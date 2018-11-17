«Аленичев словно перестал меня замечать». Крик души футболиста «Енисея»

В июле 2018 года нападающий «Енисея» спартаковский воспитанник Артур Малоян перешёл на правах аренды в ФК «Тюмень». Но надолго футболист там не задержался. В конце октября он покинул команду, а главный тренер тюменской команды Горан Алексич прокомментировал это расставание следующим образом: «Неоднократно я просил футболистов на тренировках исключительно работать, а не разговаривать. Неоднократно Малоян получал от меня предупреждения об этом. Артур не понял моих требований. Хотя претензий как к футболисту и по другим вопросам у меня к нападающему нет. Сейчас команда не в лучшем положении – эта ситуация не была нужна ни одной из сторон. Но я, как главный тренер, был обязан пойти на этот шаг, чтобы футболисты в дальнейшем были сконцентрированы исключительно на тренировочном процессе и играх. Поэтому Артур Малоян пока что отстранён из ФК «Тюмень».



В интервью «Чемпионату» футболист представил свою версию событий.



— На самом деле, это какой-то детский сад, — говорит Малоян. — Со стороны Алексича фактически начались беспричинные придирки ко мне, причём не имеющие никакого отношения к футболу. Начиная с того, что я не так одет, заканчивая тем, с каким лицом я захожу в раздевалку. До сегодняшнего дня я не давал никаких комментариев, но когда преподносят ситуацию не так, как есть, считаю нужным дать ответ.

— Может, вы сами дали повод?

— Тренера начало раздражать моё поведение на поле — с моей стороны был деловой подсказ партнёрам: горишь, под тобой, дай пас… Никаких дискуссий, выяснений отношений – всё исключительно по делу. Но тренер посчитал, что это разговоры, и начал предъявлять претензии, что это его не устраивает. Пошли вопросы — у тебя в «Спартаке» так же было? Да, так же было. В любой амбициозной профессиональной команде должен быть подсказ, агрессия и тренировка должна быть эмоциональной. Не может мужской коллектив проводить тренировки в полнейшем молчании. Он несколько раз высказывал своё недовольство. Но я себя изменить не могу. Меня учили с отдачей подходить к тренировкам. Я делал всё на пользу команде.



— И?

— В конце концов, это его довело. На последней тренировке, в которой я принимал участие, Алексич сказал мне, что я ему в команде больше не нужен, и настаивал на досрочном расторжении контракта. Притом что большинство ребят в команде были на моей стороне. В итоге руководство меня поняло адекватно. Оно сделали всё, чтобы наше расставание было грамотным. Всё по-людски. Всё, что должны были, они отдали, и мы расстались.



Но меня всё равно поразило то, что главный тренер вынес сор из избы и дал моему поведению такую формулировку – «разговаривал на тренировках», а позже её изменил на то, что я покинул команду по личным причинам. Всё это ложь.



— Сейчас «Тюмень» в зоне вылета ФНЛ. Какие у неё перспективы?

— Никаких. Игра говорит сама за себя. За всё время, что он в команде, игра никак не изменилась ни в тактическом плане, ни в плане результата. Моё мнение, что команде будет сложно, хотя ребята там очень способные, которые могут держаться не ниже середины турнирной таблицы.

Фото: vk.com/fcenisey

«После возвращения Аленичева услышал: «Что ты делаешь на поле?»

— На данный момент у вас действующий контракт с «Енисеем»?

— Да, я вернулся в «Енисей» на следующий день после того, как разорвал контракт с «Тюменью». Сначала тренировался индивидуально и дожидался команды. Тогда ей руководил тренерский штаб молодёжной команды. Уже на следующий день я узнал, что прежний тренерский штаб в лице Аленичева возвращается. Я хотел тренироваться и влиться в команду.



— Что произошло дальше?

— После возвращения Аленичева я вышел со всеми на тренировку и услышал слова: «А что ты делаешь на поле? Можешь бегать по кругу, занимайся чем хочешь». Я до сих пор не понимаю, чем я так помешал тренировочному процессу. И то, что было весь прошлый сезон… Мне тоже сложно найти причину и объяснить, почему я год просидел на лавке.



— Аленичев — не чужой вам человек. В 2014-2015 годах вы играли у него в «Арсенале», были важным игроком.

— В «Арсенале» всё было замечательно, я не могу жаловаться ни на что. Меня устраивало то, как Дмитрий Анатольевич относился к ребятам, как строил тренировочный процесс. Я всегда с теплом вспоминаю время, проведённое в Туле. Да, мы вылетели, но мы получали удовольствие от собственного футбола. Все отмечали нашу красивую игру, и это была заслуга тренерского состава. Когда я узнал от руководства, что в «Енисей» приходит тренерский штаб во главе с Аленичевым, был искренне этому рад. Потому что в «Арсенале» я увидел, какой это человек и тренер.

— В Красноярске вы встретили Аленичева другим?

— Для меня он остался таким же спокойным и уравновешенным человеком. Да, тренировочный процесс немного был видоизменён по сравнению со временем «Арсенала», но это специфика. Первые три дня, когда мы приехали на сборы перед сезоном-2016/17, всё было замечательно. Был контакт, общение, были вопросы с его стороны, и на все вопросы я отвечал. Отмечу, что я не из тех людей, кто ищет возможности лишний раз пообщаться с тренером. Для меня важней лишний раз поработать с мячом на поле и повысить уровень своего мастерства.



— В итоге вы оказались на скамейке. Почему?

