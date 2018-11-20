Дембеле получил от «Барселоны» последнее «китайское» предупреждение?

«Спартак» может приобрести полузащитника «Асколи» Нинковича

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника Николы Нинковича, который представляет клуб «Асколи» из итальянской Серии Б, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, скауты московской команды неоднократно приезжали в Италию и просматривали 23-летнего сербского футболиста во время матчей. Сообщается, что российская команда может попытаться заключить соглашение с сербским полузащитником в предстоящее зимнее трансферное окно.



Нинкович перешёл в «Асколи» из «Дженоа» в 2018 году. В нынешнем сезоне сербский игрок провёл в составе «Асколи» 11 матчей, стал автором 2 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Нинкович выступает также в составе национальной команды Сербии U21.

В ГИБДД ответили на обвинения Аленичева в адрес сотрудников ДПС

Дежурная сотрудница ГИБДД по Красноярскому краю Елена Авдеева прокомментировала слова главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, который обвинил её коллег в потере ключей от своего автомобиля.



«Человек, о задержании которого мы говорим, был отстранён от управления транспортным средством. В той ситуации был отказ от медицинского освидетельствования, и это та причина, по которой машину отправили на спецстоянку.

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Заявление Дмитрия Аленичева о том, что сотрудники ДПС потеряли его ключи? По этим заявлениям будет проведена проверка. Если у Дмитрия Аленичева есть вопросы к сотрудникам, он может обратиться с соответствующими заявлениями в органы правопорядка.

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Но, повторюсь, на данный момент официальная позиция такова, что автомобиль забрали после отказа от медосвидетельствования», — передаёт слова Авдеевой корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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СМИ: агент Фернандеша предложил «Галатасараю» подписать контракт с игроком

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.



Как сообщает Milliyet, агент 32-летнего футболиста Паулу Барбоза обратился к руководству «Галатасарая» с предложением подписать с его клиентом контракт в преддверии истечения соглашения с «железнодорожниками» летом следующего года.

Как «ужасный человек и никчёмный футболист» стал героем золотого «Локо» Юрий Сёмин посвятил отдельный фрагмент своей книги Фернандешу. После его прочтения вы ещё больше зауважаете Ману.

В турецком клубе ещё не приняли решения относительно Фернандеша и не дали ответа его агенту в связи с постоянным вниманием со стороны УЕФА, который следит за соответствием «Галатасарая» правилам финансового фэйр-плей.



В нынешнем сезоне португалец принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт три гола и две результативные передачи.

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«Барселона» поставила Дембеле ультиматум

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рискует столкнуться с серьёзными санкциями, если не изменит своего поведения, сообщает Sport.es.



По информации издания, руководство клуба поставило французскому футболисту ультиматум: если он не наладит дисциплину, то будет выведен из первой команды сине-гранатовых. Помимо этого «Барселона» готова рассмотреть возможность продажи Дембеле следующим летом. При этом клуб намерен выручить с трансфера минимум € 100 млн, чтобы покрыть большую часть расходов на переход игрока в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» недовольны поведением Дембеле, который систематически опаздывает на тренировки и командные собрания перед матчами. При этом в СМИ появлялась информация об интересе к 21-летнему французу со стороны клубов английской Премьер-лиги, среди которых «Арсенал» и «Ливерпуль».

На Дембеле подали в суд. Его обвиняют в том, что жил как свинья Счета не оплачивал, мусор и гнилую пищу прятал за шкафом.

Жена Мамаева выпустит толстовки в поддержку футболиста

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила, что она готовится выпустить толстовки в поддержку футболиста, который в данный момент находится в СИЗО «Бутырка» по подозрению в избиении нескольких человек в Москве.

«Какой он расист, если я нерусская, а он на мне женился?» Мощнейший спич Аланы Мамаевой в трансляции «Инстаграма».

«Толстовки сделаны не только в поддержку Мамаева и Кокорина — деньги с продаж пойдут на благотворительность», — приводит слова Мамаевой телеканал «360».



По её словам, Мамаев очень скучает по семье, находясь в изоляторе: «Он в хороших отношениях со всеми в тюрьме. Он ждёт, как и все ждут. Человек скучает по своей семье», — добавила девушка.

Кокорина и его брата проверят на экстремизм. Срок заключения могут увеличить Обсудили ситуацию с юристами.

Алана сообщила также, что полиция не стала возбуждать уголовное дело по её заявлению об угрозах неизвестного вымогателя, который взломал её «инстаграм».



«Полиция ответила отказом, туда написано ещё одно письмо с жалобой, чтобы всё-таки завели уголовное дело. Вымогатель время от времени пишет — то появляется, то исчезает», — сказала Мамаева.

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Напавший на автобус «Боруссии» Д россиянин может получить пожизненный срок

Немецкая прокуратура потребовала пожизненного срока для россиянина Сергея Венергольда, который обвиняется в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года. Об этом сообщает The Local.



Венергольду инкриминируется изготовление самодельных взрывчатых устройств и их подрыв возле автобуса «Боруссии», которая следовала на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако». В результате теракта пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра, а также один полицейский.



По некоторым данным, Венергольд пытался заработать благодаря взрыву. Ранее он приобрёл акции «Боруссии» на € 78 тыс. Россиянин надеялся, что ему удастся заработать до € 4 млн за счёт падения акций после взрыва.



На следующей неделе судьи могут вынести вердикт обвиняемому.