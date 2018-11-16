Тише, хейтеры! 0:3 от Германии – это даже хорошо

Егоров из Лейпцига о том, что, хоть мы и упали на колени перед немцами, у нас всё ещё классная сборная. Даже с Ари.

Это нас приучили называть такие матчи контрольными, а Германии «товарняк» с Россией был малоинтересен.

Вот возьмём Лейпциг. Да, на «Ред Булл» в Бундеслиге всегда собирается полный стадион, потому что футбольный клуб в чопорном, восточном городе – главная достопримечательность. Но как тогда объяснить феномен, что хилую рекламу матча сборной можно было увидеть только у стадиона, который на игре заполнился вряд ли на две трети?

У меня было подозрение, что виной всему сборная России. Средний соперник, без звёзд и лишней подоплёки. Но сначала журналисты, а потом и болельщики переубедили – оказывается, товарищеские матчи стране в принципе неважны, а неудачное выступление на ЧМ и в Лиге наций лишь ухудшило картину. Чтобы не быть голословным, предлагаю послушать русскоязычных немцев – таков общий срез мнений. И крупная победа в ничего не решающим матче отношение нации к сборной ни за что не изменит, потому что при счете 3:0 в середине второго тайма немцы молчаливо и уныло потянулись к выходу.

Да и нам, вместо того, чтобы критиковать и заниматься самоедством, важно определиться с отношением к разгрому. Для этого приведём ряд логичных фактов.



1. Игра сборной России основана на агрессивном прессинге с быстрым переходом как из обороны в атаку, так и наоборот.

2. Перед важнейшей игрой со Швецией тренерский штаб не подстраивается под Германию, не ломает модель, а проводит тренировку с усложнениями – спарринг с невероятно мощным соперником.

Всё ещё машина. Германия разгромила Россию Команда Черчесова сыграла два очень разных тайма.

3. Команда до матча обречена на провал, потому что в ней отсутствуют все ключевые футболисты: Дзюба, Головин, Зобнин, Черышев и Фернандес. Именно они обеспечивают как объём, так и техническую разницу, доводя до ума базисные наработки.



4. В Германии же мы видим этакую Россию-2, которой не хватает разве что Юрия Красножана.

5. Но зарубившись с Германией в открытую, оценив новый уровень и прогрессируя по ходу игры, все футболисты получат перед Швецией главное преимущество – опыт. В Стокгольм они отправятся хоть разорванными, но уже вышедшими на новый уровень. И сносный второй там в Лейпциге, с тремя неиспользованными моментами, это уже доказал.



Так что в конкретный период сборная точно заслуживает не ненависти и болезненных разговоров об истинном уровне, а поддержки, которая несмотря на счет, у неё была по ходу всей игры в Лейпциге.

Кстати, насколько мне известно, в Швеции может сыграть Дзюба.

Избавиться нужно и от бразильских предрассудков. Ари – гражданин России, живущий здесь 9 лет и законно получивший паспорт. Так что делать печальные выводы по сборной из-за его присутствия на поле – странно. Тем более, фанаты нашей команды сидяшие не у телевизоров, приехавшие в Германию, вызов легионера в основной массе поддерживают.

А то, что Ари не справился с немцами – это нормально. Во-первых, дело в том же балансе между линиями и оторванности атакующих игроков. А во-вторых, потому что играли перед нами суперзвезды, перед которыми не стыдно упасть на колени. Что один из русских и сделал. И стадион ему аплодировал даже сильнее, чем своим.