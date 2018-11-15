В «Зенит» снова едет Манчини? Да, такое возможно

Самая интересная новость для болельщиков «Зенита» на сегодня – заметка на итальянском сайте Calcio Atalanta. Издание утверждает, что питерская команда заинтересована в центральном защитнике «Аталанты» Джанлуке Манчини. К футболисту также присматриваются лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».
Что за Джанлука Манчини?
22 года. Рост – 190 сантиметров. Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.
Контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года. Манчини вызывается в молодёжную сборную Италии (10 матчей). В феврале 2017 года он вошёл в число 100 самых талантливых молодых футболистов Италии по версии Corriere dello Sport.
Почему к нему возник интерес?
Манчини отличился в последних трёх турах Серии А. Причём на днях он забил победный мяч «Интеру». Всего в этом сезоне он нанёс 11 ударов за 8 матчей.
В прошлом сезоне Манчини редко появлялся в составе «Аталанты». В начале этого чемпионата он также проводил мало времени на поле, и его команда добилась лишь одной победы в восьми стартовых турах. Затем Манчини сыграл четыре матча по 90 минут (9-й, 10-й, 11-й и 12-й туры), и его команда набрала 12 очков и поднялась на восьмую строчку в Серии А.
Три гола в этом сезоне – это в три раза больше, чем у его партнёра по команде Марио Пашалича. Также три мяча на счету другого игрока «Аталанты», Эмилиано Ригони, который может многое рассказать защитнику о «Зените».
Что говорит углублённая статистика?
По данным InstatScout (на эти показатели ориентируются в том числе известные футбольные клубы), основным достоинством Манчини являются верховые единоборства. Он их выигрывает в 86% случаев, что неудивительно при росте в 190 сантиметров.
Хотя иногда Манчини играет слишком рискованно. Достаточно взять воскресный матч с «Интером». На 8-й минуте защитник неудачно вынес мяч из штрафной – прямо на ход сопернику. Правда, нападающий пробил головой в касание мимо ворот.
Насколько достоверна новость про интерес «Зенита»?
В интернете новость появилась на Calcio Atalanta. Однако первоисточником информации является общественно-политическая газета il Giorno.
Мы обратились к итальянскому коллеге Эдуардо Сидди с вопросом, насколько il Giorno стоит доверять.
«Il Giorno является ежедневным изданием, которое базируется в Милане. Новость о Джанлуке Манчини вышла лишь в газете, но не на их сайте. Дело в том, что это не спортивное издание и только крупнейшие новости они выкладывают у себя на странице в интернете. В любом случае il Giorno считается надёжным источником», – рассказал Сидди, сотрудничающий с разными спортивными изданиями и телеканалами.
Далеко не факт, что Манчини перейдёт в «Зенит», но, по данным надёжного il Giorno, питерские скауты уже присутствовали на матче «Аталанты».