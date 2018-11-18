ЦСКА не хватает Васина. И вот почему

После домашнего матча с «Ромой» у главного тренера ЦСКА справились о здоровье у многострадального Васина. «Думаю, в официальных матчах мы сможем увидеть его в лучшем случае в феврале, — грустно констатировал Виктор Гончаренко. — У каждого человека свой организм. Если Макаров и Кучаев уже тренируются после аналогичных травм, хотя получили их позже, то Васин ещё даже не начинал индивидуально работать».

Внимательный болельщик вспомнит более оптимистичный прогноз Виктора Михайловича относительно младшего тёзки, майский. На исходе весны он рассчитывал получить защитника в кондиционном состоянии уже в сентябре. На дворе середина ноября, а Васин до сих пор не выходит на поле.

Игрок усиленно, по 6-8 часов в день, занимается под присмотром высококвалифицированных физиотерапевтов, однако восстановление затянулось. Эту связку игроку уже оперировали, а в таком случае срок реабилитации, как правило, увеличивается. Уместно напомнить историю Данни, одного из самых невезучих игроков чемпионата России в плане «крестов». Если после первого разрыва Мигел вернулся в строй через 35 недель, то после третьего – через 40. Надеждам Васина восстановиться раньше срока не суждено было сбыться. Мало того, он сдвинулся из-за индивидуальных особенностей организма игрока.



Когда Гончаренко называл Васина лучшим защитником РПЛ, многие по этому поводу иронизировали. Кто-то считал тренерские слова выдачей желаемого за действительное, кто-то – попыткой поддержать травмированного исполнителя. Но Гончаренко, похоже, говорил всерьёз.

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Одновременный сход Игнашевича и Березуцких только повысил ценность Виктора в глазах наставника. Первая половина сезона-2018/19 показала, насколько Васин важен для ЦСКА на самом деле. Не столько даже в оборонительном контексте, сколько в наступательном. Отсутствие 30-летнего бека лишило «армейцев» одной из важнейших игровых опций – эффективных стандартов. Возможно, вы удивитесь, но по этому параметру красно-синие нынче – среди отстающих в лиге – наряду с «Ахматом», «Динамо» и «Крыльями Советов».



За 14 туров чемпионата – ещё один, и целый круг получится – ЦСКА реализовал всего два стандартных положения. Два пенальти. Ни штрафные, ни угловые успеха москвичам во втором полугодии 2018-го не приносили.



Показательной в этом плане вышла свежая встреча с «Зенитом». Из десятка стандартов хозяева довели до логического завершения лишь один – блокированный удар Ефремова с атаки вторым темпом. Всё. Остальное петербуржцы благополучно вынесли. Будь на поле гренадёр Васин, процент выигранных «армейцами» единоборств впереди наверняка был бы выше.

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Аналитики Instat не напрасно считают главным скиллом Васина верховые единоборства. Соответствующий параметр у него самую малость не дотягивает до сотки – 97. У коллег Виктора по центру обороны, парней тоже не хилых, он ощутимо скромнее: Магнуссон – 80, Чернов – 78, Бекао – 72. У лучшего бомбардира РПЛ Чалова этот показатель ещё хуже – всего 41. Вот вам, кстати, и объяснение удивительному, на первый взгляд, весеннему решению Гончаренко переделать в форварда Вернблума. В «дореформенном» ЦСКА на этой позиции ему требовался человек, способный методично выигрывать «верх». Сейчас, когда группа атаки «армейцев» ощутимо омолодилась и «полегчала», игровые принципы команды тоже изменились. Теперь она больше комбинирует, чаще передвигая мяч по земле, чем по воздуху. Стандарты остаются, пожалуй, главной головной болью Гончаренко и скрытым резервом ЦСКА. Для сравнения: «Спартак» и «Зенит» воплотили в голы 8 розыгрышей, не считая пенальти. У «армейцев», повторюсь, таких мячей 0 (ноль).

С выздоровлением Васина не только надёжность красно-синей обороны повысится, но и вариативность наступления. В актуальном составе есть только один защитник с более ярко выраженными атакующими наклонностями – Марио Фернандес. Но даже он уступает Виктору в умении не просто побороться – решить эпизод.



«Играли «четыре на четыре», — вспоминал в интервью «Матч ТВ» характерный эпизод из совместного с Васиным нальчикского прошлого Юрий Роденков. — Смотрю, какой-то здоровый парень крутит-вертит, забивает. Думаю, конкурент у меня в нападении появился: высокий, быстрый, техничный — как так-то? Потом узнал, что он центральный защитник. Говорят, техничный защитник — беда для команды. Но лучше уж техничный, чем деревянный».

Болельщикам из наступательных свершений Васина, пожалуй, больше всего запомнился лиссабонский прорыв – португальского коллегу Виктор раскрутил залихватски, словно штатный центрфорвард! А что не забил – не беда: Жамалетдинов добавил.



Той же осенью 2017-го Васин ещё дважды удачно заходил в чужую штрафную. В Казани после его налёта Вернблум забил единственный гол, а дома против «Тосно» Виктор самостоятельно поразил цель, замкнув подачу от угла поля.



«Фишка» Магнуссона – дальний удар. Со штрафного он забивал и в «молодёжке» «Юве», и в «Кальяри», и в сборной. Но в ЦСКА ему никак не удаётся хорошо приложиться – так, чтобы и сильно, и точно. А у Родриго голов на взрослом уровне до сих пор нет. В том числе и поэтому Гончаренко так ценит Васина. И крепко огорчается пессимистичным докладам медиков.