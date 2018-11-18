12 лучших игроков РПЛ по единоборствам. Первого вы легко назовёте

12. Тони Шуньич, 280

За 14 матчей нынешнего сезона РПЛ центральный защитник «Динамо» вступил в 280 единоборств. У боснийца потрясающий процент выигранной борьбы за мяч – 71%, кроме того, он вообще лучший в лиге по количеству единоборств в обороне (229). Если бы с выбором позиции и скоростью у Шуньича всё было настолько же хорошо, как с физической силой, он играл бы в топ-клубе.

11. Фёдор Чалов, 282

Известно, что Чалова сильно задело, когда вместо него в атаке ЦСКА выходил номинальный опорник Понтус Вернблум. Очевидно, после этого Фёдор стал прежде всего смелее бороться за мяч с защитниками соперников. Правда, в новом сезоне он выигрывает слишком мало единоборств даже для игрока группы атаки (лишь 23%), видимо, поэтому Станислав Черчесов не спешит его вводить в основу сборной.

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

9-10. Александр Гацкан, 284

Молдавский опорник как обычно прекрасен в своей роли. Он никогда не убирает ног, выигрывая 60% борьбы, но также понимает, что огромное значение имеет не только этот элемент игры, а ещё и подборы мяча после единоборств с участием партнёров. Гацкан занимает первое место в РПЛ по подборам (163 за сезон), в том числе на чужой половине поля (70).

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9-10. Владимир Ильин, 284

На первый взгляд, нападающий «Урала» вроде не так уж и силён: за 856 сыгранных минут забил всего один гол и сделал одну голевую передачу. Однако работа Ильина на команду впечатляет – 284 единоборства, из которых 34% выигранные. Если агрессивный «шмель» повысит результативность, то и он наверняка получит приглашение в сборную России.

Владимир Ильин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

8. Алексей Сутормин, 286

С 24-летним полузащитником «Оренбурга» мы ещё продолжаем знакомиться, поскольку это его первый сезон в высшем дивизионе. Пока Сутормин, прошедший в юности через молодёжные команды «Зенита» и «Спартака», производит очень приятное впечатление. Алексей уже забил пару голов и вступил в 286 единоборств (41% успешных).

7. Бьорн Сигурдарсон, 303

Валерию Карпину нужен впереди мощный центральный нападающий, способный зацепиться за мяч и продавить оборону противника. Исландец Сигурдарсон – подходящая кандидатура для реализации тактических идей тренера. Особой техникой Бьорн не блещет, зато вступил в текущем сезоне РПЛ в 303 единоборства, выиграв 37%, и забил четыре гола.

Бьорн Сигурдарсон Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

6. Сердар Азмун, 306

От Азмуна с его талантом давным-давно ждёшь какого-то прорыва. Нынешний сезон РПЛ иранец начал с дубля в ворота «Краснодара», а потом отличился лишь дважды в 11 матчах. Когда нападающий «Рубина» перестаёт забивать, кажется, что он «забил» на футбол, тем не менее статистика красноречива – Азмун вступил в 306 единоборств (37% успешных).

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5. Сильвестр Игбун, 308

Игра «Уфы» в атаке очень зависима от Игбуна, особенно так было до появления в команде креативного Оливье Тилля. Приятно удивляет как количество единоборств с участием Игбуна, так и эффективность их ведения: 48% выигранных – мощный показатель для форварда. Наградой нигерийскому легионеру стали три гола и два голевых паса в 13 матчах РПЛ.

Сильвестр Игбун Фото: РИА Новости

4. Евгений Луценко, 322

У «Динамо» в атаке сочетание разных качеств – скорость Фёдора Черных, великолепный удар Кирилла Панченко, физическая сила Евгения Луценко. Последний из них в текущем сезоне РПЛ поборолся за мяч уже 322 раза, выйдя победителем в 35% дуэлей. По количеству единоборств в атаке Луценко вообще занимает второе место после главного богатыря российского футбола.

Евгений Луценко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

3. Андрес Понсе, 323

Слова Магомеда Адиева о том, что Понсе хочет остаться в «Анжи» до конца сезона, поскольку он голоден до футбола, доказывает статистика. 22-летний венесуэлец забил за махачкалинцев четыре гола – это больше, чем за всю предыдущую карьеру в Европе. За 11 матчей в РПЛ Понсе поучаствовал в 323 единоборствах, правда, смог выиграть лишь 28%.

2. Эрик Бикфалви, 366

Роль Бикфалви в «Урале» невозможно переоценить и как созидателя, и как настоящего лидера, демонстрирующего собственным примером, что такое воля к победе. Румынский полузащитник забил четыре гола в 13 матчах. Кроме того, он второй в Премьер-Лиге по количеству единоборств, при этом побеждает в 35% борьбы за мяч.

1. Артём Дзюба, 467

Игра «Зенита» построена вокруг Дзюбы, а центральный нападающий благодарит Сергея Семака за доверие, стремясь зацепиться едва ли не за все мячи, которые прилетают на половину поля соперника. Дзюба с гигантским отрывом лидирует по количеству единоборств в атаке (430), вверху (211) и даже внизу (256). Артём выиграл 41% борьбы, забил пять голов и сделал две голевые передачи в чемпионате.

Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

При подготовке материала использованы данные InStat.