Она окольцевала Криштиану Роналду

Пока европейские чемпионаты замерли, а сборные играют последние матчи в рамках Лиги наций, Криштиану Роналду затеял свадьбу. Первой законной женой португальского форварда станет его давняя спутница – Джорджина Родригес. Её история похожа на похождения золушки. Правда, вместо бала – модный показ, а вместо работы служанкой – работа в бутике.

Родилась Джорджина в маленьком туристическом городе Испании под названием Хака, который находится в провинции Уэска. Горный курорт насчитывает 13 тысяч жителей и находится рядом с живописным парком Пиренеи.

Уже в четыре года юную Джорджину отдали в студию классического танца. Танцы стали её путёвкой в большие города. После школы она уехала в Мадрид, где продолжила ими заниматься.

Чтобы не выпадать из ритма городской жизни и хоть как-то зарабатывать на жизнь, помимо занятий танцами девушка работала продавцом в бутике, попутно начав карьеру модели.

На одном из модных показов в Мадриде состоялась встреча испанки и португальца. Джорджина, не выдержав давления со стороны папарацци, уволилась из бутика.

Пара очень усердно скрывала свои отношения. Впрочем, сделать это в нынешнее время столь известным личностям почти невозможно.

Вскоре Роналду и Родригес открыто появилась на премии FIFA Football Awards уже как пара.

После начала отношений с Криштиану Джорджина подписала крупный контракт с одним из модельных агентств, а также резко увеличила количество своих подписчиков в «Инстаграме».

Весной 2017 года Криштиану оставил комментарий под их совместной фотографией. Игрок написал, что они с Джорджиной ждут ребёнка.

В ноябре 2017 года Роналду стал счастливым отцом в четвёртый раз. Джорджина подарила Кришу дочку, которую назвали Алана-Мартина.

В скором времени пара сыграет свадьбу. Криштиану окончательно покинет лагерь холостяков, а в полк прекрасных жён футболистов придёт подкрепление.