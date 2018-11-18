Красота дня. Девушка Тина Едвая, сокрушившего испанцев своим дублем

Блондинка с пухлыми губами и пронзительным взглядом ослепила Тина несколько лет назад. С тех пор они неразлучны.
Пара вместе уже давно. Тин и Динам начали встречаться еще во время выступления защитника за «Рому».
Этим летом девушка поддерживала своего возлюбленного во время чемпионата мира в России, который чуть было не стал дли Тина триумфальным.
Сразу после турнира Дина немедленно отвела футболиста к парикмахеру, а после и сама решила кардинально изменить свою внешность.
Дина — модель, но, кроме этого, она часто путешествует и любит езду на лошадях.
Девушка отдыхает не только на заграничных курортах, но и на родине — в Хорватии.
В этом году возлюбленная Едвая стала дипломированным специалистом в области международных отношений и дипломатии. На своей страничке Тин подписал фотографию: «Горжусь тобой! Следующая ступень – Университетский колледж Лондона!»
Теперь она учится в престижном Лондонском университете.
Именно в Лондоне живёт хорошая подруга Дины — Изабель, которая является женой другого хорватского футболиста — Матео Ковачича. Болельщики часто отмечают, что девушки, как близнецы, похожи друг на друга.