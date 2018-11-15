На Дембеле подали в суд. Его обвиняют в том, что жил как свинья

В августе 2017-го «Барселона» брала Усмана Дембеле на замену Неймару. За форварда дортмундской «Боруссии» согласились заплатить 115 млн евро из тех 222 млн, что каталонский клуб должен был получить от «ПСЖ». Теперь в «Барсе» наверняка и сами не рады, что связались с талантливым разгильдяем из Франции, поскольку одна за другой всплывают неприятные истории, связанные с 21-летним футболистом.

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По сообщению немецкого издания Bild, теперь на Дембеле подали в суд. Сделал это владелец дома в Дортмунде, в котором проживал француз до отъезда в столицу Каталонии – немец по имени Герд Вайзенберг. Как говорит бывший арендодатель, Усман не следил за порядком и жил как свинья. В результате дому был нанесён очень большой ущерб. Вайзенберг обвиняет Дембеле в том, что футболист оставил после себя кучу неоплаченных счетов, пятна на стенах и горы мусора, в частности, он разбросал по полу пакеты, а в холодильнике и даже между шкафами оставил гнилую пищу. Более того, Усман не разорвал вовремя договор аренды и не вернул хозяину ключи от дома. Вайзенбергу пришлось менять замки на входной двери, а теперь Герд требует компенсацию в размере 20 тыс евро. Именно столько ушло на уборку и ремонт. Источник утверждает, что футболист даже не стал утруждать себя длительными сборами, покинув жилище в той одежде, которая на нём была.

Тем временем, по информации Marca, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, генеральный директор клуба Хосеп Сегура и технический секретарь Эрик Абидаль провели встречу с представителем Дембеле. Согласно данным испанской газеты, руководители каталонского клуба попросили агента передать Усману, чтобы тот стал вести себя более профессионально, вовремя посещал тренировки и продолжил адаптацию в команде. Пока же Дембеле из-за незнания испанского языка не общается почти ни с кем из партнёров, за исключением своих соотечественников – защитников Самуэля Юмтити и Клемена Лангле.

Руководители «Барселоны» уже устали от проблем Дембеле с режимом и дисциплиной. В феврале клуб нанял ему личного повара, узнав о любви Усмана к фастфуду. Молодой чемпион мира опаздывает на тренировки. Так, он не пришёл вовремя на командное собрание перед матчем Лиги чемпионов с «Интером» и пропустил занятие накануне последней игры каталонцев в Примере с «Бетисом». Причиной отсутствия Усмана стал приступ гастроэнтерита, вот только он никому в клубе не сообщил, что не появится на тренировке. Главный тренер Эрнесто Вальверде отставил француза вне заявки.

«Барселона» пропустила дома четыре гола. Что это было? Когда даже дубля Месси мало.

«Он ещё слишком молод, – прокомментировал эту ситуацию капитан «Барселоны» Жерар Пике. – В таком возрасте легко допускать ошибки. Каждый игрок проходил через подобные истории в карьере. Ты должен жить и дышать футболом – 24 часа в сутки семь дней в неделю. Уверен, это стратегическое решение, которое только поможет Дембеле. Мы все в «Барселоне» стараемся помочь ему».



Однако будущее Усмана в каталонском клубе покрыто туманом. У Дембеле есть несколько вариантов продолжения карьеры после открытия зимнего трансферного окна. Например, Юрген Клопп лично заинтересован в переходе француза в «Ливерпуль», даже несмотря на то, что этому тренеру проще всего собрать информацию о поведении любого игрока в Дортмунде. Значит, Клопп готов перевоспитать Усмана. Другими претендентами на форварда «Барселоны» называются лондонский «Арсенал» и «ПСЖ».

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Игра Дембеле тоже пока не потрясает Лео Месси и каталонскую публику. В нынешнем сезоне Усман сыграл за «Барселону» 15 матчей в разных турнирах, забил шесть голов и сделал две голевые передачи. Мало.