Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Футбол /

Алана Мамаева рассказала об акции в поддержку Павла Мамаева

Алана и Павел Мамаевы
Павел Пучков
Фото: instagram.com/alana_mamaeva
«Какой он расист, если я нерусская, а он на мне женился?»
Мощнейший спич Аланы Мамаевой в трансляции «Инстаграма».
Футбол / РПЛ

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева вышла в прямой эфир «Инстаграма» и пообщалась с подписчиками. Она рассказала об акции в поддержку своего мужа и поделилась своими мыслями об уголовном деле, фигурантами которого стали Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Значит, первое. Худи готовы, скоро будут готовы фотки. Для больших и маленьких. S и L – для таких, как я. Говорят, они офигенного качества. Мягкие, кайфовые. Не будут скатываться. Худи будут с надписью «Кокорин-Мамаев».

По поводу «сториз». Сейчас нас поддерживают разные Пашины знакомые и друзья из разных стран, разных континентов. Разные национальности – это нужно для того, чтобы показать, что у нас нет расизма, в котором обвиняют Пашу и Сашу. Они абсолютно нормально относятся к любой национальности. Начнем с того, что как бы я нерусская. И Паша женат на мне. Если вы обвиняете его в расизме, то он уже как бы не соответствует этим параметрам.

«Люди рады, что Кокорин и Мамаев в Бутырке. Но завтра посадят их»
Большое интервью c адвокатом жён Глушакова и Тарасова. Сергей Жорин шокирован русским футболом.

Плюс ко всему люди начали присылать видео. Мы начали все с хэштега. Потом Пашин друг сфотографировался с его футболку. И все начали писать мне: «Где взять футболку?». А я не знала. Изначально мы думали сделать просто листки с хэштегами. А люди начали делать фото с футболками. Все их и другие фото я буду выставлять у себя в сториз. Задумка такая. Вы постоянно пишете, что вы из разных городов. Пишите «Казахстан за вас», такой-то город, такой-то город. Здесь же люди не только из Москвы или Краснодара, но из разных городов и стран. Пишем «Free Mamaev» и добавляем, из какого вы города. А я выставляю в «сториз».

Во-первых, стулом не по голове, если уж к деталям прикапываться. Во-вторых, я уже повторяла: чтобы вы могли обвинять или уличать человека в чем-то, процесс должен быть открытым. И вы – знать все его детали. Вы видите только то, что вам показывают, поэтому не стоит писать.

Мой муж не святой и святым никогда не был, но обвинять его в расизме неправильно. Он таким не является. Приписывать ему статью, которая не подходит туда, тоже не нужно, потому что она не соответствует. Говорить, что он врет все, что стал набожным и раскаиваться не стоит, потому что вы его не знаете. Он действительно раскаивается и не стал резко верующим, а был всегда. Почему-то никто не замечает, что у него помимо тату, которое обозвали крыльями (хотя это просто графика), есть почти целый лист из Библии, набитый на ребрах. Молитвы на всем теле. И настоящий церковный православный крест набит – тоже никто не увидел. И начнем с того, что не каждый из вас, точнее, наверное, процентов 70 точно не читали Библию. А он читал. И читал приблизительно полгода. Он верующий человек, и сейчас он еще больше опустился. Он раскаялся, причастился, исповедовался. Кто-то мне говорил, что так резко верующим не становятся. Мне кажется, что и так резко становятся, но он таким всегда был.

10 миллионов за свободу: суд не отпустил Кокориных и Мамаева домой. Как это было
Репортаж «Чемпионата» из зала суда.

Пусть сидит? У нас же не скамейка какая-то, чтобы он посидел. Очень много людей пишет мне в директ, как помочь. Пишут позитивные сообщения. Многие его не обсуждают, а поддерживают. Больше скажу – негативных сообщений почти не осталось.

Сложно назвать это избиением. Все прекрасно помнят и знают, что первым было оскорбление от самого водителя. Потом он первый поднял руку – это тоже есть на видео. А потом уже понеслось. Никто не говорит, что это хорошо. Это плохо. Наказание должно быть, оно есть. Но и Павел, и Саша покаялись, извинились, предприняли меры в плане финансов. То есть, они покрыли финансовые затраты потерпевших: материальный и моральный ущерб возместили. Признали публично свою вину и сдали паспорта. Были готовы сотрудничать и принять какие-то действия в отношении потерпевших. Что еще нужно? Повесить их теперь что ли или расстрелять?

Что значит «моральный вред возместить очень легко»? Вы часто видите случаи драк или ситуаций с нанесением тяжких телесных повреждений, чтобы люди извинялись, а потом еще возместили моральный и материальный ушерб. Это вы сейчас говорите, что легко. А в половине драк люди даже вину не признают, о чем вы говорите вообще.

Я пока не знаю, продлят ли арест. Следствие еще проводится. Но просто вы же понимаете, что такое серьезное дело. 18 следователей изучают. Серьезнейшее! Не знаю, с чем сравнить… с национальной безопасностью! И быстро расследовать не могут, нужно же ох сколько времени.

Нет, ФК «Краснодар» помощь не предлагали. Усложнили немножко жизнь, а так все хорошо.

Кто-то пишет ***** [нечего] им *********** [выпендриваться]. Я вам так скажу: они могут *********** [выпендриваться] сколько хотят, хоть как. За это в тюрьму не сажают. Вот этот комментарий реально глупый.

Почему он сидит? Потому что он подрался. Правосудие для всех должно быть одинаковое, ребят. Почему для кого-то его вообще не существует у нас, а для кого-то оно слишком жестоко? У нас либо показательное выступление, либо… Вот вы говорите, что избил чиновника. Где вы видели, чтобы мой муж избил чиновника, скажите, пожалуйста?

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент