Красота дня. Девушка Тина Едвая, сокрушившего испанцев своим дублем

Дубль защитника «Байера» Едвая принес Хорватии победу над испанцами. С трибун за успехом «шашечных» наблюдала его девушка – Дина Драгия.

Блондинка с пухлыми губами и пронзительным взглядом ослепила Тина несколько лет назад. С тех пор они неразлучны.

Пара вместе уже давно. Тин и Динам начали встречаться еще во время выступления защитника за «Рому».

Этим летом девушка поддерживала своего возлюбленного во время чемпионата мира в России, который чуть было не стал дли Тина триумфальным.

Сразу после турнира Дина немедленно отвела футболиста к парикмахеру, а после и сама решила кардинально изменить свою внешность.

Дина — модель, но, кроме этого, она часто путешествует и любит езду на лошадях.

Девушка отдыхает не только на заграничных курортах, но и на родине — в Хорватии.

В этом году возлюбленная Едвая стала дипломированным специалистом в области международных отношений и дипломатии. На своей страничке Тин подписал фотографию: «Горжусь тобой! Следующая ступень – Университетский колледж Лондона!»

Теперь она учится в престижном Лондонском университете.

Именно в Лондоне живёт хорошая подруга Дины — Изабель, которая является женой другого хорватского футболиста — Матео Ковачича. Болельщики часто отмечают, что девушки, как близнецы, похожи друг на друга.