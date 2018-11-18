Матч со Швецией будет не менее важным, чем игры с Хорватией и Испанией

Только что закончился матч сборных Англии и Хорватии, и если вы тоже смотрели его, то тоже в восторге. Это был международный футбол, каким он должен быть: обе команды играют только на победу, не жалеют ни капли сил и до последнего верят, что могут изменить результат в свою пользу. Такими бывали описания матчей сборных, которых мы никогда не видели — из той классической эпохи, когда трансляций не существовало, а международные матчи были важнее клубных, потому что ещё создавали флёр национальной идентичности.

Лига наций сумела сделать практически невозможное. За несколько месяцев вместо пресных, как тофу, товарищеских матчей сборных мы получили сочные зарубы, каких не было вне рамок больших турниров уже давно: за два дня такими были встречи голландцев с французами и вот теперь — англичан с хорватами. По качеству футбола эти игры не уступали чемпионату мира, и об этом можно говорить точно, пока память о нём свежа. По драматургии это по крайней мере не заставляло сильно скучать о перерыве в клубном футболе. Это большое достижение, и вы придёте к такому выводу на контрасте очень скоро — когда начнётся безликий отбор на чемпионат Европы—2020, результаты которого предсказуемы уже сейчас.

Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за последние годы Международный футбол вне рамок больших турниров снова можно смотреть.

И вот что здесь можно сказать применительно к сборной России.



Если до начала Лиги наций ещё можно было сомневаться в том, стоит ли вкладываться в этот турнир так же, как в чемпионат мира (не экспериментировать с составом, доверять место в ростере только проверенным игрокам, пусть их вызов и оставляет вопросы), то теперь всё окончательно ясно. Понятное дело, говорить о том, что Лига наций важнее прошедшего чемпионата мира, в связи с его результатом для сборной Станислава Черчесова, почти богохульственно, но давайте я буду дипломатичнее: этот турнир оказался почти таким же по важности. И отдельный матч со Швецией в Сольне будет не менее важен, чем игры с Испанией и Хорватией на мундиале.

Потому что теперь это вопрос статуса. С одной стороны, статус турнира установлен высоко стремлениями больших сборных рубиться, а не пешком передвигаться по полю, как в товарняках и некоторых матчах отборов на крупные турниры. С другой стороны, четвертьфинал ЧМ установил шаткий статус сборной России, как одной из амбициознейших в Европе. И теперь этот статус нужно подтверждать.



И где подтверждать статус, если не в финале? Матч со Швецией — наш финал. Соперник обожает и умеет играть на результат, победитель получает дополнительный престиж, а ещё — доказательство неслучайности своего успеха на ЧМ (шведы тоже дошли там до четвертьфинала). Тренер шведов Янне Андерссон имеет репутацию примерно такого же честолюбивого человека, что и Станислав Черчесов, так что в мотивации соперников сомневаться не приходится.



Всё это создаёт атмосферу большого матча. И важно понять, что теперь это так и будет: Лига наций — это большие матчи. Победа над Швецией даст нашей сборной возможность быть там, куда мы и стремимся — в высшем свете международного футбола, где вокруг хищники, а не травоядные. На чемпионат мира мы попали всё же авансом, как хозяева праздника. Теперь имеем привилегию выгрызть место среди лучших собственными стараниями.



Уже это делает матч со шведами принципиально важным.