«Какой он расист, если я нерусская, а он на мне женился?»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева вышла в прямой эфир «Инстаграма» и пообщалась с подписчиками. Она рассказала об акции в поддержку своего мужа и поделилась своими мыслями об уголовном деле, фигурантами которого стали Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Значит, первое. Худи готовы, скоро будут готовы фотки. Для больших и маленьких. S и L – для таких, как я. Говорят, они офигенного качества. Мягкие, кайфовые. Не будут скатываться. Худи будут с надписью «Кокорин-Мамаев».



По поводу «сториз». Сейчас нас поддерживают разные Пашины знакомые и друзья из разных стран, разных континентов. Разные национальности – это нужно для того, чтобы показать, что у нас нет расизма, в котором обвиняют Пашу и Сашу. Они абсолютно нормально относятся к любой национальности. Начнем с того, что как бы я нерусская. И Паша женат на мне. Если вы обвиняете его в расизме, то он уже как бы не соответствует этим параметрам.

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Плюс ко всему люди начали присылать видео. Мы начали все с хэштега. Потом Пашин друг сфотографировался с его футболку. И все начали писать мне: «Где взять футболку?». А я не знала. Изначально мы думали сделать просто листки с хэштегами. А люди начали делать фото с футболками. Все их и другие фото я буду выставлять у себя в сториз. Задумка такая. Вы постоянно пишете, что вы из разных городов. Пишите «Казахстан за вас», такой-то город, такой-то город. Здесь же люди не только из Москвы или Краснодара, но из разных городов и стран. Пишем «Free Mamaev» и добавляем, из какого вы города. А я выставляю в «сториз».

Во-первых, стулом не по голове, если уж к деталям прикапываться. Во-вторых, я уже повторяла: чтобы вы могли обвинять или уличать человека в чем-то, процесс должен быть открытым. И вы – знать все его детали. Вы видите только то, что вам показывают, поэтому не стоит писать.



Мой муж не святой и святым никогда не был, но обвинять его в расизме неправильно. Он таким не является. Приписывать ему статью, которая не подходит туда, тоже не нужно, потому что она не соответствует. Говорить, что он врет все, что стал набожным и раскаиваться не стоит, потому что вы его не знаете. Он действительно раскаивается и не стал резко верующим, а был всегда. Почему-то никто не замечает, что у него помимо тату, которое обозвали крыльями (хотя это просто графика), есть почти целый лист из Библии, набитый на ребрах. Молитвы на всем теле. И настоящий церковный православный крест набит – тоже никто не увидел. И начнем с того, что не каждый из вас, точнее, наверное, процентов 70 точно не читали Библию. А он читал. И читал приблизительно полгода. Он верующий человек, и сейчас он еще больше опустился. Он раскаялся, причастился, исповедовался. Кто-то мне говорил, что так резко верующим не становятся. Мне кажется, что и так резко становятся, но он таким всегда был.

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Пусть сидит? У нас же не скамейка какая-то, чтобы он посидел. Очень много людей пишет мне в директ, как помочь. Пишут позитивные сообщения. Многие его не обсуждают, а поддерживают. Больше скажу – негативных сообщений почти не осталось.



Сложно назвать это избиением. Все прекрасно помнят и знают, что первым было оскорбление от самого водителя. Потом он первый поднял руку – это тоже есть на видео. А потом уже понеслось. Никто не говорит, что это хорошо. Это плохо. Наказание должно быть, оно есть. Но и Павел, и Саша покаялись, извинились, предприняли меры в плане финансов. То есть, они покрыли финансовые затраты потерпевших: материальный и моральный ущерб возместили. Признали публично свою вину и сдали паспорта. Были готовы сотрудничать и принять какие-то действия в отношении потерпевших. Что еще нужно? Повесить их теперь что ли или расстрелять?

Что значит «моральный вред возместить очень легко»? Вы часто видите случаи драк или ситуаций с нанесением тяжких телесных повреждений, чтобы люди извинялись, а потом еще возместили моральный и материальный ушерб. Это вы сейчас говорите, что легко. А в половине драк люди даже вину не признают, о чем вы говорите вообще.

Я пока не знаю, продлят ли арест. Следствие еще проводится. Но просто вы же понимаете, что такое серьезное дело. 18 следователей изучают. Серьезнейшее! Не знаю, с чем сравнить… с национальной безопасностью! И быстро расследовать не могут, нужно же ох сколько времени.



Нет, ФК «Краснодар» помощь не предлагали. Усложнили немножко жизнь, а так все хорошо.



Кто-то пишет ***** [нечего] им *********** [выпендриваться]. Я вам так скажу: они могут *********** [выпендриваться] сколько хотят, хоть как. За это в тюрьму не сажают. Вот этот комментарий реально глупый.

Почему он сидит? Потому что он подрался. Правосудие для всех должно быть одинаковое, ребят. Почему для кого-то его вообще не существует у нас, а для кого-то оно слишком жестоко? У нас либо показательное выступление, либо… Вот вы говорите, что избил чиновника. Где вы видели, чтобы мой муж избил чиновника, скажите, пожалуйста?