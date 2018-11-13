Философия Кононова — гибкость. Как новый тренер «Спартака» тренировал «Арсенал»

«Атакующий футбол – игра смелых людей», — сказал Олег Кононов в разговоре с пресс-службой «Спартака». В первом интервью с Кононовым после назначения новым главным тренером красно-белых прозвучало очень много красивых слов про атакующий футбол, Романцева и Бескова, но не все они соответствуют действительности. К счастью для «Спартака» и его болельщиков. Статус всегда комбинирующего тренера преследует Кононова всю его российскую карьеру, на со временем реальность изменилась. В «Ахмате» и «Арсенале» специалист сильно снизил высоту прессинга по сравнению с «Краснодаром», перестал агрессивно обороняться, стал намного чаще переходить на вертикальный футбол. Из идеолога комбинационного футбола Олег Кононов превратился в гибкого тренера, способного подстраиваться под имеющийся ресурс и соперника. Сейчас для «Спартака» это важнее всех «стенок и забеганий».

Комбинационный футбол Кононова в «Арсенале» – преувеличение

Олега Кононова часто называют романтичным тренером, ценящим владение мячом и стремящегося играть не только в атакующий футбол, но и делать это через короткие розыгрыши. В этом сезоне «Арсенал» и правда стал качественнее создавать моменты у чужих ворот. К 14-му туру команда располагается на 6-м месте по xG, опережая, например, «Локомотив» и «Ростов», команды первой пятёрки турнирной таблицы. При этом «Арсенал» больше похож на команду, практикующую вертикальный футбол с быстрой доводкой мяча к чужой штрафной. В среднем туляки отдают 73 лонгболла за матч или 17,72% от общего количества передач. По этому показателю «Арсенал» 8-й среди команд РПЛ.

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Отчасти изменения игрового стиля Олега Кононова в «Арсенале» можно объяснить большими кадровыми проблемами в клубе. Фактически в Туле Кононов остался без качественных разыгрывающих в центральной зоне. С уходом Чаушича у «Арсенала» не осталось центральных полузащитников, хорошо двигающих мяч, кроме Берхамова. Костадинов больше ориентирован на разрушение, чем на созидание, Горбатенко же играл в центральной зоне вынужденно, его родная позиция находится выше.

Отсюда большие проблемы с построением позиционных атак в их начальной фазе и выходом из-под прессинга. Как правило, соперники «Арсенала» накрывали команду Кононова либо интенсивным man-oriented прессингом, либо перекрывали центр поля четырёх- или пятиугольником, вынуждая крайних защитников туляков делать длинную передачу в борьбу или продолжать перекатывать мяч по U-образной траектории (фулбек, два центральных защитника, фулбек). Вне зависимости от выбранного способа давления на «Арсенал», главная идея заключалась в том, чтобы не дать принять мяч Берхамову. Опека Костадинова вторична, даже на свободном пространстве болгарин редко продвигает мяч вперёд.

Проблемы в движении без мяча при обороне своих ворот

Кстати, с организацией собственного прессинга у Кононова также были проблемы. Главный тренер «Арсенала» повсеместно применял man-oriented прессинг, в котором главная роль чаще всего отводилась Кантемиру Берхамову. Во-первых, полузащитник «Арсенала», как правило, играл персонально по главному плеймейкеру соперника, во-вторых, в некоторых матчах исполнял гибридную роль, опускаясь в низком блоке на позицию третьего центрального защитника и формируя тем самым пятёрку игроков обороны в линию. Хорошо получалось не всегда, особенно когда плеймейкер соперника хорошо отклеивается от опеки, как, например, Нобоа.

То же самое касается позиционной обороны. В интервью пресс-службе «Спартака» Кононов говорил, что во главу угла ставит зрелищность и работу над атакой В этом он не слукавил: игре в обороне специалистом уделяется намного меньше внимания. «Арсенал» — четвёртая с конца команда по xGa. В позиционной обороне туляки часто допускают большие разрывы между линиями полузащиты и защиты. Особенно хорошо это проявляется, когда «Арсенал» переходит на схему 4-1-4-1 без мяча с Берхамовым в роли единственного опорника.

Тактическая и кадровая гибкость

Отсутствие топового опорного полузащитника с пасом – не единственная кадровая проблема «Арсенала» Кононова. Дефицит касался также позиций нападающего и «десятки», при этом у туляков было очень много вингеров. В итоге после проб разных игроков на позицию «десятки» непрофильную позицию занял Сергей Ткачёв.

4-3-3 может быть любимой схемой Кононова, но новый главный тренер «Спартака» не догматичен в её выборе. На старте сезона Олег Кононов сохранил привычные «Арсеналу» и ему 4-3-3, однако большие разрывы между атакующей и средней линиями заставили специалиста изменить своё решение и перейти на 4-2-3-1 с двумя опорниками Мохаммедом и Берхамовым, Ткачёвым на позиции «десятки» и Горбатенко на фланге.

