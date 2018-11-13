Ари: я практически русский

Главное, что происходит со сборной России в этом тренировочном цикле, – травмы. Заявку команды меняли уже несколько раз, в том числе и после занятия во вторник. Сергей Петров, вызванный ранее на замену Марио Фернандесу, и сам получил повреждение. Защитник «Краснодара» в итоге не полетит в Лейпциг: в сборной рассчитывают, что его заменит срочно вызванный Владислав Игнатьев из «Локомотива».

Второе отличие от тренировок последних месяцев – тишина. Когда на поле Артём Дзюба, часть его шуток долетает даже до журналистов. Без форварда «Зенита» занятие прерывается только звуковыми сигналами тренировочной аппаратуры. Плюс ещё до тренировки Станислав Черчесов под аплодисменты поздравил Андрея Лунёва с 27-летием. Попутно главный тренер уточнил, когда день рождения у новичка команды, бразильца Ари. Форвард не должен был приезжать на сбор, но из-за травмы Дзюбы тренерский штаб пригласил нападающего. Сам Ари сказал, что невероятно рад и что он вообще считает себя русским парнем.



— Вчера я не давал никакие интервью, потому что нужно был поговорить с тренером. Мы обсудили с тренером мою роль в команде, провели беседу. Могу сказать, что я счастлив, что меня вызвали в сборную. Остаётся только работать, чтобы получить шанс в команде



– Перед началом тренировки команда поздравляла Лунева, в этот момент к вам обратился Черчесов. Что он у вас спросил?

– Он спросил, когда у меня день рождения, я ответил, что уже скоро – в декабре. Надеюсь, что, как и Лунёв, отмечу его в сборной.



– Что вы почувствовали, когда вас вызвали в сборную России?

– Мне сложно точно ответить на этот вопрос, но я реализовал свою детскую мечту. Теперь нужно сделать всё, чтобы получить шанс и воспользоваться им.

– Есть ли отличия между работой в клубе и тренировками в сборной?

– Здесь мне очень нравится атмосфера, я себя хорошо чувствую. Надеюсь, что получится закрепиться в сборной.



– Обсуждали ли с Черчесовым вашу роль на поле? Вчера он говорил, что изначально штаб не планировал вас вызывать, но пришлось сделать это из-за травмы Дзюбы.

– Мне очень жаль, что Дзюба получил травму, но я готов к вызову в сборную в любой момент, даже если я не выйду в стартовом составе

– В сборной есть и другие бразильцы – Гилерме и Фернандес. Вы рады этому? И не грустно ли из-за того, что травму получил Фернандес?

– Конечно, я рад, что в сборной есть другие бразильцы, потому что с ними мне будет проще адаптироваться на поле, но мне очень жаль, что Фернандес получил травму. Это очень важный игрок для сборной России, хотелось бы, чтобы он сыграл в этих двух матчах.



– Не просили ли вас родственники и ваши друзья в Бразилии привезти футболку сборной России с вашей фамилией?

– Все мои родственники и друзья рады, что меня вызвали в сборную. Они знают, что это было моей мечтой, как долго я этого добивался. Я привезу достаточно много футболок в Бразилию со своей фамилией друзьям и родственникам.



– Как вы справляетесь с волной критики из-за того, что в сборной играет получивший российский паспорт натурализованный футболист?

– Подобная критика существует всегда. Я живу с ней достаточно спокойно. Тем более есть много примеров натурализованных спортсменов из других стран. Я считаю себя практически русским, всё-таки я провёл здесь девять лет, половину карьеры провёл в России, всё спокойно. Теперь я буду доказывать на поле, чтобы меня приняли»

***

Антон Миранчук пропустил предыдущий сбор национальной команды, но после этого выдал великолепный отрезок в клубе. В итоге оба близнеца вновь приехали в сборную, а на днях им организовали встречу и тренировку с сёстрами Авериными, многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастке. Про эту встречу Антон рассказывал куда охотнее, чем про дела в сборной.

– После чемпионата мира восприятие соперников поменялось? Например, Германия уже не кажется командой небожителей после неудачи в России?

– Не знаю, для меня в этом чемпионат мира ничего не изменил. Для меня это топ-команда с топ-звёздами. Не буду говорить, кто фаворит матча, игра покажет. Безусловно, будет интересно и важно для нас показать себя перед матчем против Швеции.



– Этот сбор получается очень сложным в плане травм. Из-за этого тренировки поменялись или были разговоры с тренерским штабом?

