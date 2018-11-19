Гризманн рассказал, как отказал «Барсе». Дело в Месси и Симеоне

История о том, как «Атлетико» сохранил своего звёздного игрока, – это практически детектив. Предложение от «Барселоны» Антуан Гризманн получил прошлой зимой. Среди людей, с которыми Антуан обсуждал возможный трансфер, был и Жерар Пике, который предложил снять документальный фильм о переходе. Гризманн согласился, съёмками занималась компания Kosmos Studio, которой владеет Пике. В итоге получилось неловко: защитник «Барселоны» спродюсировал, в кульминации которого Гризманн назвал «Атлетико» домом и сообщил, что остаётся. Отрывок, который Антуан разметил у себя в «твиттере», набрал больше двух миллионов просмотров.

Пике пришлось объясняться с болельщиками и даже президентом собственного клуба. «Я не несу ответственность за решение Антуана. Я просто предложил ему идею несколько месяцев назад, а вчера он сказал мне, какое решение объявит в финале. Не я снимал видео. Думаю, для болельщиков это стало хорошим опытом независимо от окончательного решения: они были близко к футболисту, смогли лучше его узнать. Мы общались об этом с Бартомеу, он мне позвонил. Всё нормально. Да, меня поимели, я думал, что всё кончится приходом игрока. Но в любом случае, об этом пора забыть и двигать дальше. «Барселона» больше любого игрока. Он не пришёл, придут другие».

Как Гризманн продлевал контракт

На видео Антуан говорил: «Я хочу показать, что верю в проект, в команду, в цели руководства». Всё было красиво, но просочившаяся информация о количестве нулей в новом контракте с «Атлетико» сразу же придала решению футболиста новый контекст. «Атлетико» сделал его не просто самым высокооплачиваемым игроком команды: после выплаты налогов Гризманн в Испании уступает в зарплате только Лео Месси. Le Figaro пишет о сумме в 20 млн евро в год после выплаты налогов. С учётом бонусов сумма может превысить 24 млн евро в год. Диего Коста получает в два с половиной раза меньше.

Гризманн – очень, очень умный игрок. Всего одно доказательство Разбор главного момента вчерашнего финала, где важность Гризманна гораздо важнее, чем вам кажется.

Пока Гризманн колебался, считал и готовил документальное видео о своём выборе, болельщики «Атлетико» негодовали. В последнем матче сезона, через четыре дня после того, как дубль Гризманна принёс победу над «Марселем» в финале Лиги Европы, он вышел на замену на 60-й минуте. Трибуны встретили его свистом. Ситуацию разрулил Симеоне: тренер подозвал Диего Година, что-то долго ему объяснял, потом капитан «Атлетико» пошёл к фанатам и каким-то чудом убедил перестать свистеть. Гризманн не сдержал слёз.

В том же документальном видео форвард сказал, что тот инцидент расстроил его и заставил усомниться в своём будущем. Но после игры к нему домой неожиданно приехал Симеоне и убедил, что «Атлетико» верит в игрока и нуждается в нём. В общем, всё кончилось хорошо. Гризманн подписал контракт перед началом тренировки сборной Франции

Что стало известно сейчас

Кое-что Гризманн рассказал только сейчас. На его окончательное решение повлиял Лео Месси. «Думаю, неосознанно повлияла перспектива стать одним из лейтенантов Месси. Я остался в команде, где я играю важную роль. Я вижу, что проект строится вокруг меня. Руководство и партнёры по команде сделали всё, чтобы меня удержать. Одноклубники общались со мной и уговаривали остаться. Мне подняли зарплату. «Атлетико» показал, что здесь мой дом».

В том же интервью Canal Plus Гризманн ещё раз подчеркнул, какую важную роль сыграл Диего Симеоне. «Я колебался, но сделал выбор, когда мои партнёры и даже тренер приехали ко мне после матча, в котором меня освистали болельщики. Симеоне успокоил меня и сказал, что доверяет. Это бело непростое время, особенно для моей жены, потому что я иногда будил её посреди ночи, чтобы посоветоваться».

Теперь, когда тяжесть принятия 20 млн евро уже позади, у Гризманна новые трудности. Он поздно присоединился к команде перед сезоном, и никак не мог набрать форму. В первых 10 турах Примеры он забил только раз, что вместе с засухой Диего Косты стало настоящей проблемой. «Атлетико» опять спасает Годин, но команда набирает очки хуже, чем в любой другой сезон с Симеоне. Зарплата Гризманна достаточно велика, чтобы его партнёры шутили над ним перед СМИ. Вот как Диего Коста прокомментировал продление контракта в эфире радиостанции Onda Cero: «Антуан – парень с большим сердцем, он следует за своими чувствами… и за баблом он следует, козёл».

Уже без шуток Диего Коста потребовал себе новую зарплату. Marca сообщает, что он захотел пересмотреть контракт, когда узнал, сколько именно стал получать Гризманн. Одновременно клуб ведёт переговоры о продлении контракта с Симеоне. Проблемой стало желание тренера включить пункт об одностороннем расторжении контракта, чтобы он мог легко покинуть клуб. Зарплата, по информации той же Marca, уже утверждена: она делает Симеоне самым высокооплачиваемым сотрудником клуба, то есть выше, чем у Гризманна. Кажется, финансовые трудности «Атлетико» с новым контрактом француза не закончились, а только начались.

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