«4-3-3 – одна из моих любимых схем». «Спартак» представил нового тренера Олег Кононов ответил на вопросы журналистов. Также на пресс-конференции присутствовали Наиль Измайлов и Сергей Родионов.

Изменение модуля игры сильно отразилось на билд-апе команды. Мохаммед при начале атак «Арсенала» стал опускаться центральным защитником в тройке и позволял Григалаве продвигать мяч по левому полуфлангу. Ткачёв располагался в центре и открывался рывками из глубины, а на правом фланге на линии офсайда ждал передачу Джорджевич. Задумка в том, что Джорджевич делает качественные проникающие передачи из глубины в штрафную, куда врываются Кангва с левого фланга и тот же Ткачёв.



Мохаммед – главное открытие осени в составе тульского «Арсенала». Гибкость Кононова в выборе схемы и соответствующих ей игроков сделали из номинального центрального защитника крутого опорника. За счёт интенсивности движения Кадри очень быстро реагирует на смены владения и часто успевает блокировать темповые атаки соперника. А матч против «Спартака» показал, что ганец отлично владеет короткой и средней передачами.

Описанный розыгрыш – не единственный способ начала атаки туляков. Периодически Ткачёв открывался в правом полуфланге, также возможна смена позиций Альвареса и Мирзова. Единственное, что не меняется, – опускающийся к центральным защитникам опорник. Важно, что Олег Кононов привёл команду к такой системе уже по ходу сезона, отреагировав на её проблемы в начальной фазе атаки. Хороший знак для «Спартака».

Вертикальный футбол Кононова работает

Акцент на игру верхом – ни в коем случае не претензия Олегу Кононову. Наоборот, в отсутствие привычных способов доводки мяча до финальной трети тренер «Арсенала» сформировал и отработал новые, более простые, при этом довольно эффективные варианты развития атаки.

В «Спартак» пришёл антипод Карреры. Он скромный и грезит атакующим футболом Олег Кононов — новый главный тренер «Спартака».

Первый из них – игнорирование средней трети через вертикальные забросы. Когда против туляков хорошо двигаются в обороне и перекрывают все возможные варианты продвижения мяча через пас, «Арсенал» использовал длинные передачи за спины защитникам соперника. При этом делал это расчётливо, комбинируя заброс с ложными открываниями фулбеков или вингеров и выбирая слабое место в структуре обороны соперника. Например, против «Динамо» туляки выходили из обороны через забросы Хагуша по флангу, на которые откликались Ткачёв или Кангва, против «Крыльев Советов» забросы на Джоржевича шли через центр за спину Бурлаку, против «Рубина» за длинные передачи в зону Чико цеплялся Ожегович.

Второй – перегруз правого фланга. Арсенал» перенасыщает правый фланг и полуфланг большинством игроков группы атаки, а на противоположном фланге открываются Мирзов и Альварес. Таким образом, для игроков левого фланга создаётся ситуация 2vs2 или 1vs1, если у «Арсенала» проходит диагональ на Мирзова и перед ним единственный защитник. Расчёт на индивидуальные навыки Мирзова и Альвареса. Оба игрока любят идти в обыгрыш. Как альтернатива, на правом фланге «Арсенал» может попытаться вывести одного из атакующих игроков в штрафную площадь через короткий розыгрыш и проникающую передачу. Вот и те самые «короткий пас, стенки, забегания» Кононова – эпизодически, но и они в игре «Арсенале» проявлялись.

Учёт слабых сторон соперника

В «Арсенале» Олег Кононов подходил гибко не только к проблемам «Арсенала», но также пытался реагировать на слабые стороны других команд. Главное в тренерских решениях Кононова то, что многие проблемные поля команд РПЛ и способы их использования уже были найдены другими тренерами в предыдущих турах. Приведём несколько примеров.



— Низкая игра вингеров «Арсенала» по вингбекам «Ростова». Преимущественно команда Карпина атакует через фланги, поэтому Олег Кононов персонально ориентировал Бакаева по Паршивлюку, а Ткачева по Скопинцеву.

— Против «Спартака» при смене владения быстрый переход из обороны в атаку через фланг высоко поднимавшегося Комбарова.

Кого Олег Кононов привёл за собой в «Спартак» Люди, которые тащили Тулу.

— Перегруз левого фланга атаки под Игнатьева против «Локомотива» вместо привычного правого.



Как и Гвардиола, которого Олег Кононов часто упоминает, новый главный тренер «Спартака» не только применяет собственные наработки и наблюдения, но также черпает информацию из всех доступных источников, пропуская её через себя и тренерский штаб. И в этом тоже продолжение гибкости, новой философии Олега Кононова.



В материале использованы данные InStat.

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