Настоящий капитан! Дзюба заслуживает уважения, а не ехидных шуточек

Мы до последнего надеялись, что матч в Стокгольме не будет иметь для команды Станислава Черчесова никакого турнирного значения, а станет очередной возможностью для пробы новых кадровых вариантов с прицелом на будущее. Тем более нынешний подбор исполнителей подходит гораздо больше для этих, второстепенных на сегодня, задач, а не для достижения результата в условиях давления.

Увы. Турция уступила дома Швеции, и теперь сборной России необходим любой положительный результат, чтобы сохранить первое место и путёвку в высший дивизион Лиги наций.

Луческу не помог ни себе, ни нам. Для России всё решится в Швеции Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.

Новость о присоединении Дзюбы к команде появилась на официальных ресурсах РФС в 23:27 – спустя полтора часа после окончания матча конкурентов, и можно быть уверенным, что было принято исключительно из-за осложнившейся турнирной ситуации. Какое-то время ушло на согласование с самим футболистом и медиками, все дали добро, и теперь партнёры ждут возвращения капитана. Не имей игра значения, долечивался бы Дзюба спокойно в России.



Не сомневаюсь, что на вылете в Швецию настаивал сам Артём. Иначе Черчесов не стал бы трогать лучшего нападающего, поскольку не раз подчёркивал, что дорожит здоровьем игроков. Посмотрите, например, с какой формулировкой расположение национальной команды покинул другой незаменимый футболист, Роман Зобнин. «Никем не будем рисковать, даже если риски минимальные».

Неприятнее всего после официального объявления было читать упрёки и обвинения в адрес форварда «Зенита», которые пусть и не так часто, но встречались. Суть их примерно такова: «То болит, то не болит. Дзюба снова выбирает, в каких матчах за сборную хочет играть, а в каких – нет, отлынивает от неважных и спешит на помочь в решающих, чтобы показать себя».

Это полная чушь.



Во-первых, вся страна видела, как Дзюба покинул поле в игре с ЦСКА на 74-й минуте, когда ещё можно было спасти результат. А потом мы читали слова Сергея Семака с объяснением замены. И давние проблемы Артёма с коленом, обостряющиеся и проходящие, – тоже не новость.



Во-вторых, мы прекрасно видим, в каком состоянии сейчас находятся футболисты, добывавшие результат на чемпионате мира. Ещё раз оцените количество травм, понаблюдайте за спадом формы у Кузяева или Зобнина, представьте, какими сильными к концу ноября могли стать эмоциональное опустошение и усталость от футбола у всех игроков. Да просто пересчитайте количество официальных матчей в календарном году. У Дзюбы их, например, 40, а у Кузяева и Зобнина – ещё больше.

Матч, после которого хочется ещё раз восхититься нашей сборной Мы должны окончательно понять, каких невероятных усилий стоил нашей команде успех на ЧМ-2018. Многочисленные травмы – это не совпадение.

В-третьих, тот самый «минимальный риск», который в идеале хотят исключить в тренерском штабе, в случае Артёма наверняка присутствует. Как минимум потому, что это колено, которое на фоне усталого организма может повести себя как угодно.

Но Дзюба плюнул на все страхи, досрочно завершил короткую передышку и поступил как настоящий капитан. Он понимает: сейчас сборной необходимо завершить успешный год на мажорной ноте, чтобы не допустить распространения скепсиса и пессимизма среди болельщиков. Осознаёт Артём и то, что он во многом стал лицом этой команды, и если есть хотя бы мизерная возможность помочь ей, необходимо ей пользоваться.



Даже если Артём не сможет вдруг выйти на поле, одно его нахождение в раздевалке способно встряхнуть партнёров. Не говоря уж о пламенных речах, которыми он настраивал игроков на серии пенальти летом.



Поэтому отбросьте в сторону иронию и ехидные реплики, а лучше порадуйтесь, что у нас в сборной есть капитан, которым можно и нужно гордиться.