые проблемы с мышцами бедра. В течение дня будет выполнено обследование, после которого тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе», — говорится в официальном «твиттере» сборной России.

Полузащитник ЦСКА Ахметов получил травму левого плечевого сустава



Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прошёл медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в матче 14-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:0).



У футболиста диагностировано повреждение суставной губы левого плечевого сустава, синдром Банкарта и частичное повреждение плече-лопаточной связки.



Сроки восстановления игрока будут сообщены дополнительно. Напомним, что из-за этой травмы хавбек не поехал в сборную России на товарищескую встречу с Германией (15 ноября), а также матч группового этапа Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября).



20-летний Ахметов перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Рубина». В нынешнем сезоне он провёл за московский клуб 18 матчей во всех турнирах и стал автором трёх результативных передач.

FA выдвинула обвинения против Старриджа в связи с нарушением правил о ставках



Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в отношении нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа в связи с нарушениями правил, касающихся ставок на матчи, сообщает официальный сайт FA.



Сообщается, что эпизод с нарушением правил предположительно произошёл в январе текущего года. Старридж обязан ответить на выдвинутое обвинение до 20 ноября 2018 года. Подробности дела, а также сведения о возможных санкциях в отношении футболиста пока не сообщаются.



Старридж выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В январе 2018-го футболиста арендовал английский клуб «Вест Бромвич Альбион», в составе которого нападающий провёл 6 матчей. В нынешнем сезоне Старридж сыграл в 7 матчах за «Ливерпуль» и отметился 2 забитыми мячами.

Интернат академии «Спартака» временно закрыт из-за заболевания воспитанников



Работа интерната академии московского «Спартака» имени Фёдора Черенкова приостановлена на 90 дней из-за случаев заболевания воспитанников, сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Срок административного наказания будет исчисляться со дня фактического приостановления деятельности, то есть с 31 октября 2018 года. Ранее стало известно о случаях заболевания вирусным гепатитом А среди воспитанников академии московского клуба. Деятельность академии также была временно приостановлена. До 5 декабря воспитанники академии «Спартака» не смогут принимать участие в официальных соревнованиях.



Академия ФК «Спартак» — московская футбольная детско-юношеская школа. Академия была названа в честь бывшего игрока красно-белых Фёдора Черенкова в 2010 году.

«ПСЖ» грозит запрет на регистрацию новых футболистов



«ПСЖ» грозит запрет на трансферы за нарушение правил ФИФА при оформлении переходов несовершеннолетних футболистов. Об этом сообщает издание AS, ссылающееся на телеканал France 2, который сделал сюжет на основе информации Football Leaks.



По данным источника, «ПСЖ» неправомерно подписал в 2015 году 12-летнего игрока «Барселоны» Кайса Руиса. Столь юные футболисты имеют право на заключение контрактов с клубами только по семейным обстоятельствам, а «ПСЖ», возможно, дал отцу Руиса фиктивную работу. Также французский клуб выплатил Руису подписной бонус, который составил 400 тыс. евро.



Если вина «ПСЖ» будет доказана, то клубу могут запретить регистрацию новых футболистов.



В данный момент 16-летний Руис подписал с «ПСЖ» первый профессиональный контракт, сроком до 2021 года.

УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные в ответ на создание Суперлиги



УЕФА не намерен мириться с планами европейских топ-клубов создать Суперлигу и уже разрабатывает способы противодействия, сообщает AS.



По информации издания, в знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.



В ведущих лигах недовольны планами УЕФА – руководители испанской Примеры, английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А уже подписали соглашение об отказе подстраиваться под новое расписание и отправили его в УЕФА.



Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги – закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.