Петров и Боширов «Спартака». Когда спросят с Измайлова и Родионова

Болельщики «Спартака» усиливают протест. Не смягчились они и после пресс-конференции нового главного тренера Олега Кононова, проведённой совместно с руководством клуба. Понять вице-президента Наиля Измайлова и Сергея Родионова было не проще, чем солсберецких туристов Петрова и Боширова. И поверить их словам тоже.

Лжецы

— У вас есть ощущение, что в «Спартаке» есть лжецы? – напомнили мы в какой-то момент слова Массимо Карреры из последнего выступления и услышали странный смех.

— У меня такого ощущения нет, — улыбнулся Измайлов, а потом серьёзно закрепил. – Я знаю, что лжецов в футбольном клубе «Спартак» нет.

Прямо как у Симоньян.

— У вас был с собой «новичок» или любое другое отравляющее вещество?

— Нет, — сказал Петров.

— Это вообще бред, — добавил Боширов.

Измайлов хорошо бы вписался к ним в компанию.

«Спартак» — команда кого? Положительных героев здесь нет.

— Зачем вы поставили фото стадиона в новость об увольнении Карреры?

— Нужно рассказать, как всё было, — вице-президент перешёл к витиеватой истории о том, что совет директоров принимал решение об увольнении в 10 утра, после чего нужно было сразу ехать в Тарасовку и прощаться с Каррерой. Шок в клубе был таким, что в течение часов, дней и недель никто не смог найти достойную фотографию Массимо.

— Вы считаете, Каррера не настолько фотогеничен? – поддавили мы.

— Слишком фотогеничен, — Измайлов выглядел растерянным. — Но технически не получилось это сделать за столь короткое время.

Мы не стали спрашивать у «Гугла», не забанил ли кто-то в сервисе «картинки» всех сотрудников «Спартака». Возможно, так и было – в нашем мире есть место чудесам. Вот Петров и Боширов как-то приехали в Лондон оттянуться, но из-за снегопада оказались внутри транспортного коллапса с полностью парализованным жд-транспортом. Но вот у них вдруг появилась феноменальная техническая возможность уехать в Солсбери на поезде, а руководству «Спартака» невероятным образом удалось оказаться в другой реальности, где нет сервиса с фотографиями бывшего тренера.

На этом, кстати, пресс-конференцию можно вообще можно было заканчивать. Ведь «лжецов в футбольном клубе «Спартак» нет, а значит, и суда на них тоже.

Иллюзия разума. Кононов – шанс Федуна всё изменить Странная эпоха «A Tutti» закончилась. «Спартак» может вернуть стиль.

Трансферы, Трабукки, Гурцкая

Важно было выяснить хоть что-то о трансферной кампании «Спартака». На несколько секунд нам повезло: определив процесс покупки игроков термином «так-сяк», мы немного вывели из летаргического сна Сергея Родионова. Хотя в течение последних двух лет хотелось поднести к нему зеркало – а не фантом ли она, наша легенда?

— Последний игрок, которого завело в клуб руководство, – это Александр Селихов. Точка. — сказал генеральный директор, исполнявший обязанности ещё и спортивного. Если вдуматься, то это звучало как: «Я – гастролирующий пианист, но в последний раз садился за рояль два года назад».

Но кто ж тогда портил музыку?

— Что было дальше? – спросили мы с надеждой.

— Я же сказал – точка, — подробно объяснил Родионов. Но дальше было ещё интереснее.

— Правда, что важную роль в клубе играли друзья Карреры — Тимур Гурцкая и Марко Трабукки? Правда ли – а эта информация приводилась в прессе, – что два агента заработали 25 миллионов евро от сделок?

— В прессе чего только не пишут. Люди не имеют отношения к информации, которую дают, — съезжал Измайлов, а мы постоянно догоняли.

— Так вы скажите правду тогда: сколько заработали Трабукки и Гурцкая?

— Это вы у них лучше спросите.

