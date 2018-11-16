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Германия – Россия – 3:0, 15 ноября 2018 года. Что говорил Черчесов

Германия – Россия – 3:0
Дмитрий Егоров
Фото: РИА Новости
Черчесов недоволен: Россия не готова к Германии
За первый тайм — никаких оправданий от тренера. Его не расслабила даже немецкая журналистка.
Футбол / Сборная России

Журналисты не собирались критиковать сборную, но за них это сделал Черчесов.

— На ЧМ-2018 поражение от Уругвая помогло сборной, — мягко прозвучал первый вопрос. — Какие положительные выводы можно сделать сегодня, учитывая, что мы выступали не основным составом?
— Во-первых, я до игры сказал – не спрашивайте про травмированных, это рабочая ситуация. Любым составом можно играть – и во втором тайме мы это доказали. Другое дело, что в первом тайме мы вышли не готовыми играть на таких скоростях, это нас подвело. Нужно не искать оправдания, а провести серьёзный анализ, почему так произошло.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
15 ноября 2018, четверг. 22:45 МСК
Германия
3 : 0
Россия
1:0 – Зане – 8, 2:0 – Зюле – 25, 3:0 – Гнабри – 40

— Что вы сказали в перерыве? Ведь команда так преобразилась, — таким был второй комплимент.

— Если вы думаете, что я кричал в раздевалке – это не так. Игроки и сами знают, что неважно сыграли первый тайм. Им важно было понять, как правильно взаимодействовать. Мы спокойно подсказали, и это помогло.

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Егоров из Лейпцига о том, что, хоть мы и упали на колени перед немцами, у нас всё ещё классная сборная. Даже с Ари.

— В конце второго тайма на поле выбежал болельщик, он помешал сборной? – разбавила общение легкой провокацией немецкая журналистка. — Что вы думаете по поводу того, что он упал на колени перед Нойером?
— Женщина может поставить мужчину в неудобное положение, — ответил Черчесов девушке, задавшей вопрос. – Вам это удалось. Если бы он перед женщиной упал на колени, вы бы такой вопрос не задали. Не знаю, зачем и перед кем он упал, но, надеюсь, не предложил руку и сердце игроку сборной Германии. Вас устроил ответ?

— Да! – кивнула дама.

— Любой заброс в зону Нойштедтера приводил к панике, — кто-то пытался найти виноватого. — Это так?
— Не соглашусь. С Уругваем мы тоже сами себе организовали голы. Это не индивидуальная ошибка. Мы проанализируем всю игру команды.

— Германия действительно настолько сильнее России или дело в кадровых проблемах? – добавили немцы.
— Повторяю: не жалуемся на кадровые проблемы. Немцы были очень агрессивны, возможно, из-за последних результатов. Мы же, видимо, наоборот, слишком порадовались и вышли на поле если и не вальяжно, но неготовыми к их скоростям. Мы хотели выиграть.

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Команда Черчесова сыграла два очень разных тайма.

— Что сейчас с Дзюбой?
— Он работает по индивидуальному плану – посмотрим, что эскулапы скажут. Но быть здоровым и готовым — разные вещи. Надеюсь, будет и то, и другое.

— Как оцените игру Ари?
— То задание, которое мы ему дали, он выполнял. Были хорошие моменты, он цеплялся за мяч, сбрасывал, но дальше развитие атаки не получалось. В целом, не всё получилось, конечно, но, повторю, свою работу он выполнял.

— Сейчас какие-то эксперты опять скажут: «Вот она, вернулась настоящая сборная Россия». Что вы можете сказать им перед матчем со Швецией?
— Просто болейте за сборную России, — ответил Черчесов. Показалось, он правда верит, что мы можем играть с немцами на одном уровне.

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