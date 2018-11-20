Кто в РПЛ чаще всех ходит в аренду

Артём Дзюба – 5 аренд

У нового капитана национальной команды России есть одна особенность: стоит какому-то тренеру усомниться в его исключительных футбольных способностях, как он тотчас превращается из добродушного рубахи-парня в безжалостную машину по производству голов. Четырежды его спроваживал с глаз долой наставник «Спартака» (по две путёвки в «Томь» и «Ростов»), однажды — «алленаторе» «Зенита», и всякий раз Артём доказывал на стороне свой бомбардирский дар. В конечном итоге эти ссылки только пошли на пользу Дзюбе – вытащили из зоны комфорта и закалили (в том числе в прямом смысле слова).

Роман Емельянов – 5

Сумасшедшие надежды подавал по юношам Емельянов, стажировался в «Челси». Приглашение в «Шахтёр», ещё тот, «довоенный», стало лишним подтверждением потенциала Романа. Только раскрыть его в полной мере игроку не удалось (на всякий случай оговоримся – пока). На полчаса в основе «горняков» у российского легионера пришлось четыре аренды (две из них – в Ростов). В сентябре 2014-го футболиста одолжил «Урал», а спустя полгода выкупил все права на него.

Александр Зотов – 5

Зотову посчастливилось поработать с разными по темпераменту и философии наставниками – с Лаудрупом и Эмери, Карпиным и Черчесовым, Побегаловым и Калитвинцевым, но по-настоящему «своим» тренером для Александра стал Аленичев. Дмитрий Анатольевич доверял ему в Туле и «Спартаке» и продолжает доверять в Красноярске – даже в условиях недостаточного доверия начальства к самому себе. Четыре аренды Зотову организовал «Спартак», одну – «Динамо».

Адлан Кацаев – 5

В Грозном трепетно относятся к воспитанникам чеченского футбола. Понимая специфику региона, иные тренеры где-то даже искусственно подтягивали к основе местных игроков. Но лишь единицам вроде капитана Уциева удалось в долгую выдержать конкуренцию с приезжими. Кацаев пять раз уходил и возвращался в «Терек»/«Ахмат», прежде чем проститься с ним окончательно. Во всяком случае сегодня его никакие обязательства с родным коллективом не связывают – разве что моральные. Летом он переехал в соседнюю республику Дагестан свободным агентом.

Йоанн Молло – 5

Академия «Монако» в резюме обещала техничному хавбеку радужные перспективы, и поначалу он в полной мере оправдывал авансы. Почти полсотни матчей за первую команду и под десяток результативных действий – отличная статистика для молодого парня. Но дальше пошли скачки с места на место. В первую «командировку» Молло снарядил «Монако», в следующую «Гранада», в третью-четвёртую «Нанси», в заключительную – «Сент-Этьен». Повторно в Самару Йоанн явился свободным агентом. Есть ощущение, что и это далеко не конечная остановка на маршруте французского путешественника. Ему ведь только 29…

Артур Нигматуллин – 5

Артуру – как и всем остальным вратарям ЦСКА последних полутора десятков лет – не повезло оказаться в одно время в одном месте с феноменальным Акинфеевым. С одной стороны, конкуренция с таким мастером обогащает бесценным опытом. С другой – исключает карьерный рост в родном клубе. Нигматуллин пять раз уходил из ЦСКА за игровой практикой – в Реутов, Саранск, Екатеринбург, Химки и Нижний, а окончательно простился с красно-синими летом 2013-го. Удивительное дело: три предыдущих клуба Артура – «Волгу», «Тосно» и «Амкар» – постигла плюс-минус одинаковая участь. Все три самоликвидировались. Будем надеяться, «Арсеналу» уготована более долгая и счастливая жизнь.

Андрес Понсе – 5

В рейтинге «летунов» Понсе самый молодой. К 22 годам Андрес успел поиграть в четырёх странах, не считая родной Венесуэлы, отличиться голом в национальной команде и заключить пять арендных соглашений. Как его занесло в безденежный «Анжи», понять сложно. К чести Понсе, даже бесплатно он продолжает добросовестно исполнять свои обязанности. Осенью 2018-го нападающий забивал во всех победных матчах команды – против «Динамо», «Зенита» и «Енисея» (два). В случае развала «Анжи» этому парню не должно составить труда найти новое место работы. Голы – лучший аргумент.

Сергей Ткачёв – 5

Со слов Ткачёва, зимой-2015/16 он предпочёл предложению из Бундеслиги, от «Штутгарта», «армейский» вариант. ЦСКА прельстил Сергея возможностью поработать со Слуцким и Лигой чемпионов – понятная мотивация. Только сотрудничество с Леонидом Викторовичем оказалось краткосрочным, а с ЛЧ он не познакомился вовсе. Проведя всего 11 игр за красно-синих, хавбек-универсал на год вернулся в город юности, Самару, а оттуда перебрался в Тулу. Зарубежье в жизни Ткачёва тоже было, но лишь ближнее – Украина.

