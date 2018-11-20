Нидерланды на последней минуте дожали Германию. Промес помог голом

Сборная Германии провалила чемпионат мира, а затем и групповой этап Лиги наций. В следующем розыгрыше турнира немцы будут играть в слоте B, из которого так стремится выбраться сборная России.

Все полтора часа игры с Голландией казалось, что с победы над россиянами начался новый победный цикл в истории Германии. Голландцы получили в свои ворота два классных гола уже в первом тайме. И да – оборона с ван Дейком и Де Лигтом в центре держала соперников не лучше пары Джикия – Нойштедтер. Впрочем, и состав на Голландию у Йоахима Лёва был мощнее: вернулись Сане и Кросс, в основе вышел Тимо Вернер. А во втором тайме добивать вышел Марко Ройс, проводящий качественный сезон в «Боруссии».

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Двух быстрых мячей хватило Германии для того, чтобы спокойно контролировать игру и периодически убегать в контратаки. Голландии не доставало получившего в первом тайме травму Бабела. В отличие от Франции немцы не вышли на игру расслабленными, а против сосредоточенного соперника «оранье» долго ничего создать не могли. Слабый матч проводил Квинси Промес, которого в очередной раз за сборную отправили топтать правый фланг атаки. Что не объясняет логику решений полузащитника, когда он пер на троих соперников в дриблинг, и это заканчивалось потерей мяча. Тот же Депай в дриблинге действовал намного лучше. Зато именно Квинси забил первый гол своей команды в ситуации, когда исход казался безусловным в пользу Германии.

Пропущенный мяч при условии полного доминирования вынудил немцев не держаться за результат, а идти забивать еще. Закончилось все тем, что Ван Дейк после очередного стандарта остался в чужой штрафной и замкнул навес. Опять возникают вопросы к Мануэлю Нойеру, который вроде и ни в одном из голов не виноват. Но и не спас на космическом уровне, как делал это раньше.

В итоге получалось так, что до 85-й минуты Германия играла, наверное, свой лучший матч в группе. Могла исправить позорный ноль в столбце с победами, мстила Голландии за гостевое поражение в первом матче. Плюс выводила в плей-офф Лиги наций Францию. А гол ван Дейка поменял примерно все. У немцев провальный турнир, у Голландии – поездка в Португалию следующим летом на финальный розыгрыш Лиги наций. Экс-чемпионы мира пролетают, и в чем виноваты сами – нечего было глупо проигрывать той же Голландии в минувшую пятницу.

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Грузия – лучшая по очкам

Все-таки Лига наций во многих смыслах – очень кайфовый турнир. Да, никто толком не понимает правил. Да, он в целом практически ничего не дает. Но для команд это способ больше играть с равными по силам соперниками. Топ-сборные пыхтят и бодаются друг с другом, а те, кто послабее, получают возможность чуть ли не впервые где-то добиваться осязаемого успеха.

Идеальный пример второго расклада – сборная Грузии и ее группа D1. Понятно, что это самый слабый слот турнира. Но грузины попали в группу с Казахстаном, Латвией и Андоррой. Вынесли их всех по два раза (ок, Андорру – полтора) с общей разницей 12:2. И никого вообще не волнует в этой ситуации статус турнира. Грузины победили Казахстан в последнем туре, набрали 16 очков – и это уже точно рекорд для всех групп турнира.



Первый и последний голы на групповом этапе за Грузию забил 19-летний полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе. Говорят, им уже интересуется «Барселона».



В остальных матчах вечера ничего важного с турнирной точки зрения не произошло. Но нельзя не отметить Армению, которая умудрилась сыграть вничью с Лихтенштейном, еще и проигрывая до самого конца матча. Следующий цикл Лиги наций армянская команда продолжит играть в слоте D, и за это даже немного грустно.