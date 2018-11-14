Раньери в «Фулхэме». От него срочно требуется новое волшебство

«Дилли-динь-дилли-дон! Мы в Лиге чемпионов». «Я сказал игрокам, что куплю им пиццу, если они сыграют на ноль. Видимо, они ждут, что пока я предложу им ещё и хот-дог». «Мы должны просто продолжать бежать, бежать, бежать. Мы как Форрест Гамп. Слушайте, я дал отличный заголовок для СМИ. «Лестер» — это Форрест Гамп». Прошло меньше трёх лет с тех пор, как Клаудио Раньери понял, как нужно себя вести, когда попал в сказку.

Хронический неудачник. История тренера «Лестера» Клаудио Раньери Итальянец Клаудио Раньери, с которым «Лестер» стал главной сенсацией английской Премьер-лиги, возвращается в тренерскую элиту.

Три года – не так уж много, но только не в футболе. С тех пор как «Лестер» выиграл чемпионат Англии, Раньери был дважды уволен (из «Лестера» и «Нанта»), владелец «Лестера» разбился, покидая стадион на вертолёте, а на посту главного тренера клуба работает уже третий после Клаудио специалист (если считать и.о. тренера Майкла Эпплтона).

Как Англия отреагировала на трагедию в Лестере Смерть владельца «Лестера» подтвердили только поздно вечером, но люди уже с утра начали нести к стадиону цветы.

За три года случились трансферы Неймара и Мбаппе, которые опрокинули рынок, и три подряд победы в Лиге чемпионов, которые опрокинули наше представление о турнире. А теперь случилось и ещё кое-что: возвращение Раньери в Англию.

Что собой представляет «Фулхэм»

Самый старый клуб Лондона, «Фулхэм» вышел в АПЛ, заняв третье место в Чемпионшипе в сезоне-2017/18. Этот шаг дался с трудом: тренер Славиша Йоканович находился в состоянии вялого конфликта с руководством из-за трансферной политики. Но после удачного сезона-2016/17 у него была сильная позиция. Зимняя аренда Митровича помогла решить проблему с реализацией, и клуб пробился в высшую лигу.

Летом последовало мощное и дорогое усиление. Жан-Микаэль Сери (интересовалась «Барселона») – 30 млн евро, Александар Митрович – 20 млн евро (выкуплен у «Ньюкасла»), Андре Ангисса – 20 млн евро. У «Атлетико» и «Боруссии» Д взяли в аренду Лусиано Вьетто и Андре Шюррле. Опасаясь за класс голкипера Маркуса Беттинелли, взяли сразу двух новых. Оба испанцы: Серхио Рико известен по игре за «Севилью», Фабри в прошлом сезоне был основным в «Бешикташе». Защиту усилили Алфи Мэйсон, Максим Ле Маршан и Калум Чемберс.

Задачей Йокановича было сколотить из всего этого (11 новичков с прицелом на место в основе) боеспособный коллектив в течение пары месяцев. У него не вышло.

В Чемпионшипе он ставил «Фулхэму» довольно сложный футбол. Используя в качестве основной схемы 4-3-3, он требовал от крайних защитников играть высоко, а для лучшего розыгрыша мяча к центральным защитникам опускался один из полузащитников. Команда много владела мячом (первое место с отрывом в 2% от второго) и забила с игры 60 голов (первое место с отрывом от второго в 10 голов).

В АПЛ сразу начались проблемы. Во-первых, Йоканович и дивизионом ниже настроил команду под себя далеко не сразу. На эксперименты ушло полтора года, прежде чем «Фулхэм» пробился в элиту. Получив, по факту, новую команду, он не смог быстро адаптировать свои идеи под состав. Во-вторых, игра во владение в АПЛ не сработала: просто контролем мяча здесь никого не удивить, нужна высокая скорость паса и устойчивость к прессингу. «Фулхэм» не то что плохо атакует, но ужасно реагирует на потери: команда постоянно пропускает в быстрых атаках. По голам с игры лондонцы сейчас на нестыдном девятом месте в турнирной таблице, вот только они ничего не забивают в контратаках и со стандартов. В-третьих, позади уже треть сезона, но в игре «Фулхэма» не было заметно прогресса.

