«ПСЖ» могут исключить из ЛЧ. Клуб нарушает финансовый фэйр-плей

Французский «ПСЖ» может лишиться права на участие в Лиге чемпионов. УЕФА снова заподозрил клуб в несоответствии правилам финансового фэйр-плей и начал очередную проверку.

УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов в связи с нарушениями правил ФФП

Есть опасения, что парижане причастны к финансовым махинациям при переходах Неймара и Килиана Мбаппе. Переход футболистов в общей сложности оценён в сотни млн евро, и УЕФА уже расследовал эти трансферы. Тогда специальная комиссия пришла к выводу, что фэйр-плей не нарушен, и дело закрыли.

Вопросы снова возникли после публикации финансовых отчётов Football Leaks. В них утверждается, что суммы, задекларированные в качестве их доходов от спонсоров, значительно выше тех, что были получены в действительности.

По новым данным, дыра в бюджете клуба в сезоне-2016/17 составила 84 млн евро. По правилам УЕФА, дефицит не должен превышать тридцати. Если это докажут, вряд ли получится отделаться штрафом: его «ПСЖ» получал ещё несколько лет назад. Один из вариантов наказания — запрет на регистрацию футболистов.

Занятно, что запрет на новых игроков в заявке клубу грозит и по другой причине. Источник утверждает, что «ПСЖ» незаконно подписал 12-летнего игрока «Барселоны» Кайса Руиса. Переманить столь юную звёздочку можно только по семейным обстоятельства, и «ПСЖ» заподозрили в том, что отцу Руиса клуб подкинул фиктивную работу.

Исключение из ЛЧ вряд ли будет

Непонятно, в каком именно сезоне парижанам могут влепить наказание. Сейчас «ПСЖ» имеет все шансы закончить групповой этап как первым, так и последним. Команды Тухеля может уже через пару недель покинуть турнир безо всяких дисквалификаций.

Скорее всего, наказание (если оно и последует) случится позднее. Раз так, вероятность реальной дисквалификации значительно снизится. При получении обвинений клуб может просто дождаться открытия трансферного окна и избавиться от одного из своих дорогих активов. Или нескольких недорогих.

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Если будет иначе, в европейском футболе может начаться славная заварушка. Владельцы «Ман Сити» и «ПСЖ» слишком долго вкладывали свои кровные, чтобы молчаливо скушать резкую смену правил. А занятной фактуры в отчётах Football Leaks, судя по всему, ещё очень много.