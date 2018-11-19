Швейцария начала с 0:2 и уничтожила Бельгию

Лига А

Уже вышли: Англия, Португалия, Швейцария

Удивительная развязка в группе 2 Лиги Наций. Бельгия спокойно дважды раскатала Исландию, но в домашнем матче со Швейцарией испытывала серьёзные проблемы. При равной игре за 10 минут до финального свистка держался ничейный счёт. В матчах с Исландией швейцарцы также очков не теряли, в том числе дома разнесли со счётом 6:0 (примечательно, что все голы забивали разные игроки), так что всё решалось в последнем туре.

Когда в Люцерне Торган Азар к 20-й минуте забил дважды, показалось, что гости спокойно пройдут дальше. Показалось. В следующие 25 минут Швейцария забила три. Защита бельгийцев оказалась уязвима к проникающим пасам из глубины, прострелам с флангов, подачам с угловых… В общем, ко всему.

Кошмарная игра в защите, но поражение 2:3 устраивало Бельгию за счёт гола на чужом поле. Во втором тайме команды обменялись опасными моментами, а потом Бельгия неожиданно развалилась. Сначала Нико Эльведи исправился за грубую ошибку, которая привела к первому голу. Он забил головой после углового. И тут Бельгию перестал устраивать счёт. Гости побежали спасаться, пропустили пятый гол. Снова после навеса и удара головой. Невероятно. После этого хет-трика Харис Сеферович может и в топ-клуб получить приглашение: это форвард, который даёт результат в самый важный момент.

Сборная Англии за 10 минут до финального свистка занимала последнее место в своей группе, но забила два гола и выиграла группу. Теперь Англия сыграет в полуфинале, а Хорватия отправится дивизионом ниже. Да, Лига Наций оказалась довольно конкурентным турниром. Ни одного проходного матча.

Олдскульная победа Англии. Хорватов жаль, но всё по делу Когда целый тайм доминируешь, а потом забиваешь после аута и отскока.

Португальцы без Криштиану Роналду неожиданно легко прошли группу с двумя соперниками, которым было что доказывать. Италию обыграли дома за явным преимуществом, хотя и с минимальным счётом, потом нанесли Польше первое домашнее поражение за пять лет, а вчера унесли ноги из Италии. Команда Роберто Манчини выглядела намного лучше, но не смогла реализовать преимущество. Так Португалия вышла в полуфинал даже до своего последнего матча с Польшей.

Лига В

Уже вышли: Украина, Босния, Дания

Украинцы выиграли первые три тура в своей группе. Каждая победа давалась с трудом, но это не имеет значения: к заключительной встрече со словаками сборная Андрея Шевченко уже забронировала место в высшем дивизионе. И тут же проиграла разгромом. Теперь у Словакии есть шансы не вылететь: надо в гостях обыграть Чехию. А у Украины всё хорошо.

Борьба Боснии с Австрией за выход в Лигу А шла до последнего тура. Австрийцы могли всё решать в домашнем матче, но не забили и были скорее ближе к поражению, чем к победе. В итоге, Босния комфортно закончила группу: три победы и ничья в четырёх играх, а Эдин Джеко – лучший бомбардир группы с тремя голами.

Ещё одна группа, в которой всё решилось заранее. Дания гарантировала первое место за три матча, и на четвёртый может приехать отдыхать. Роль Кристиана Эриксена в этом успехе невозможно переоценить. Его дубль в домашней игре с Уэльсом обозначил расстановку сил в группе. В ответном матче Уэльс давил, но Дания забила гол в раздевалку, а в концовке ещё один. Гол Бэйла уже не помог.

Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за последние годы Международный футбол вне рамок больших турниров снова можно смотреть.

Лига С

Финляндия

В группе 2 борьба между Грецией и Финляндией была по-настоящему острой. Всё решил один о, который забил Глен Камара на 89-й минуте: благодаря этому голу финны превзошли греков по личным встречам (2:0 дома и 0:1 в гостях). Разница в три очка между командами сохранилась и перед последним туром, но это уже не имело значения.

Лига D

Грузия, Беларусь

В группе 1 последней лиги борьбы не получилось. Грузия оказалась на голову сильнее соперников. Сразу три лучших бомбардира группы – из Грузии. Это Чакветадзе с тремя голами, Канкава и Казаишвили с двумя. Но, несмотря на их усилия, героями стоит назвать других игроков: связку центральных защитников Квирквелия – Кашия и вратаря Лорию. Один пропущенный гол в пяти турах – прекрасное достижение. Кстати, его забил Алешандре Мартинес из Андорры – форвард, который к 20 годам до конца не определился с видом спорта, и играет за сборную не только в футбол, но и в пляжный футбол. Возвращаясь к одному пропущенному Грузией голу в пяти матчах: это здорово, но кое-что сумел добиться даже лучшего результата.

Беларусь уже провела все шесть матчей в группе и ни пропустила ни разу. Хотя, небольшую скидку можно сделать на уровень соперников: именно в группе 3 играет Сан-Марино: команда, которая не набрала ни одного очка в турнире и не забила ни одного гола. Наверное, самый слабый участник турнира, который дома разгромно проигрывает Люксембургу. Что касается сборной Беларуси, команда Игоря Криушенко по-братски дважды сыграла вничью с Молдовой (оба раза по нулям) и обыграла всех остальных. Станислав Драгун забил четыре гола, его звёздный партнёр по БАТЭ Александр Глеб – ни одного, но в матче с Люксембургом вышел с первых минут.