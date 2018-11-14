Они должны восстановить честь немецкого футбола. Новые лица в составе Германии

Сборная Германии ужасно выступила на ЧМ-2018, заняв позорное последнее место в группе со Швецией, Мексикой и Южной Кореей. Сегодня в составе бывших чемпионов мира есть семь игроков, которые не выступали на летнем турнире. Возможно, главный тренер Йоахим Лёв выпустит их в товарищеском матче с Россией в Лейпциге. Не все они новички в бундестим, но все они хотят стать в команде основными игроками.

Бернд Лено

Лено был включён в расширенный состав сборной Германии перед чемпионатом мира, а вот в окончательную заявку не попал. Лёв предпочёл ему Мануэля Нойера, Марка-Андре тер Штегена и Кевина Траппа. На этот раз в списке отсутствует тер Штеген – голкипер «Барселоны» во время паузы на матчи сборных будет залечивать плечо. Лено перешёл летом из «Байера» в «Арсенал» за 25 млн евро. Сперва сидел под Петром Чехом, но после травмы чеха занял место в основе. Пропустил шесть мячей в шести матчах АПЛ (лишь один «сухарь») и два гола в трёх играх Лиги Европы. Возможно, Лёв выпустит Лено с первых минут, вспомнив, что тот родился в семье русских немцев.

Бернд Лено Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

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Тило Керер

Центральный защитник Керер дебютировал в сборной Германии в сентябре, выйдя на замену в товарищеской встрече с Перу. Ещё через месяц он появился на поле с первых минут против Франции. 22-летний воспитанник «Шальке» с августа защищает цвета «ПСЖ», куда перебрался из немецкого клуба за 37 млн евро. Большой талант. Универсален, агрессивен в отборе, хорошо контролирует мяч и начинает атаку даже под давлением. Любопытно происхождение Керера – его отец немец, а мать из Бурунди. За «ПСЖ» он сыграл 13 матчей, получил три жёлтые карточки.

Нико Шульц

На чемпионате мира на левом фланге обороны сборной Германии сыграли Марвин Платтенхардт и Йонас Хектор. Теперь в команде нет Платтенхардта, а Хектор болтается с «Кёльном» во второй Бундеслиге. Шанс получил 25-летний защитник «Хоффенхайма» Шульц, который попадал в основу в матчах с Перу и Францией. Более того, Нико стал автором победного мяча в ворота перуанцев. Это достаточно работоспособный и выносливый игрок, способный мощно ускориться. В текущем сезоне Шульц провёл 14 матчей за «Хоффенхайм», забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Джонатан Та

Представитель «Байера» Та, как и Лено, находился в расширенном составе немцев перед ЧМ-2018. Но Лёв сделал ставку на других игроков обороны, так что сын ивуарийца и немки следил за праздником футбола в России по телевизору. Джонатану всего 22 года, а в его активе уже более сотни выступлений в Бундеслиге. Это очень высокий, физически сильный и бескомпромиссный центральный защитник, который силён в верховой борьбе, однако технически он не столь одарён. В нынешнем сезоне у Та 14 матчей и один гол. За сборную он сыграл трижды – ещё в 2016 году.

Джонатан Та Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Серж Гнабри

23-летний вингер очень неплохо смотрится в составе притормозившей «Баварии», поэтому заслужил вызов в сборную Германии. Сын ивуарийца и немки дебютировал в национальной команде ещё в 2016-м, сделав хет-трик в первой же игре с Сан-Марино. Лёв выпустил его и в следующей встрече с Италией, однако потом Серж не играл за сборную два года. Возвращение на поле в форме Германии состоялось в октябрьском матче Лиги наций с Францией. Гнабри может и подыграть, и сам пролезть к чужим воротам на скорости – тренеры это ценят. Серж несколько лет провёл в «Арсенале», а после ухода из лондонского клуба выдал хорошие сезоны в «Вердере» и «Хоффенхайме».

Кай Хавец

Атакующему полузащитнику «Байеру» всего 19 лет, а он уже забивает в Лиге Европы, как в каком-нибудь турнире дублёров. Три гола и три голевых паса в трёх матчах группового этапа! Да и в Бундеслиге Хавец результативен – три гола и два голевых паса в 11 матчах. Это многообещающий игрок, который уже дебютировал в сборной при Лёве: сыграл около пяти минут в спарринге с Перу. Его сравнивают с Михаэлем Баллаком, ему вручили приз лучшего молодому футболисту сезона в Германии. Пожалуй, именно на Хавеца хотелось бы посмотреть больше всего во встрече с Россией.

Его невызову на ЧМ удивлялись все. Зря? Похоже, не только у Лёва есть вопросы к Зане.

Лерой Зане Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Решение Лёва не включать Зане в окончательную заявку сборной Германии на ЧМ-2018 наделало шума. Естественно, тренеру припомнили это и после неудачи бундестим в России. Возможно, скорость и дриблинг 22-летнего вингера действительно спасли бы немцев от раннего вылета. Правда, потом некоторые решения Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» доказали, что Лёв имел право по-своему оценивать Лероя. Говорят, партнёры были недовольны его самоотдачей. У Зане пока лишь одна голевая передача в 15 матчах за сборную. В нынешнем сезоне он забил три гола и сделал пять голевых пасов в 14 матчах за «Ман Сити».