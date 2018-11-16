Черчесов недоволен: Россия не готова к Германии

Журналисты не собирались критиковать сборную, но за них это сделал Черчесов.
— На ЧМ-2018 поражение от Уругвая помогло сборной, — мягко прозвучал первый вопрос. — Какие положительные выводы можно сделать сегодня, учитывая, что мы выступали не основным составом?
— Во-первых, я до игры сказал – не спрашивайте про травмированных, это рабочая ситуация. Любым составом можно играть – и во втором тайме мы это доказали. Другое дело, что в первом тайме мы вышли не готовыми играть на таких скоростях, это нас подвело. Нужно не искать оправдания, а провести серьёзный анализ, почему так произошло.
— Что вы сказали в перерыве? Ведь команда так преобразилась, — таким был второй комплимент.
— Если вы думаете, что я кричал в раздевалке – это не так. Игроки и сами знают, что неважно сыграли первый тайм. Им важно было понять, как правильно взаимодействовать. Мы спокойно подсказали, и это помогло.
— В конце второго тайма на поле выбежал болельщик, он помешал сборной? – разбавила общение легкой провокацией немецкая журналистка. — Что вы думаете по поводу того, что он упал на колени перед Нойером?
— Женщина может поставить мужчину в неудобное положение, — ответил Черчесов девушке, задавшей вопрос. – Вам это удалось. Если бы он перед женщиной упал на колени, вы бы такой вопрос не задали. Не знаю, зачем и перед кем он упал, но, надеюсь, не предложил руку и сердце игроку сборной Германии. Вас устроил ответ?
— Да! – кивнула дама.
— Любой заброс в зону Нойштедтера приводил к панике, — кто-то пытался найти виноватого. — Это так?
— Не соглашусь. С Уругваем мы тоже сами себе организовали голы. Это не индивидуальная ошибка. Мы проанализируем всю игру команды.
— Германия действительно настолько сильнее России или дело в кадровых проблемах? – добавили немцы.
— Повторяю: не жалуемся на кадровые проблемы. Немцы были очень агрессивны, возможно, из-за последних результатов. Мы же, видимо, наоборот, слишком порадовались и вышли на поле если и не вальяжно, но неготовыми к их скоростям. Мы хотели выиграть.
— Что сейчас с Дзюбой?
— Он работает по индивидуальному плану – посмотрим, что эскулапы скажут. Но быть здоровым и готовым — разные вещи. Надеюсь, будет и то, и другое.
— Как оцените игру Ари?
— То задание, которое мы ему дали, он выполнял. Были хорошие моменты, он цеплялся за мяч, сбрасывал, но дальше развитие атаки не получалось. В целом, не всё получилось, конечно, но, повторю, свою работу он выполнял.
— Сейчас какие-то эксперты опять скажут: «Вот она, вернулась настоящая сборная Россия». Что вы можете сказать им перед матчем со Швецией?
— Просто болейте за сборную России, — ответил Черчесов. Показалось, он правда верит, что мы можем играть с немцами на одном уровне.