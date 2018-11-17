Ари: родственники плакали, когда я получил вызов в сборную России

Нападающий «Краснодара» провел на поле 55 минут в матче Германия – Россия. Несмотря на отсутствие голов Ари остается самой обсуждаемой персоной в нашей сборной. На тему его натурализации высказались все кто только мог. А вот, что думает сам Ари по поводу появления первого темнокожего футболиста в сборной России.
– Как вам сообщили о вызове в сборную?
– Я прилетел в Москву из Краснодара. Когда я приземлился, мне позвонили и сообщили, что хотят меня видеть на следующий день в сборной. Для меня стало приятной неожиданностью. Я многое прошел на пути к этому.
– Какие были изначально планы на эти дни?
– Повидаться с четырехлетней дочерью. Придется ей еще немного подождать. Думаю, что она счастлива за папу.
– Матч Германия – Россия. Звучит гимн. Что в этот момент в голове?
– Классные эмоции. Мне доверили место в основе национальной команды. Чувства, которые я раньше не испытывал.
«Обменялся футболками с Зане»
– Дебютировать в сборной в 32 года – звучит невероятно. В истории России только один футболист дебютировал позже.
– Если ты о чем-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил голову, то всего этого и не случилось бы. Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России.
– Это когда?
– После этапов в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве». Были варианты в других лигах. Но я хотел оставаться рядом с дочкой и добиться своей цели. Я счастлив, что именно так сложилось.
– Для дебютного матча вам попался тяжеловатый соперник.
– Нам немного не хватило концентрации в начале игры. Хотя мы понимали, что с немцами всегда тяжело. Зато теперь лучше понимаем, какие вещи улучшать перед встречей со шведами.
– Какова судьба первой футболки сборной России с вашим именем?
– Их было две. Одной я поменялся с Зане. Другую я заботливо повешу у себя дома как символ.
– Как ваши родственники отнеслись к выбору в пользу сборной России? Были недовольства?
– Наоборот. Все близкие знали, как я этого ждал. Была только радость за меня. Кое-кто из друзей и родственников даже плакали, когда я получил вызов в сборную.
– Вы рассказывали в интервью «Чемпионату», что вся ваша жизнь отображена в татуировках. Набьете себе что-то про сборную России?
– Само собой. Может, российский флаг или дату. Подумаю, что будет лучше и обязательно сделаю.
– Вы – первый темнокожий футболист в сборной России. Чувствуете, что сотворили что-то историческое?
– Нет. Россия уже давно стала интернациональной страной. Сюда приезжает много туристов. Особенно после ЧМ-2018. Иностранцы говорят, что хотят вернуться сюда снова.
– Есть и недовольные вашим вызовом в сборную. Экс-нападающий сборной России Павлюченко заявил, что не будет смотреть матчи нашей национальной команды, пока вы в составе. Все из-за той драки в матче «Локо» – «Урал».
– У всех бывает, что ты разъярен и не контролируешь себя. Конечно, я не рад, что произошла та драка. Я извинился. Каждый имеет право оценивать ту ситуацию, как считает нужным. Я же лишь наслаждаюсь попаданием в сборную.
– Есть мнение, что люди, достающие людей из дымящихся машин при аварии, достойны паспорта России.
– Люди могут ко мне относиться по-разному, но близкие меня знают. Я всегда стараюсь помогать людям. И речь не только про то ДТП. В Бразилии я каждый год поддерживаю проект «Рождество без голода», где более 3000 детей. Близкие знают, какое у меня сердце, что я не плохой человек. Сгоряча могу поступить так, что потом жалею. Хотя я всех уважаю и помогаю бедным. Сейчас вкладываюсь в еще один проект – создаю свой футбольный клуб в городе, где я родился. Помогаю детям реализовать их мечту.
«Ушел тренер, который на меня не рассчитывал»
– Мой коллега Миша Гончаров написал статью о том, насколько мощный футбол вы сейчас показываете. За счет чего?
– Все зависит от коллектива. В «Краснодаре» он реально сплоченный. Когда Смолов уходил, то собрал нас в ресторане. Все бьются друг за друга. Атмосфера влияет на качество игры. Когда все складывается: и игроки, и тренеры, то получается результат.
– Год назад вы говорили «Не хочу возвращаться в «Краснодар». Что изменилось?
– Ушел тренер, который на меня не рассчитывал. Сейчас все иначе. Именно благодаря «Краснодару» я забиваю и получаю приглашение в сборную.
– Вы получили паспорт только летом. Если бы раньше, то могли бы сходить на выборы. За кого отдали бы голос?
– Я немножко слежу за политикой. Несомненно, я бы проголосовал за Путина. Простите за выражение, но он охренительный президент. В Бразилии много бедных и голодающих. Такое тяжело представить здесь, поэтому уважаю Путина. Он – легенда России. Я восхищаюсь его работой. Даже слушаю песню «Мой лучший друг – президент Путин». У меня есть этот трек на телефоне.