– Да только приехали, какие беседы – пока не было ничего. Улетим в Лейпциг, всё там будет, думаю. Травмы – часть футбола, у всех много игр, мышцы к таким нагрузкам не совсем готовы. Нужно относиться к себе внимательнее в такие периоды, и ничего страшного не случится.



– Кто душа команды в отсутствие Дзюбы?

– Не знаю даже, сложно сказать. Кого-то одного яркого, как Артём, нет. Все более спокойно настраиваются на игру.



– Как встретили Ари?

– Да нормально, без подколов. Мы много играли с ним, хороший нападающий. Отлично отношусь к нему, главное – найти взаимопонимание на поле.

– Вы с братом провели совместную тренировку с гимнастками Авериными – какие эмоции?

– Довольно спонтанно всё получилось, но вышло в итоге довольно весело. Я думал, они девочки маленькие совсем, а им по 20 лет уже. Хорошие девочки, милые. Видно, что любят своё дело. Весело провели время. Мы им пару финтов показали, они нам что-то.



– Элементы для использования на поле подсмотрели?

– Да, там есть пара финтов, которые можно использовать в футболе.



– И вы с братом, и Аверины – близнецы. Смогли различить друг друга?

– Первые минут пять было тяжеловато, а потом как-то присматриваешься и видишь отличия. Как и у нас – они сказали, что мы разные. Мы потом уже пообщались по поводу характера близнецов, нашли много общего.



– В футболе они разбираются?

– Как я понимаю, они начали интересоваться уже после чемпионата мира. Но офсайд, пенальти – это всё они знают. И им реально интересно, кажется. Я вот художественной гимнастикой раньше никогда не интересовался, но выступление девочек при случае посмотрю обязательно.



– Есть какой-то любимый игрок в сборной Германии?

– Нет, ха-ха.



– Перед началом тренировки все поздравили аплодисментами Андрея Лунёва с днём рождения – лично ничего не дарили?

– Честно скажу, я не знал, когда у него день рождения. Если бы я знал, то что-то подарил. Шучу. Ну как вы себе представляете это? Каждый выстраивается и вручает отдельный подарок? Аплодисменты от команды – это традиция уже, а что-то помимо этого сложно. Носки? А у него нет, он вам говорил?

***

Тренировка сборной России была открыта 20 минут, но даже если бы времени дали больше, понять что-то на ней невозможно. Все футболисты утеплились высокими воротниками и шапками – а по глазам с такого расстояния никого не различить. Было понятно только, что несколько особо отчаянных занимались в укорочённых штанах. В остальном даже отсутствующих на занятии узнать было невозможно. Только после тренировки стало известно, что Сергей Петров в ней не участвовал из-за повреждения.



К счастью, всё в порядке со здоровьем у Фёдора Чалова, который больше не должен помогать «молодёжке» и готов дебютировать за первую команду.



– Со стороны атмосфера в команде выглядит слишком серьёзной. Но много новичков, может, были какие-то весёлые моменты?

– Да я тоже в целом новый человек в этой команде. Да и времени прошло мало, чтобы случились смешные моменты. Но настроение у всех хорошее, позитивное. Готовы выложиться по полной.

– Травмы в сборной портят настроение?

– Не знаю, я со своей стороны готов на все сто. Всегда плохо, когда игроки травмируются – это потеря для команды.

«Травмы радости нам не доставляют, но это рабочие неприятности» Россия готовится к матчам с Германией и Швецией с новым капитаном и с Ари в атаке.

– Если играть в два форварда, то вам с кем хотелось бы выйти на поле в паре: с Ари, Полозом или Заболотным?

– Мне, честно говоря, без разницы. Хочется дебютировать за основную сборную и помочь ей.



– Учитывая ваш возраст и потенциал, чувствуете готовность стать основным нападающим сборной на долгое время?

– Сейчас ещё рано об этом говорить. Но со своей стороны я делаю всё возможное, чтобы находиться здесь и играть.



– Какая игра кажется важнее: контрольная, но с Германией или официальный матч, но со Швецией?

– Для команды важны обе. С Германией нужно сыграть хорошо, там результат важен тоже. Но Швеция важнее, потому что это турнирные очки.



– Тренировочный процесс в основной и молодёжной сборной отличается?

– Всё в целом похоже, высокий уровень. Но было всего две тренировки, они носили восстановительный характер. Возможно, поэтому пока различий не вижу.