Константин Базелюк – 6

Из полутора десятков лауреатов премии «Первая пятёрка» (лучший молодой игрок России) только у Базелюка не складывается на высшем уровне. Он уже и в Португалию смотался в надежде перезапустить карьеру, и в Чехию, но ни там, ни там не задержался. Нынешний заход в другую армейскую команду, из Хабаровска, уже второй для Константина. Возможно, сотрудничество с хорошо знакомым по цеэсковскому дублю тренером придаст новый импульс карьере нападающего: Александр Гришин ныне входит в штаб Вадима Евсеева.

Базелюк: может, 20 голов забью, как Смолов, — и вернусь в ЦСКА?! Год в Хабаровске пошёл на пользу Константину Базелюку. Лучший молодой игрок России 2013 года вспомнил вкус голов и вновь воспрянул духом.

Андрей Ещенко – 6

Заложником длинного контракта побывал Ещенко. В общей сложности пятилетку молодой сибиряк числился в штате киевского «Динамо», и за всё это время наиграл всего десяток матчей в национальной лиге. Четырежды флагман украинского футбола отдавал защитника в аренду – то московским одноклубникам, то соседям из «Днепра» (дважды) и «Арсенала», пока наконец не отпустил с миром на родину. На этом арендные приключения Ещенко не закончились: в «Кубань» и «Динамо» он сходил в качестве игрока «Анжи» и только в «Спартаке» познал футбольное счастье, впервые в жизни став чемпионом.

Кстати



Больше всех игроков — по 5 — отдали летом в аренду «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Ни одного — «Рубин», «Арсенал» и «Оренбург».

Больше всего арендованных футболистов — в «Арсенале» (7) и «Рубине» (4). В «Динамо», «Спартаке», «Зените», «Ростове», «Краснодаре» и «Уфе» таких игроков нет.

Артур Малоян – 6

Несмотря на то, что родился Малоян в Краснодаре, у болельщиков эта фамилия прежде всего ассоциируется со «Спартаком». Неудивительно: столичный клуб воспитал игрока, довёл до взрослого футбола и долго не оставлял надежд в его лице получить существенное усиление. Видимо, сполна оправдать надежды тренеров столичной команды Артуру не удалось, раз из одной аренды он практически без паузы ехал в следующую. В начале 2013-го блуждающий форвард окончательно развязался со «Спартаком», но «свою» команду, кажется, ищет по сей день. В Тюмени Малоян не прижился, а теперь вот жалуется на равнодушие тренера в Красноярске.

«Аленичев словно перестал меня замечать». Крик души футболиста «Енисея» Артур Малоян — о сложностях с Дмитрием Аленичевым и возможных причинах неудачи команды.

Андрей Панюков – 7

В российском чемпионате трудно найти более непосредственного, раскованного рассказчика и большего непоседы, чем Панюков. Перемена мест Андрея не страшит – только дополнительно мотивирует. Он с юности ведёт кочевой образ жизни и находит в нём свои прелести. Из семи арендных периодов – а между ними ещё были полноценные трансферы в Литву и Питер – самым продуктивным стал французский (6 голов за «Аяччо»). Впрочем, в «Урале» Панюков тоже качественно выполняет свою работу: в среднем гол за два тура. Недурно. В «Зените», должно быть, призадумались.

«За такое могут и порезать в некоторых районах!» Он похоронил «Спартак» Панюков рассказал Телингатеру массу баек из своей карьеры.

Борис Ротенберг – 7

Борис – по-своему легендарная личность в отечественном футболе, герой фольклора. В его практике было столько команд, что он уже и сам, наверное, сбился со счёта. О футбольных дарованиях Ротенберга можно сколько угодно иронизировать, но чего у него не отнять – это «фартовости». Когда Юрий Сёмин говорил: «Борис везучий, с ним приходят достижения» — народ «в интернетах» посмеивался. Когда «Локомотив» с Ротенбергом выиграл чемпионат России, многие припомнили пророчество многоопытного «Палыча». К серебру «Ростова», если что, Борис тоже руку приложил.

131 матч на скамейке. Интересный рекорд Бориса Ротенберга Защитник «Локомотива» в этом туре оставил след в истории российского футбола.

Игорь Портнягин – 8

Уроженец Владивостока Портнягин застал в Казани золотые футбольные времена, но в большей степени как очевидец, а не участник. В первом чемпионском сезоне «Рубина» Игорь раз мелькнул в Кубке, во втором забил три мяча в трёх матчах двух национальных турниров. Под модель Бердыева рослый нападающий подходил идеально, но конкурировать на равных с тем же Бухаровым ему было объективно трудно. Шесть раз «Рубин» отправлял Портнягина за практикой в команды попроще (по два раза в Нальчик и Томь), но в конечном итоге всё же отпустил на совсем. В «Локомотив», за пару – согласно transfermarkt – миллионов евро. Но и там Портнягин не задержался. Прошлый сезон отбегал в Екатеринбурге, а новый начал в Химках.