Главой АПЛ станет босс телеканала о животных. Что?

А ещё она болеет за «Фулхэм».

Если вы считаете Мутко непотопляемым, что скажете насчёт Ричарда Скадэмора? Этот человек руководит АПЛ с 1999 года и покидает свой пост лишь сейчас, после почти 20 лет правления. С начала 2019-го рулить АПЛ будет Сюзанна Диннэйдж. Сейчас она является президентом Animal Planet, всемирно известного тв-канала о природе и диких животных.

Методы Скадэмора

«Наш стратегический план – новый чемпион каждые шесть лет», — сказал Ричард Скадэмор после титула «Лестера». Можно было бы назвать это бредом, если не брать во внимание, что при нём АПЛ стала самой коммерчески успешной лигой в мире.

В 2015-м лига получила за показ матчей ближайших трёх сезонов около 8 млрд евро. И это при всех неудачах британских клубов на уровне ЛЧ. Сам босс получил за тот контракт премию в 6 млн.

Незадолго до его подписания политики призвали лигу снизить цены за посещение стадиона. Рич церемониться не стал: «Мы не благотворительная организация. Наша цель — быть лучшим турниром в мире».

Так было во всём. Кто-то решит, что он циник, но этот подход помог Скадэмору осуществить проект «Лучшая лига мира». Неудивительно, что играть матчи чемпионата за пределами страны первым взбрело в голову тоже ему. Ещё в 2008-м. Идея получила название «39-й матч». За одну такую игру клубам светило от 50 до 90 млн фунтов, но идею завернули.

Даже из его ухода в АПЛ устроили коммерческую акцию. Всем клубам лиги предложили скинуть в общак по 250 тыс. фунтов. Если все согласятся, Ричард получит неплохое 5-миллионное пособие на пенсию.

От животных к футболу

Кандидатом на пост главы АПЛ долгое время был бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Поэтому назначение Сюзанны Диннэйдж стало большим сюрпризом.

Новым руководителем АПЛ станет президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж

В её пользу огромный опыт на телевидении, в этой сфере она работает лет 20. Начав работу с MTV, Сюзанна добралась до Discovery. При ней компания неожиданно купила права на показ Олимпийских игр в 2015 году и всеми силами пыталась ослабить мёртвую хватку Sky в правах на показ АПЛ.

Сама Диннэйдж до того, как стать президентом Animal Planet, лично запустила женский телеканал. Есть мнение, что этот опыт может помочь ей привлечь новую аудиторию.

С другой стороны, все её связи с футболом ограничиваются абонементом на стадион «Фулхэма». Многие фаны очень расстроены тем, что лигой будет рулить недавний босс канала о животных. Снова вспыхнули разговоры о том, что футбол находится в плену телевидения.

«Я очень рада возможности взять на себя эту фантастическую роль. Премьер-лига так много значит для многих людей. Это вершина профессионального спорта», — говорит Диннэйдж.

Теперь ей предстоит поддержать рост коммерческих успехов лиги. Учитывая то, что цифры и без того сводят с ума, сделать это будет очень непросто.