— Но вы же документы подписывали.

— Это коммерческая тайна.

— Хорошо, какое место они занимали в клубе.

— Вам лучше знать.

— Но иногда мы видели, что они подводят к вам новичков, будто раньше вы их не знали.

— И такое было, — вице-президент включил нитро, и его было уже не поймать. Но мы вновь вспомнили о Родионове.

— Сергей Юрьевич, какое положение эти люди занимали в клубе?

— Хватит, это же неэтично, — выбросил козыри гендиректор.

Этот стоп-приём мы видели у Петрова и Боширова. И хотя речь шла не о Трабукки с Гурцкая, а геях, но в ответах выходило полное сходство: «Мы, вообще-то, пришли сюда представить нового главного тренера (искать помощи), почему мы не говорим о футболе (о том, как гуляли по парку и пили кофе).

Здесь пресс-конференцию можно было заканчивать во второй раз. Ведь нам бы всё равно не рассказали ни о том, кто ездил в Бразилию смотреть на шпиль Луана, а привёз Рошу. Ни о том, кто зарабатывал на Петковиче и остальных добротных мастерах. Ни тем более о том, превратились ли Петров и Боширов «Спартака» в английскую королеву, отдав все финансовые вопросы зятю Федуна Юхану Гераскину, агентам Гурцкая с Трабукки и героическому Массимо Каррере.

Но ничего не узнать нам нужно было ещё и об официальном иуде – Глушакове. И здесь вдруг заговорил Кононов.

Клуб-фейк. «Спартак» захлебнулся во лжи и скандалах Фанаты не знают, во что верить. Что дальше, Леонид Федун?!

Глушаков, иуда, капитан

Сначала новый тренер сказал, что не очень доверяет растяжимому общественному мнению.

— Если контакт с игроком нарушен, то виноват всегда тренер, — сказал опасные слова Кононов, потому что даже намёк на несовершенство Карреры в нашем мире недопустим. – Сначала я познакомлюсь с футболистом, а потом буду делать выводы.

Тут же Измайлов включил припев из предыдущих композиций – мол, болельщики ненавидят капитана из-за потоков неверной информации.

А Родионов и вовсе вычислил, что с Глушаковым на поле команда выигрывает чаще, чем без него.

— Я уверен, что Денис не сказал своего последнего слова как футболист, — и стало понятно, что травить капитана менеджеры не хотят. Впрочем, не менее актуален вопрос: а есть ли у них вообще яд?

Допустим, «Спартак» так и не оштрафовал Глушакова за лайк, что верящие в Карреру воспринимают как заговор против мессии. Но, учитывая слова Рауля Рианчо о великолепной работе «предателя» на тренировках, а также фактически победную статистику выступлений, Денис с юристами легко бы добивался отмены решений. Вообще, в деле о прикосновении к чужим фотографиям в «Инстаграме» можно проиграть разве что своей девушке.

В контрактах также есть пункт о том, сколько времени футболист может находиться во втором составе. И если бы Глушакова не вернули в основу при Рианчо, то он мог получить право на разрыв контракта с выплатой всей неустойки. А это примерно 4 млн евро, то есть три из них Денису и ещё один жене, в виде алиментов.

Вот и остаётся Родионову с Измайловым юлить, чтобы сделать игрока полезным или продать его как можно раньше. Только вот впарить человека, о котором ты говоришь как о лжеце, не способном играть в футбол, точно не удастся. Зато есть шанс, что Денис вернёт себя прежнего и заживёт счастливо вместе с командой, которая выбирала его капитаном.

В любой из этих ситуаций клуб обязан говорить об игроке либо хорошо, либо ничего – и это тот редкий случай, когда менеджеры всё сделали правильно.

Возможно, и Глушаков когда-нибудь объяснит, кем он на самом деле был для «Спартака», но, скорее всего, Денису выгоднее так и оставаться полным «чепигой».

