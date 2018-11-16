Ари как Фигаро. 9 главных фактов о дебюте ещё одного бразильца в сборной России

В 32 года 11 месяцев и 4 дня дебютировал в национальной команде России уроженец бразильского города Форталезы Арикленес да Силва Феррейра, в простонародье – Ари. В заявке гостей на игру он был самым старшим. Впрочем, Черчесова возраст кандидата едва ли смущал – Станислав Саламович и сам «стоял под флагом» до почтенных по меркам профессии 36 с половиной лет. Дольше него в сборной задержался только Игнашевич.

Черчесов недоволен: Россия не готова к Германии За первый тайм — никаких оправданий от тренера. Его не расслабила даже немецкая журналистка.

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В истории сборной был только один более поздний дебют. Рейтинг новичков-«старичков» возглавляет Олег Кузьмин. В отборе Евро-2016 Леонид Слуцкий бросил его в бой против шведов в 34 года и 119 дней. Ари в списке самых возрастных дебютантов – второй.

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Ари стал четвёртым новичком сборной в 2018 году после Антона Швеца, Дмитрия Стоцкого и Егора Сорокина. В общей сложности у Черчесова дебютировали 18 игроков. Фёдор Чалов станет 19-м.

Матч, после которого хочется ещё раз восхититься нашей сборной Мы должны окончательно понять, каких невероятных усилий стоил нашей команде успех на ЧМ-2018. Многочисленные травмы – это не совпадение.

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55 минут выделил в Лейпциге на демонстрацию умений опытному новобранцу тренер. При счёте 0:3 Ари уступил место на поле Антону Заболотному.

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Играя единственного нападающего, обрусевший латиноамериканец улучил за час игры всего одну возможность для удара. Очень дальнего и неточного. Случилось это при счёте 2:0 в пользу Германии. Одноклубник Ари Газинский набил в два раза больше ударов. Ну так ему и по статусу положено: а) капитан; б) единственный из 11 человек стартового состава, кто был основным на ЧМ-2018.



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В чём нападающему не откажешь, так это в старательности. Тренер старой, советской закваски наверняка резюмировал бы: «Претензий к самоотдаче нет». Да и откуда им взяться? Борьбы Арикленес не избегал – более того, отважно её искал. По количеству единоборств форвард уступил в нашей команде только Газинскому с Ерохиным, которым по долгу службы положено усиленно толкаться с соперниками. Только эффективность этих дуэлей у Ари оставляла желать лучшего. 21% выигранных единоборств – это худший показатель из десятка полевых игроков основы. В оправдание Ари можно сказать, что «бодаться» ему приходилось с тремя немецкими стопперами поочерёдно. Ари и сам «бычок» нехилый, но с таким амбалом, как Зюле, даже Дзюбе пришлось бы непросто.



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О рвении краснодарского бомбардира можно судить по двум фолам в атаке – желание продраться к воротам Нойера зашкаливало. Ещё более красноречива карта действий Ари от Instat Scout. На газоне «Ред Булл Арены» не осталось ни одного более или менее обширного участка поля, где бы ни побывал наш герой. Он был поистине вездесущ, что тот Фигаро. Жаль – не слишком эффективен. Быть может, это стремление объять необъятное его и подвело — на прямые обязанности сил не хватило.

Карта действий Ари в матче Германия – Россия (3:0)

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В пассиве Ари – 14 потерь мяча. Это много – больше, чем у кого бы то ни было в составе российской команды. Если его это утешит, у Тимо Вернера – столько же. Тому игра тоже не удалась. Просто у Германии и без Вернера нашлось кому забивать, а у России – нет.

Тише, хейтеры! 0:3 от Германии – это даже хорошо Егоров из Лейпцига — о том, что, хоть мы и упали на колени перед немцами, у нас всё ещё классная сборная. Даже с Ари.

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В активе у 26-го номера россиян 3 прерванные подачи немцев с углового. В обороне единственный центрфорвард гостей сработал в четверг полезнее, чем в атаке.