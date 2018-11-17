Ари: родственники плакали, когда я получил вызов в сборную России

Нападающий «Краснодара» провел на поле 55 минут в матче Германия – Россия. Несмотря на отсутствие голов Ари остается самой обсуждаемой персоной в нашей сборной. На тему его натурализации высказались все кто только мог. А вот, что думает сам Ари по поводу появления первого темнокожего футболиста в сборной России.

– Как вам сообщили о вызове в сборную?

– Я прилетел в Москву из Краснодара. Когда я приземлился, мне позвонили и сообщили, что хотят меня видеть на следующий день в сборной. Для меня стало приятной неожиданностью. Я многое прошел на пути к этому.

– Какие были изначально планы на эти дни?

– Повидаться с четырехлетней дочерью. Придется ей еще немного подождать. Думаю, что она счастлива за папу.

– Матч Германия – Россия. Звучит гимн. Что в этот момент в голове?

– Классные эмоции. Мне доверили место в основе национальной команды. Чувства, которые я раньше не испытывал.

«Обменялся футболками с Зане»

– Дебютировать в сборной в 32 года – звучит невероятно. В истории России только один футболист дебютировал позже.

– Если ты о чем-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил голову, то всего этого и не случилось бы. Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России.

Ари, сборная России по футболу Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

– Это когда?

– После этапов в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве». Были варианты в других лигах. Но я хотел оставаться рядом с дочкой и добиться своей цели. Я счастлив, что именно так сложилось.

– Для дебютного матча вам попался тяжеловатый соперник.

– Нам немного не хватило концентрации в начале игры. Хотя мы понимали, что с немцами всегда тяжело. Зато теперь лучше понимаем, какие вещи улучшать перед встречей со шведами.

– Какова судьба первой футболки сборной России с вашим именем?

– Их было две. Одной я поменялся с Зане. Другую я заботливо повешу у себя дома как символ.

– Как ваши родственники отнеслись к выбору в пользу сборной России? Были недовольства?

– Наоборот. Все близкие знали, как я этого ждал. Была только радость за меня. Кое-кто из друзей и родственников даже плакали, когда я получил вызов в сборную.

– Вы рассказывали в интервью «Чемпионату», что вся ваша жизнь отображена в татуировках. Набьете себе что-то про сборную России?

– Само собой. Может, российский флаг или дату. Подумаю, что будет лучше и обязательно сделаю.

– Вы – первый темнокожий футболист в сборной России. Чувствуете, что сотворили что-то историческое?

– Нет. Россия уже давно стала интернациональной страной. Сюда приезжает много туристов. Особенно после ЧМ-2018. Иностранцы говорят, что хотят вернуться сюда снова.

Станислав Черчесов и Ари Фото: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images

– Есть и недовольные вашим вызовом в сборную. Экс-нападающий сборной России Павлюченко заявил, что не будет смотреть матчи нашей национальной команды, пока вы в составе. Все из-за той драки в матче «Локо» – «Урал».

– У всех бывает, что ты разъярен и не контролируешь себя. Конечно, я не рад, что произошла та драка. Я извинился. Каждый имеет право оценивать ту ситуацию, как считает нужным. Я же лишь наслаждаюсь попаданием в сборную.

Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины Ари рассказал, как стал свидетелем ДТП на трассе М-2 «Крым» и вместе с Фарфаном помогал пострадавшим выбраться из машины.

– Есть мнение, что люди, достающие людей из дымящихся машин при аварии, достойны паспорта России.

– Люди могут ко мне относиться по-разному, но близкие меня знают. Я всегда стараюсь помогать людям. И речь не только про то ДТП. В Бразилии я каждый год поддерживаю проект «Рождество без голода», где более 3000 детей. Близкие знают, какое у меня сердце, что я не плохой человек. Сгоряча могу поступить так, что потом жалею. Хотя я всех уважаю и помогаю бедным. Сейчас вкладываюсь в еще один проект – создаю свой футбольный клуб в городе, где я родился. Помогаю детям реализовать их мечту.

«Ушел тренер, который на меня не рассчитывал»

– Мой коллега Миша Гончаров написал статью о том, насколько мощный футбол вы сейчас показываете. За счет чего?

– Все зависит от коллектива. В «Краснодаре» он реально сплоченный. Когда Смолов уходил, то собрал нас в ресторане. Все бьются друг за друга. Атмосфера влияет на качество игры. Когда все складывается: и игроки, и тренеры, то получается результат.

– Год назад вы говорили «Не хочу возвращаться в «Краснодар». Что изменилось?

– Ушел тренер, который на меня не рассчитывал. Сейчас все иначе. Именно благодаря «Краснодару» я забиваю и получаю приглашение в сборную.

– Вы получили паспорт только летом. Если бы раньше, то могли бы сходить на выборы. За кого отдали бы голос?

– Я немножко слежу за политикой. Несомненно, я бы проголосовал за Путина. Простите за выражение, но он охренительный президент. В Бразилии много бедных и голодающих. Такое тяжело представить здесь, поэтому уважаю Путина. Он – легенда России. Я восхищаюсь его работой. Даже слушаю песню «Мой лучший друг – президент Путин». У меня есть этот трек на телефоне.