Показалось, что в какой-то момент Йоканович утратил контроль над ситуацией. В постоянной ротации состава и смене позиций трудно найти систему. Ле Маршан проводит сильный матч в центре защиты – и против «Ливерпуля» выходит играть на фланге. Сери остаётся в запасе на «Ливерпуль» после нескольких неплохих матчей. Назвать основного вратаря не сможет никто. Беттинелли в начале сезона получил травму, его в двух первых турах подменял Фабри. Сейчас оба в запасе, и в воротах уже месяц Рико. Зато Шюррле, который никак не наберёт лучшую форму и скорость, играет постоянно.

После поражения от «Хаддерсфилда» (для которого эта победа стала первой в сезоне) Йоканович высказался довольно странно: «Сказал команде, что я делаю фантастическую работу. Потому что всё произошло именно так, как я и говорил. Я разобрал соперника и объяснил, как он будет действовать. Именно так и было, но игроки оказались к этому не готовы».

Славиша Йоканович Фото: Alex Livesey/Getty Images

Отдельная проблема «Фулхэма» — Райан Сессеньон. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды и лучшим по баллам «гол+пас» – это в 17 лет. Зимой супербыстрым вингером интересовался «МЮ», но предложение в 25 млн евро посчитали слишком низким. В этом сезоне Сессеньон стал жертвой экспериментов тренера. После нескольких неудачных игр на старте сезона от молодой звезды тренер отреагировал радикально: вернул Сессеньона в защиту. На левом краю обороны молодой игрок, который уже чувствовал себя кем-то вроде Гарета Бэйла, окончательно потерялся. Клубу нужно вернуть его лучшую форму: кроме того что это важный игрок, он ещё и ценный актив.

Просто худший клуб АПЛ

«Фулхэм» — очень последовательный клуб. Он не просто занимает последнее место в АПЛ, он хуже других во всём. «Фулхэм» пропустил больше всего голов, имеет худшую разницу мячей, потерпел больше всего поражений подряд. Фактические результаты подтверждаются продвинутой статистикой. По ожидаемым пропущенным голам «Фулхэм» не последний, но предпоследний, по ожидаемым очкам – худший наряду с «Бёрнли».

Раньери возглавил команду посреди сезона, а не в межсезонье, но если не считать этого, сходство с ситуацией, когда Раньери возглавил «Лестер», просто пугающее. И там, и там речь о явном аутсайдере лиги. В обоих случаях клуб до старта сезона считался английскими букмекерами претендентом на вылет: «Лестер» был фаворитом, а «Фулхэм» — фаворитом наряду с «Кардиффом». Когда Раньери возглавил «лис», на их титул можно было поставить 5000/1. Сейчас таких ставок нет, самый близкий вариант: 1000/1. Это «Фулхэм».

Чего ждать дальше

Самый важный вопрос: как быстро Раньери, который большую часть карьеры ставит 4-4-2 и контратаки, перестроит команду под себя? Ему точно не нужен контроль мяча и позиционные атаки, но в 12 матчах АПЛ «Фулхэм» именно в них забил девять голов из 10. Команда больше ничего не умеет. Зато скорость Сессеньона должна пригодиться.

Несмотря на жуткие показатели, «Фулхэм» ещё ничего не потерял. Конкуренция за вылет в этом сезоне очень высока. Здесь и не усилившийся «Ньюкасл», и провалившийся «Кристал Пэлас», и ожидаемый «Кардифф». В данный момент клуб находится в одной победе от 16-го места.

Кстати, у Раньери есть шанс уволить Жозе Моуринью во второй раз. Последний раз, когда эти тренеры встречались друг с другом, «Лестер» обыграл «Челси», и это стоило Жозе работы: клуб шёл на 15-м месте, после очередной неудачи у руководства кончилось терпение. Ближайший матч «Фулхэма» с «МЮ» состоится 8 декабря.

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