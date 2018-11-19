АПЛ ждёт «радужный» тур. В Англии снова официально поддержат ЛГБТ

«Реал» интересуется Кавани



Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «ПСЖ» и национальной команды Уругвая Эдинсона Кавани, информирует Ok Diario.



Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 31-летний форвард забил 8 голов и отдал результативную передачу в 8 матчах.



Ранее сообщалось, что интерес к Эдинсону также проявляет «Наполи», цвета которого уругваец защищал с 2010 по 2013 год.



«ПСЖ», набрав 39 очков, возглавляет турнирную таблицу во французской Лиге 1. Следующий матч действующие чемпионы Франции проведут на домашнем стадионе 24 ноября. Их соперником будет «Тулуза».



«Реал» занимает 6-е место в испанской Примере. В активе мадридского клуба 20 очков. В матче 13-го тура «сливочные» на выезде встретятся с «Эйбаром».

Щенников вызван в сборную России в связи с травмой Кудряшова



Защитник ЦСКА Георгий Щенников получил вызов в сборную России в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги наций со Швецией в связи с травмой защитника «Рубина» и национальной команды Фёдора Кудряшова.



«Сегодня вечером в расположение национальной сборной России в Стокгольм вместе с форвардом Артёмом Дзюбой прилетит защитник ЦСКА Георгий Щенников. Это связано с тем, что защитник Фёдор Кудряшов не сможет принять участие в матче со Швецией 20 ноября.



Большую часть учебно-тренировочного сбора у Кудряшова были определённые проблемы с мышцами приводящей группы бедра. Всё это время у него наблюдалась отчётливая положительная динамика, однако проведённые сегодня тесты показали, что участие в предстоящем матче может усугубить ситуацию», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в «Твиттере».



Матч сборных Швеции и России пройдёт 20 ноября на стадионе «Френдс-Арена». Командам предстоит побороться за первое место во второй группе лиги B. Сборная России возглавляет группу и опережает скандинавов на три очка.

Матч со Швецией будет не менее важным, чем игры с Хорватией и Испанией Теперь это окончательно ясно.

Сборная Англии обыграла Хорватию и вышла в плей-офф Лиги наций



Сборная Англии одержала победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Хорватии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий хорватов Андрей Крамарич, отличившийся на 57-й минуте после передачи полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича. В концовке второго тайма англичане забили дважды — по мячу в ворота соперника провели полузащитник Джесси Лингард и форвард Гарри Кейн.



Англия, набрав 7 очков, финишировала первой в группе 4 лиги A и вышла в плей-офф турнира, Хорватия (4) заняла последнее место и вылетела в дивизион B. В лиге A осталась сборная Испании (6).

Олдскульная победа Англии. Хорватов жаль, но всё по делу Когда целый тайм доминируешь, а потом забиваешь после аута и отскока.

Клубы Англии и Шотландии снова устроят акцию в поддержку ЛГБТ



Профессиональные клубы из чемпионатов Англии и Шотландии после перерыва на матчи сборных устроят акцию в поддержку ЛГБТ, сообщает The Guardian.



Ежегодная акция в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией пройдёт в рамках компании Rainbow Leces. В конце ноября и начале декабря клубы будут активно использовать радужные цвета — символ ЛГБТ-движения. В радужные цвета в том числе будут окрашены угловые флажки и судейские табло, которые используются при заменах. Футболисты присоединятся к акции, используя капитанские повязки и шнурки бутс радужных цветов.



Программа ближайшего тура английской Премьер-лиги откроется 24 ноября. После 12 туров «Манчестер Сити» (32 очка) лидирует в турнирной таблице, опережая на два балла «Ливерпуль».

Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в дивизион C Лиги наций



Сборная Беларуси одержала победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Сан-Марино. Встреча прошла в Серравалле на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Авторами голов стали полузащитник Станислав Драгун и нападающий Антон Сарока.

Беларусь, набрав 14 очков, финишировала первой в группе 2 лиги D и вышла в дивизион C, Сан-Марино (0) занял последнее место.



В другом матче 6-го тура Молдавия сыграла вничью с Люксембургом. Встреча прошла в Кишинёве на стадионе «Зимбру» и завершилась со счётом 1:1.



Первый гол забил полузащитник Молдавии Раду Гынсарь, реализовав пенальти на 58-й минуте. Люксембург ушёл от поражения благодаря форварду Стефано Бенси, который отправил мяч в ворота хозяев в середине второго тайма.



Люксембург, набрав 10 очков, финишировал вторым в группе 2 лиги D, Молдавия (9) заняла третье место.

«Зенит» обыграл «Шальке» в товарищеском матче



«Зенит» обыграл «Шальке-04» в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 6-й минуте счёт открыл полузащитник петербургского клуба Матиас Краневиттер. Нападающий гельзенкирхенской команды Стивен Скрыбски стал автором ответного гола на 35-й минуте встречи. Победный гол на свой счёт записал полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.



На матче присутствовали 41 214 зрителей.



В 15-м туре чемпионата России подопечные Сергея Семака 25 ноября примут на домашнем стадионе «Ростов». Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Ювентус» готов платить Рэмси более € 11 млн в год

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси, чей контракт с клубом истекает летом, может стать игроком туринского «Ювентуса», сообщает Mirror.



По информации источника, итальянский клуб готов включиться в борьбу за 27-летнего валлийского футболиста. «Ювентус», как сообщалось ранее, надеется заполучить полузащитника бесплатно летом 2019 года, однако готов предложить Рэмси повышенную зарплату, которая составит € 11,6 млн.



Ранее стало известно, что Рэмси не станет продлевать соглашение с «Арсеналом». В услугах игрока были заинтересованы «Милан» и несколько представителей английской Премьер-лиги, однако, по последней информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста является мюнхенская «Бавария».