Березуцкие поедут в «Витесс». Зачем?

Агент Фернандеса: Марио сможет играть уже после перерыва на сборные



Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, заявил, что футболист сможет участвовать в матчах московской команды сразу после международного перерыва.



«Марио в полном порядке. Он сможет начать играть уже после перерыва на сборные», — сказал Машадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Фернандес получил повреждение в первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» после столкновения с Александаром Коларовым. Марио не смог встать на ноги и покинул поле на носилках. Вместо него на поле вышел Георгий Щенников. Позже ЦСКА объявил, что у Фернандеса было выявлено сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. При этом подозрения на перелом скулы и носа не подтвердились.

Кроос, Дракслер и Ройс пропустят матч со сборной России



Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, кто из игроков немецкой команды пропустит контрольный матч со сборной России.



«У нас была только одна тренировка вчера. Сегодня — предыгровая. Уже ясно, как мы будем играть. Хотелось бы победить, конечно. Что касается игроков, то Тони Кроос заявил, что хочет немного отдохнуть. Дракслер также не примет участия в игре. У Юлиана несчастный случай в семье. После матча мы ещё раз поговорим по телефону – и, может, он сыграет с Голландией. Ройс тоже травмирован. У него воспаление голеностопа. Сыграет ли он в понедельник – тоже непонятно. Остальные все в порядке», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Матч между сборными Германии и России состоится завтра, 15 ноября, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Не слушайте тех, кто говорит про кризис в немецком футболе. Это чушь Запущенная 15 лет назад система работает до сих пор.

Сборная России получила $ 8 млн от РФС в качестве премиальных за ЧМ-2018



Российский футбольный союз (РФС) выплатил футболистам сборной России, а также членам тренерского и административного штаба $ 8 млн (чуть больше € 7 млн) в качестве премиальных за выступление на чемпионате мира 2018 года, сообщает Sport24.



По информации источника, размеры премиальных выплат за участие на ЧМ-2018 определял тренерский штаб совместно с командой.



Напомним, что подопечные Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира смогли добраться до четвертьфинальной стадии, на которой лишь в серии пенальти уступили Хорватии, будущему финалисту турнира.



Выход в 1/4 финала чемпионата мира стал крупнейшим достижением для российской сборной в её истории выступлений на мундиалях. До этого национальная команда ещё не разу не выходила из группы в финальных стадиях чемпионатов мира.

«Поговорю с Павлюченко об Ари за рюмкой чая. Мы соседи». Черчесов в порядке Тренер сборной России – звезда в Лейпциге. Нам есть чем гордиться.

Источник: братья Березуцкие станут помощниками Слуцкого в «Витессе»



Бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие в ближайшее время войдут в тренерский штаб голландского клуба «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий, сообщает Sport24.



Братья Березуцкие работали со Слуцким в ЦСКА (с 2009 по 2016 год) и сборной России (с 2015 по 2016 год). 36-летние футболисты объявили о завершении игровых карьер летом.



Слуцкий работает в роли главного тренера «Витесса» с июня. После 12 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата Нидерландов команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.



Ранее Василий Березуцкий сообщал, что у него было много предложений о работе в качестве тренера сразу после того, как он объявил о завершении карьеры.

УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов в связи с нарушениями правил ФФП



«Пари Сен-Жермен» рискует столкнуться с серьёзными санкциями со стороны УЕФА, сообщает AS со ссылкой на L’Equipe.



Организация вновь обратила внимание на деятельность парижского клуба после последних отчётов Football Leaks, в которых были раскрыты финансовые махинации при переходах футболистов в команду.

Отдельную работу УЕФА проведёт в отношении трансферов в «ПСЖ» нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из «Барселоны» и «Монако» соответственно летом 2017 года. Если будут доказаны факты нарушений парижанами правил финансового фэйр-плей, то не исключён вариант, при котором клуб будет наказан запретом на выступление в Лиге чемпионов.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» грозит запрет на регистрацию футболистов в связи с нарушениями при переходах молодых игроков.

«ПСЖ» могут исключить из ЛЧ. Клуб нарушает финансовый фэйр-плей УЕФА прозрел.

Раньери стал главным тренером «Фулхэма»



Известный итальянский специалист Клаудио Раньери назначен на пост главного тренера «Фулхэма». Прежний наставник команды Славиша Йоканович был отправлен в отставку. После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.



«Для меня большая честь принять приглашение и возможность возглавить «Фулхэм», фантастический клуб с традициями и историей. Цель «Фулхэма» никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны всегда быть сильным соперником и добиваться успеха", — цитирует Раньери официальный сайт клуба.



Ранее итальянец тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Рома», «Монако» и «Лестер Сити». С последним наставник становился чемпионом Англии.

Раньери в «Фулхэме». От него срочно требуется новое волшебство Если кто забыл, это тот самый тренер, который сделал чемпионом «Лестер».

Суперкубок Италии пройдёт в Саудовской Аравии, несмотря на убийство журналиста



Руководство Серии А не будет переносить матч за Суперкубок Италии из Саудовской Аравии, несмотря на то что на территории консульства этой страны в Турции был убит журналист Джамаль Хашогги. Об этом сообщает Football Italia.



Посол Италии в Саудовской Аравии Лука Феррари попросил президента Серии А Гаэтано Миккиче не менять место проведения матча ради «поддержания международного баланса».



Таким образом, матч за Суперкубок Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Милан», пройдёт в городе Джедда 16 января 2019 года.



В данный момент «Ювентус» и «Милан» являются совладельцами рекорда по количеству выигранных Суперкубков Италии (по 7). В последний раз клубы сошлись в очной схватке в борьбе за трофей в 2016 году. Тогда матч завершился вничью 1:1, а в серии пенальти победу одержал «Милан» — 4:3.