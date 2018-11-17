Заболотный в порядке. Червиченко и эксперты его не интересуют

В матче с Германией Антон Заболотный вышел на поле вместо Ари в начале второго тайма, и сборная России провела этот отрезок достойно. Тем удивительнее было читать комментарии экспертов, которые вновь раскритиковали форварда, принадлежащего «Зениту». Откровенно грубо прозвучали слова Андрея Червиченко, заявившего, что против Заболотного немцы могли играть с одним закрытым глазом – и ничего бы не изменилось. Сам Антон после тренировки сборной в Лейпциге заявил, что научился отсекать от себя такие мнения.

— Как команда готовится к Швеции? – спросили у него.

— Хорошие ощущения у нас: прошли восстановление, команда сделала работу над ошибками, проанализировали игру – рабочая атмосфера.

— Что вам лично дал матч с Германией?

— Это хороший опыт в том плане, что команда соперника состоит из игроков сильных европейских чемпионатов — все-таки скорости там совсем другие.

— Тяжело было переключаться?

— Как вы видели, с первых минут – да, тяжеловато было, а потом уже включаешься, привыкаешь, более-менее на равных начинаешь биться.

— Какую задачу лично перед вами ставил Черчесов?

— Много задач было – все вам не могу рассказать.

— Но основная — забить или, наоборот, сосредоточиться на борьбе и помощи обороне?

— Понятное дело, что, когда нападающий выходит, то первая задача – забить. А так много было задач.

— Как чувствовали себя на фоне Рюдигера и других звезд?

— Еще не играл с защитниками такого уровня. А так – пусть тренер оценит.

— Есть ощущение, что вы прибавляете с каждым таким матчем?

— Конечно, есть ощущение. Привыкаешь к скоростям, потом переносишь это на тренировки и на чемпионат России.

— Понимаете, что сейчас именно на вас самое большое давление со стороны экспертов? Вот Червиченко выступил…

— Хорошо, что вспоминают мою фамилию. А если серьезно, меня интересует только мнение тренера и штаба, а эксперты извне не волнуют. Я отсекаю их от себя.

— Какое впечатление проявили шведы?

— Сильная команда, посмотрим их на видео, проанализируем. Думаю, с Швецией будет хорошая игра.

***

Положительно о будущем сопернике отозвался и защитник Андрей Семенов.

— Если сравнивать Турцию со Швецией – кого предпочтете?

— Сборная Швеции — очень организованная команда. Она хорошо развита физически, есть индивидуально сильные футболисты. С ними очень тяжело играть. Индивидуально хорош, например, Форсберг. Насколько я понимаю, он не будет играть, но в первом матче очень понравился.

— У вас есть ощущение, что с учетом травм в сборной России, ключевым для нас в Лиге нации станет как раз противостояние Турции и Швеции?

— Не согласен. Нет ощущения, что эта игра будет решающей. Всё в наших руках. Будем выходить и биться за победу вне зависимости от результата сегодняшнего матча. Хотелось бы его командой посмотреть.

— Для сборной России вообще важно попасть в группу А, где будет так же тяжело, как с Германией?

— Если все сложится удачно, то важно будет попасть в корзину к командам, с которыми приятно играть и посмотреть на свой уровень. Всегда нужно стремиться подняться и в рейтинге, занимать первое место и играть с лучшими.

Напомним, что в случае, если Швеция не обыграет в гостях Турцию, то сборная России обеспечит себе 1 место в своей группе Лиге наций. В ином случае, команде Станислава Черчесова нужно будет добиваться минимум ничьей 20 ноября в Стокгольме.