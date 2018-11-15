На Дембеле подали в суд. Его обвиняют в том, что жил как свинья

В августе 2017-го «Барселона» брала Усмана Дембеле на замену Неймару. За форварда дортмундской «Боруссии» согласились заплатить 115 млн евро из тех 222 млн, что каталонский клуб должен был получить от «ПСЖ». Теперь в «Барсе» наверняка и сами не рады, что связались с талантливым разгильдяем из Франции, поскольку одна за другой всплывают неприятные истории, связанные с 21-летним футболистом.
По сообщению немецкого издания Bild, теперь на Дембеле подали в суд. Сделал это владелец дома в Дортмунде, в котором проживал француз до отъезда в столицу Каталонии – немец по имени Герд Вайзенберг. Как говорит бывший арендодатель, Усман не следил за порядком и жил как свинья. В результате дому был нанесён очень большой ущерб. Вайзенберг обвиняет Дембеле в том, что футболист оставил после себя кучу неоплаченных счетов, пятна на стенах и горы мусора, в частности, он разбросал по полу пакеты, а в холодильнике и даже между шкафами оставил гнилую пищу. Более того, Усман не разорвал вовремя договор аренды и не вернул хозяину ключи от дома. Вайзенбергу пришлось менять замки на входной двери, а теперь Герд требует компенсацию в размере 20 тыс евро. Именно столько ушло на уборку и ремонт. Источник утверждает, что футболист даже не стал утруждать себя длительными сборами, покинув жилище в той одежде, которая на нём была.
Тем временем, по информации Marca, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, генеральный директор клуба Хосеп Сегура и технический секретарь Эрик Абидаль провели встречу с представителем Дембеле. Согласно данным испанской газеты, руководители каталонского клуба попросили агента передать Усману, чтобы тот стал вести себя более профессионально, вовремя посещал тренировки и продолжил адаптацию в команде. Пока же Дембеле из-за незнания испанского языка не общается почти ни с кем из партнёров, за исключением своих соотечественников – защитников Самуэля Юмтити и Клемена Лангле.
Руководители «Барселоны» уже устали от проблем Дембеле с режимом и дисциплиной. В феврале клуб нанял ему личного повара, узнав о любви Усмана к фастфуду. Молодой чемпион мира опаздывает на тренировки. Так, он не пришёл вовремя на командное собрание перед матчем Лиги чемпионов с «Интером» и пропустил занятие накануне последней игры каталонцев в Примере с «Бетисом». Причиной отсутствия Усмана стал приступ гастроэнтерита, вот только он никому в клубе не сообщил, что не появится на тренировке. Главный тренер Эрнесто Вальверде отставил француза вне заявки.
«Он ещё слишком молод, – прокомментировал эту ситуацию капитан «Барселоны» Жерар Пике. – В таком возрасте легко допускать ошибки. Каждый игрок проходил через подобные истории в карьере. Ты должен жить и дышать футболом – 24 часа в сутки семь дней в неделю. Уверен, это стратегическое решение, которое только поможет Дембеле. Мы все в «Барселоне» стараемся помочь ему».
Однако будущее Усмана в каталонском клубе покрыто туманом. У Дембеле есть несколько вариантов продолжения карьеры после открытия зимнего трансферного окна. Например, Юрген Клопп лично заинтересован в переходе француза в «Ливерпуль», даже несмотря на то, что этому тренеру проще всего собрать информацию о поведении любого игрока в Дортмунде. Значит, Клопп готов перевоспитать Усмана. Другими претендентами на форварда «Барселоны» называются лондонский «Арсенал» и «ПСЖ».
Игра Дембеле тоже пока не потрясает Лео Месси и каталонскую публику. В нынешнем сезоне Усман сыграл за «Барселону» 15 матчей в разных турнирах, забил шесть голов и сделал две голевые передачи. Мало.