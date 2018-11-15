Из дискуссии вокруг приглашения Ари мы узнали кое-что новое о сборной

Одна из основных тем последних дней — вызов в сборную России краснодарского бразильца Ари — внезапно стала настолько горячей, что оправдываться пришлось даже Станиславу Черчесову. Это, с одной стороны, не слишком странно — всё же в сборной уже достаточно натурализованных игроков, и каждый новый вызывает всё больше сомнений. С другой же стороны, именно по Ари не должно быть вопросов.

Главных открытых для всех моментов два, и оба из них не новые. Первый: нападающий остаётся крайне дефицитной позицией для сборной, и Антон Заболотный вызывается раз за разом, кажется, только для того, чтобы подчеркнуть это. Перед матчем с Германией недоступны Дзюба и Кокорин, а Смолов по-прежнему ловит сплин после хорватского пенальти. Впервые вызван лучший форвард сезона Фёдор Чалов, но, во-первых, это первый вызов в новую команду, к новым и разным партнёрам, а во-вторых, одного игрока на позицию всё равно мало.

Если сойтись на том, что этого действительно мало, то возникает второй момент: кого вызывать? Очевидно, что для сборной нужен форвард с ярко выраженными качествами и при этом стабильный. С этой точки зрения никаких сомнений по Ари быть не может. Бразильский новичок сборной лучше всех в российском футболе умеет оттирать соперника корпусом, продолжая движение мяча к чужим воротам для себя или для партнёра, — фактически на этом Ари и сделал карьеру в России, где культура подстраховки в обороне на невысоком уровне.



При этом Ари очень стабилен. За четыре последних года его статистика фактически не изменялась, хотя он менял и тренеров в одной команде, и команды в принципе. Ари всегда сохранял около 75% от общего количества ударов внутри штрафной, ровно половина из которых приходилась в створ. Треть же из оставшихся ударов становилась голами — это очень хороший показатель, и здесь важно, что Ари всегда сохранял стабильность. В переводе на русский язык с языка цифр его игра такова: на гарантированный гол Ари нужно пробить четырежды. Три удара придутся из штрафной, два из них попадут в створ, а один станет результативным. Это классная статистика для российского чемпионата.

Самый результативный нападающий осени вызван в сборную! И это – справедливо Форвард «Краснодара» Ари всё-таки получил приглашение от Станислава Черчесова после травмы Артёма Дзюбы.

Итак, с футбольной точки зрения никаких претензий по вызову Ари быть не может, и остаётся одна важная составляющая — назовём её патриотической. Некоторые уже сравнивают футбольную сборную с футзальной, намекая на то, что скоро за главную команду страны будут играть одни новые паспорта.

И здесь содержится самый интересный момент. Если про футбол и Ари мы знали всё, то кое-что новое о сборной России открылось нам после чемпионата мира.



Вне зависимости от того, как вы относитесь к его вызову в национальную команду (особенно, конечно, если негативно), просто вспомните себя за год-два до чемпионата мира. Когда речь заходила о натурализации Фернандеса, Нойштедтера, Рауша и прочих, мы воспринимали абсолютно все подобные новости позитивно. «Господи, да пусть натурализуют кого угодно, лишь бы не обделаться на домашнем чемпионате мира!» — таким был лейтмотив откликов на новые паспорта. И это выглядело совершенно естественно. Мысль о турнире вызывала панику даже после жеребьёвки, которая отправила нас в слабейшую группу.

Ари: я практически русский Сборная России провела последнюю тренировку перед отлётом в Германию.

Но вот чемпионат мира закончился. Мы дошли до четвертьфинала, достойно рубились с будущими финалистами, а после турнира аристократично доминируем в матчах с Турцией, Чехией и Швецией — соперниками, которые раньше считались равными нам. И общее отношение к натурализации резко изменилось.



Но на самом деле изменилось не оно, а отношение к сборной. Мы больше не хотим, чтобы национальная команда наполнялась кем угодно, лишь бы этот кто угодно приносил результат. Мы хотим выбора. А это значит, что мы стали воспринимать сборную гораздо серьёзнее.



Нет ничего важнее.