Дембеле получил от «Барселоны» последнее «китайское» предупреждение?

«Спартак» может приобрести полузащитника «Асколи» Нинковича
Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника Николы Нинковича, который представляет клуб «Асколи» из итальянской Серии Б, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, скауты московской команды неоднократно приезжали в Италию и просматривали 23-летнего сербского футболиста во время матчей. Сообщается, что российская команда может попытаться заключить соглашение с сербским полузащитником в предстоящее зимнее трансферное окно.
Нинкович перешёл в «Асколи» из «Дженоа» в 2018 году. В нынешнем сезоне сербский игрок провёл в составе «Асколи» 11 матчей, стал автором 2 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Нинкович выступает также в составе национальной команды Сербии U21.
В ГИБДД ответили на обвинения Аленичева в адрес сотрудников ДПС
Дежурная сотрудница ГИБДД по Красноярскому краю Елена Авдеева прокомментировала слова главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, который обвинил её коллег в потере ключей от своего автомобиля.
«Человек, о задержании которого мы говорим, был отстранён от управления транспортным средством. В той ситуации был отказ от медицинского освидетельствования, и это та причина, по которой машину отправили на спецстоянку.
Заявление Дмитрия Аленичева о том, что сотрудники ДПС потеряли его ключи? По этим заявлениям будет проведена проверка. Если у Дмитрия Аленичева есть вопросы к сотрудникам, он может обратиться с соответствующими заявлениями в органы правопорядка.
Но, повторюсь, на данный момент официальная позиция такова, что автомобиль забрали после отказа от медосвидетельствования», — передаёт слова Авдеевой корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
СМИ: агент Фернандеша предложил «Галатасараю» подписать контракт с игроком
Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Как сообщает Milliyet, агент 32-летнего футболиста Паулу Барбоза обратился к руководству «Галатасарая» с предложением подписать с его клиентом контракт в преддверии истечения соглашения с «железнодорожниками» летом следующего года.
В турецком клубе ещё не приняли решения относительно Фернандеша и не дали ответа его агенту в связи с постоянным вниманием со стороны УЕФА, который следит за соответствием «Галатасарая» правилам финансового фэйр-плей.
В нынешнем сезоне португалец принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт три гола и две результативные передачи.
«Барселона» поставила Дембеле ультиматум
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рискует столкнуться с серьёзными санкциями, если не изменит своего поведения, сообщает Sport.es.
По информации издания, руководство клуба поставило французскому футболисту ультиматум: если он не наладит дисциплину, то будет выведен из первой команды сине-гранатовых. Помимо этого «Барселона» готова рассмотреть возможность продажи Дембеле следующим летом. При этом клуб намерен выручить с трансфера минимум € 100 млн, чтобы покрыть большую часть расходов на переход игрока в 2017 году.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» недовольны поведением Дембеле, который систематически опаздывает на тренировки и командные собрания перед матчами. При этом в СМИ появлялась информация об интересе к 21-летнему французу со стороны клубов английской Премьер-лиги, среди которых «Арсенал» и «Ливерпуль».
Жена Мамаева выпустит толстовки в поддержку футболиста
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила, что она готовится выпустить толстовки в поддержку футболиста, который в данный момент находится в СИЗО «Бутырка» по подозрению в избиении нескольких человек в Москве.
«Толстовки сделаны не только в поддержку Мамаева и Кокорина — деньги с продаж пойдут на благотворительность», — приводит слова Мамаевой телеканал «360».
По её словам, Мамаев очень скучает по семье, находясь в изоляторе: «Он в хороших отношениях со всеми в тюрьме. Он ждёт, как и все ждут. Человек скучает по своей семье», — добавила девушка.
Алана сообщила также, что полиция не стала возбуждать уголовное дело по её заявлению об угрозах неизвестного вымогателя, который взломал её «инстаграм».
«Полиция ответила отказом, туда написано ещё одно письмо с жалобой, чтобы всё-таки завели уголовное дело. Вымогатель время от времени пишет — то появляется, то исчезает», — сказала Мамаева.
Напавший на автобус «Боруссии» Д россиянин может получить пожизненный срок
Немецкая прокуратура потребовала пожизненного срока для россиянина Сергея Венергольда, который обвиняется в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года. Об этом сообщает The Local.
Венергольду инкриминируется изготовление самодельных взрывчатых устройств и их подрыв возле автобуса «Боруссии», которая следовала на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако». В результате теракта пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра, а также один полицейский.
По некоторым данным, Венергольд пытался заработать благодаря взрыву. Ранее он приобрёл акции «Боруссии» на € 78 тыс. Россиянин надеялся, что ему удастся заработать до € 4 млн за счёт падения акций после взрыва.
На следующей неделе судьи могут вынести вердикт обвиняемому.