— Я не могу понять, и никто не может. Я разговаривал с руководством, спрашивал: почему так? С момента прихода этого тренерского штаба не было такого, чтобы я не соответствовал уровню. В любом матче, где я выходил на поле, я практически всегда усиливал игру. Я подходил к тренеру с конкретным вопросом, чего мне не хватает, в чём прибавить, чтобы играть. И слышал ответ: да всё нормально, всё устраивает. Но я увидел, что бьюсь об стену. И объяснений нет. Просто есть принципиальная позиция, что я не игрок основного состава и должен сидеть на замене. И ничего это не могло изменить. Я забивал голы и оставался на замене. Если я выходил больше чем на 10 минут, то всегда старался показывать красивую игру, помочь команде и зачастую это удавалось. Но на следующие игры меня вообще не выпускали.

Хозяин багажа на вылет. Чем интересна отставка Аленичева Контекст здесь важнее факта.

«Меня целенаправленно готовили к лавке»

— Есть мнение, что на Аленичева сильно стал влиять Егор Титов, у которого специфический взгляд на футбол и игроков.

— Я могу только предположить, что так и случилось. Говорить на сто процентов, так это или нет, не могу. Но Дмитрий Анатольевич для меня в «Енисее» стал другим человеком.



— Футбол Аленичева осени 2017 года и весны 2018-го — две большие разницы. Что произошло? Не те люди? Не та тактика?

— Тот футбол, в который мы играли до зимы, основывался на том костяке, том багаже, который мы наработали в прошлом году, когда играли в стыках с тульским «Арсеналом». Тогда командой руководил Андрей Тихонов. Костяк команды после его ухода остался практически тем же, и красивый футбол остался. Перед сезоном-2017/18 у нас были всего одни сборы, всего две недели, и мы продолжали играть в тот же красивый футбол с добавлением некоторых элементов, которые команда успела наиграть. Зимой было гораздо больше времени наиграть задумки Аленичева и новые схемы. Наиграли, и результат пропал.



— У Аленичева в карьере тоже был эпизод, когда его не устраивал тренер – Александр Старков в «Спартаке». И он тогда тоже дал скандальное интервью.

— Я очень удивился схожести ситуации со своей. Различие в том, что Дмитрий Анатольевич — по-настоящему великий футболист по российским меркам. Я не настолько велик, но даже при этом я не заслуживал такого отношения, которое было ко мне. Так же, как и он не заслуживал того отношения со стороны тренера Старкова. Ситуации очень похожие. И я задавал себе вопрос: почему Аленичев, перестав быть футболистом и став тренером, так по-разному смотрит на похожие ситуации? Он сам был в таком положении. И мне показалось странным, что он такую же ситуацию создал теперь для меня. Без причины. Болельщики подходят, спрашивают, почему я не играю в основном составе, вывешивают баннеры, заряжают кричалки с моей фамилией. А мне им ответить нечего. Я пытался через тренировки, через игру показать, на что способен. Когда мы зимой ездили на сборы, я забил там больше всех голов, набрал хорошую форму, но остался сидеть на скамейке. Я видел, что могу принести пользу. Но меня готовили целенаправленно к лавке. Я единственный из всей команды, кто за весь сезон вышел в стартовом составе лишь три раза. Аленичев словно перестал меня замечать.



— А как получилось, что летом 2017 года с вами продлили контракт?

— Это была инициатива руководства. В тот момент тренерский штаб ещё не был назначен. Но я знал, что, скорее всего, новым тренером будет Аленичев. У меня были и другие варианты для продолжения карьеры. Но я искренне обрадовался, что приходит Дмитрий Анатольевич. Я считал, что это мой тренер. А получилось всё наоборот.

Фото: vk.com/fcenisey

«В футболе для меня важна правда»

— Как вы видите свои перспективы в «Енисее» при нынешнем тренере? Видите себя в команде?

— Главный тренер меня не видит. Он это уже доказал. И какая может быть перспектива, когда я год не играл, вернулся, а теперь мешаю тренировочному процессу? Конечно, пока этот тренерский состав у руля, перспектив у меня в «Енисее» нет. А так, конечно, я себя в команде вижу и знаю, что могу её усилить.

— Недавно была странная ситуация: Аленичева почти уволили, но в итоге оставили. Что это было?

— Не в моей компетенции давать такие оценки. Я не из тех, кто злорадствует и радуется чьим-то поражениям и неудачам. Но в моей практике такого не было.



— «Енисей» с этим тренерским штабом может решить задачу? Или вылетит в ФНЛ?

— Я пожелаю ребятам, чтобы они выполнили задачу и остались в Премьер-Лиге. Мы с той командой так долго к этому шли. А что касается моих отношений с тренерским штабом, я уже сказал всё, что хотел, лично Дмитрию Анатольевичу.



— Вас же могут прилично оштрафовать за это интервью.

— Я готов отвечать за свои слова. Быть может, это интервью действительно в чём-то выйдет мне боком, но это может повлиять лишь на моё финансовое благополучие. Это не самое важное для меня в жизни. Я хочу приходить домой с улыбкой, и чтобы семья и друзья гордились мной. Всегда в футболе и вне его для меня важна правда. Потому что уважение и мужское достоинство превыше денег. В «Енисее» у меня появились настоящие друзья, которые в трудной ситуации меня не предали. При этом я увидел тех, кто под влиянием тренерского штаба перестал быть настоящим другом, хотя мы общались с некоторыми людьми много лет. За такую школу жизни Дмитрию Анатольевичу и Егору Ильичу большое спасибо.