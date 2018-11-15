В Англии вновь заговорили о лимите на легионеров. Топ-клубы в ярости

В английском футболе вновь заговорили о лимите на иностранных футболистов. Сейчас в клубах используется довольно извращённая форма ограничений на заявку, которая ставит препятствия в подписании игроков потенциально низкого уровня. Представители стран, не входящих в ЕС, должны получать разрешение на работу. И дальше всё зависит от статуса клуба, от сборной, которую представляет потенциальный новичок, и количества официальных матчей, которое он провёл за свою страну. Считается, что так отсеиваются бесконечные «талантливые» латиноамериканцы и африканцы, которых продвигают дерзкие агенты.

Но всё может измениться в ближайшее время из-за брексита. Это, если кто забыл, выход Великобритании из Евросоюза. По плану окончательная юридическая дата отделения – 30 марта 2019. То есть осталось всего несколько месяцев до официальной «независимости», хотя все процедуры по факту затянут процесс до конца 2020 года. Брексит заденет все стороны жизни Великобритании, включая футбол. В том числе будет непонятен статус футболистов с паспортами ЕС, которые сейчас выступают в АПЛ. Раньше выдаваемые им льготы объясняли единым политическим пространством, но брексит – повод для ужесточения лимита в чемпионате, как раз путём введения ограничений на футболистов из Европы.

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Руководство Английской футбольной ассоциации (FA) видит в лимите путь для возвращения мощи сборной страны. Сейчас все попытки как-то вынудить клубы воспитывать и развивать местную молодёжь заканчиваются провалом. Например, в одном из последних туров за все команды сыграли всего 62 англичанина из 220 участников. Лишь 28%. Но планируемые запреты могут изменить ситуацию.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тейлор в интервью Sky News сказал, что сокращение числа иностранцев обязательно поможет национальным сборным добиться успеха в крупных турнирах. «Речь идёт о достижении баланса. Думаю, это оценит даже Премьер-лига. Да, у нас, возможно, лучшая лига мира. Но она представляет страну, которая регулярно терпела неудачи на уровне сборных. И мне кажется, что есть все основания сделать успешными и чемпионат, и сборную».



The Times сообщает, что руководство FA обяжет клубы иметь в заявке на сезон не больше 12 легионеров. И да, европейцы тоже будут попадать под это определение. Сейчас лимит – 17 иностранцев. Шагом навстречу FA считает упрощение выдачи разрешения на работу иностранным футболистам. То есть легионеров станет в полтора раза меньше, но пригласить их теперь будет проще. Как и остальные реформы в рамках брексита, эту могут растянуть на пару лет, но принципиальное решение хотят принять до конца этого года.

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Встреча руководства ассоциации с клубами состоится 15 ноября, но уже сейчас появляются первые инсайды относительно позиции топ-команд. Если вкратце – они в ярости. По факту под новый вариант лимита в АПЛ сейчас попадает всего 7 клубов. Сложнее всего придется «Тоттенхэму» и «Сити» – у них в заявке по 17 легионеров. «Челси» и «Ливерпуль» – по 16. 15 легионеров в заявке «Арсенала». Относительно легко преодолеть ограничение «МЮ» – в распоряжение Моуринью лишь 14 иностранцев.



Вообще разрешение на работу – главная и единственная вещь, которой FA может шантажировать клубы. Английские СМИ сообщают, что если проект нового лимита не получит поддержку, ассоциация ужесточит правила получения рабочей визы. И получать ее придется вообще всем игрокам, которые не имеют гражданства одной из стран островов. И, судя по всему, на какие-либо входящие трансферы до удовлетворения требованиям лимита будет накладываться запрет.



Возможно, именно после этого заседания идея Суперлиги в футболе получит новых сторонников среди топ-клубов Англии.