Протеста в «Спартаке» нет. Разрушение закончилось В Тарасовке стало ясно: команда построится без Карреры.

Кононов, Каррера, болельщики

Вопреки сомнениям, Олег Кононов на первой спартаковской прожарке не спёкся. Если в «Спартаке» кто сейчас и похож на безупречного шпиона, то это главный тренер.

— Когда на вас вышло руководство «Спартака»?

— Я не хотел бы комментировать.

— Какую роль в трансферной кампании будет играть агент Шаблий?

— У меня нет агента.

— Для нас это новая информация.

— А для меня – старая.

— Зачем вы хотите встретиться с Романцевым?

— Всегда нравился именно футбол «Спартака» (…и так далее – о Бескове, стеночках, забеганиях и желании видеть Романцева в Тарасовке. — Прим. ред.).

Болеющие именно за Карреру могли бы устроить атаку по всем пунктам, но Кононов слишком легко и с тем же равнодушным видом предъявил бы безупречное алиби. Например, интервью о любви к «Спартаку» он давал ещё четыре года назад, когда вряд ли хотел понравиться московской публике, зато мог разозлить Сергея Галицкого.

К Кононову вообще не может быть претензий, особенно в первое время. И если уж человек берётся вернуть клубу потерянный стиль, то ему хотя бы не нужно мешать.

Вопросы есть к Каррере. Они примерно те же, что и к руководству «Спартака»: о Трабукки с Гурцкая, о Глушакове, с которым «нет конфликтов», о Пилипчуке, который «непонятно почему ушёл», о Рианчо, с которым, оказывается, велись переговоры ещё в феврале при существующем помощнике, о тактике, которой непонятно кто занимался, о новичках, которых кто-то приводил в клуб, но не выпускал на поле, о разделении сотрудников на своих и чужих, о пиаре с болельщиками – и много о чём ещё.

Но от Массимо мы ответов тоже никогда не услышим, но вовсе не потому, что он герой, а не змея. Просто Каррера знает, какую музыку завести, чтобы под неё пели и плакали. И гнали Петрова с Чепигой из светлого, демократического общества.

Змеи, Федун

А теперь к краткой личной трактовке событий, которая сформировалась как у стороннего наблюдателя. Она может не совпадать с редакционной и не является навязываемой истиной.

1. Ни Измайлов, ни Родионов, ни Каррера, ни Глушаков, ни Трабукки, ни Гурцкая ни любой другой обитатель спартаковского террариума не скажут ничего нового. Думаю, что все стороны заключили пакт о ненападении: первые уехали с деньгами, вторые вернули хоть смутную, но власть. Но если одни не выдержат, а другие ответят, то нам от этой информации станет по-настоящему страшно.

2. Федун, вероятно, и впрямь полностью доверился теневой стороне тренера после чемпионского сезона, от чего его усиленно отговаривали в течение полутора лет. Но потом вскрылось или случилось что-то такое, что заставило его сильно разочароваться в своём решении. Ничем другим отсутствие фотографии Карреры в новости об увольнении объяснить невозможно. Именно так сжигают память о прежде любимых.

3. Сейчас «Спартак» возвращается к централизованной власти со структурой: Федун – Измайлов – Родионов – Кононов. Мы, в свою очередь, теперь тоже понимаем, с кого спрашивать, для этого и задали ответственным менеджерам два вопроса.

— Менялась ли задача для нового тренера?

— Нет. Она та же – зона Лиги чемпионов.

— Кононов рискует своей работой, а чем вы?

— Тем же самым.

Для журналистов этот ответ – черта. С этого момента любое место ниже третьего означает, что миссия Петрова и Боширова в «Спартаке» будет полностью провалена.

P.S. Оглядываясь на происходившее в последние два года, я могу лишь ещё раз сказать: выбирая между Родионовым и агентами, точно поддержу первого.

Ну а на вопросы, кто здесь игрок, кто тренер, кто предатель, кто прав и кто ошибался, мы сами со временем найдём ответы.