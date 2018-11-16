Прощальный матч Руни в сборной. Как это было

В сборной Англии не принято проводить прощальные матчи, поэтому решение сделать исключение для лучшего бомбардира в её истории подверглось критике. Саутгейт назвал его позорным, но всё же пошёл на кое-какие уступки критикующим. Вернее, хотел пойти.

«Это просто позор!». В Англии критикуют вызов в сборную Уэйна Руни Саутгейт в недоумении.

Планировалось, что Уэйн не получит любимый 10-й номер. Логика в том, что негоже давать его тем, кто выходит на замену. С капитанской повязкой тоже гарантий не было.



Прощальная игра Руни прошла с США, где он сейчас выступает. Часть средств от этого матча пошла в благотворительный фонд Уэйна, поэтому на «Уэмбли» повсюду была его символика.

Название фонда нанесли даже на футбольную форму команд.

Фото : Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Незадолго до игры стало ясно, что Руни всё же получит 10-й номер. Объяснили это решением игроков, но ощущение, что в сборной просто решили снизить уровень негатива вокруг прощального матча.

Руни вышел на разминку в приподнятом настроении. На ней он шутил с партнёрами и по-отечески что-то говорил Рахиму Стерлингу.

Перед игрой он появился на поле с маленьким сыном на руках. С ним же он принимал памятный подарок от Грега Кларка, главы Футбольной ассоциации Англии.

Фото : Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Чуть позже к нему подтянулась вся его семья.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Как и ожидалось, Руни начал матч на скамейке. На ней он уселся рядом с Гарри Кейном.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

К 58-й минуте Англия вела 2:0, и тренер решился на тройную замену. Вышли Джордан Хендерсон, Эрик Дайер и… он.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Уэйн заменил бывшего партнёра по «Ман Юнайтед» Джесси Лингарда, который забил первый гол в этой игре. Несмотря на все разговоры, Руни вышел на поле с капитанской повязкой.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Вскоре на поле выбежал болельщик. На колени, как тот тип перед Нойером, он вставать не стал, но сразу полез к нему обниматься.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Руни сыграл неплохо. За свои полчаса успел нанести несколько ударов по чужим воротам, а Каллум Уилсон забил при нём третий гол. Англия в итоге разгромила США.

Англия разгромила США в последнем матче Руни за сборную

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Саутгейт тепло поблагодарил футболиста после игры.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

А Руни поблагодарил болельщиков за поддержку.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Вот последнее действие Уэйна Руни в сборной. На этом Англия простилась с великим бомбардиром.