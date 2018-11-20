В «Ювентусе» Роналду бьёт больше, но забивает меньше. Причина не в возрасте

Эпоха Роналду и Месси потихоньку заканчивается. Последние годы остаются скорее за португальцем, который забрал «Золотой мяч»–2017 и 2018. Однако после перехода в «Ювентус» Роналду уже далеко не так хорош. Хотя в новой команде португалец точно так же берёт игру на себя – атака «Ювентуса» заточена именно под Криштиану (под него Аллегри подбирал схему). Он уже нанёс 79 ударов в чемпионате, по этому показателю за 12 туров став лидером Серии А.

Роналду в «Ювентусе» Фото: InStat

При этом у Роналду лишь 8 голов. Он даже не лидер в списке бомбардиров. Наиболее показательным получился матч с «Дженоа», в котором португалец пробил по воротам аж 11 раз (3 удара в створ, один из которых – гол).

Роналду против «Дженоа» Фото: InStat

12 туров – достаточно продолжительный отрезок, чтобы искать какие-то закономерности. И тут интереснее всего сопоставить с 12 последними матчами Роналду в чемпионате Испании. Все тот же 2018 год, но там принципиально другие цифры. Основной показатель, безусловно, голы. Если в Италии 8 мячей за 12 туров, то в Испании – 20 мячей за 12 туров.

Показательно, что Роналду за 12 матчей в чемпионате Испании нанёс меньше ударов (77), но забил в 2,5 раза больше! Вдумайтесь в эти цифры. Это кажется парадоксальным, но есть объяснение. Достаточно глянуть, из какой зоны забивал Роналду за «Реал» – из центра штрафной. Да и вообще, все 20 мячей – удары именно из штрафной площади и ни одного из вне.

Роналду в «Реале» Фото: InStat

В Серии А из этих зон просто не дают бить. В Италии играют не по мячу, а по футболисту. Это значит, что куда бы ни пошёл Роналду, с ним будет соперник – очень мало шансов нанести удар из штрафной. А если и пробьёшь, то тебя, скорее всего, заблокируют. Найти свободное пространство в Серии А значительно сложнее, чем в Примере.



В такой ситуации португальцу приходится бить не из самых выгодных позиций. Посмотрите, сколько Роналду бил за «Юве», находясь вне штрафной. Если в Испании 15 раз, то в Италии – 29 раз.



А ещё отдельно взгляните на удары внутри штрафной. Здесь тоже есть фундаментальное отличие. В Испании почти все удары были из зоны вокруг точки пенальти. В Италии – равномерно из всей штрафной. В том числе с края, откуда заведомо тяжелее пробить вратаря.

В тех редких случаях, когда Роналду находится с мячом в штрафной перед воротами, его обязательно накрывают. И, как правило, сразу несколько человек. Так что если вам кто-то скажет, будто Роналду сдал позиции из-за возраста, не соглашайтесь. Да, ему 33 года, но дело точно не в этом.