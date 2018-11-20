«Было тяжело смириться, но потом привык». Головин вышел на связь из Монако

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин продолжает восстановление после травмы. Сегодня футболист ненадолго вышел в эфир клубного ТВ и ответил на вопросы болельщиков.



– Кто из современников пример для подражания?

– Наверное, Месси. Он для всех пример для подражания. И в последнее время нравится Эдер Азар.

– Что поразило или удивило в Монако после переезда?

– Поразило, что очень жарко здесь! Потом стало уже легче.



– Как это — работать с легендарным Тьерри Анри?

– На самом деле, для меня это двойная мотивация — работать с таким тренером. Я знаю, каким он был игроком, хочется равняться на него в какой-то мере. Он тоже пример для подражания.

Ад, в который попали «Монако» и Головин. Ужасы продолжаются Клуб валится по всем фронтам. И дело не только в плачевных спортивных результатах.

– Как тебе местная кухня?

– Если с командой и выезды какие-то, то примерно то же самое, как в российских футбольных клубах. Потому что питание у спортсменов примерно одинаково.



– Как прошла адаптация во французском чемпионате?

– Поначалу было тяжело. Здесь гораздо более высокие скорости, намного меньше времени на принятие решений. И в первые матчи было очень тяжело. Но после уже привыкаешь.

– Чем занимаешься помимо футбола?

– Могу сходить погулять, поиграть в компьютер. Хожу учить французский. На этом, наверное, всё.



– Скажи что-нибудь на французском.

– Allez Monaco. В переводе: «Вперёд, «Монако».



– Как тебя называют в команде?

– Просто Alex. Больше не слышал никаких прозвищ.



– Твой лучший друг в команде?

– Лучшего пока ещё рано называть. Но очень дружный коллектив, никаких проблем в общении не было.



– Чем французский менталитет отличается от русского?

– Французы, в отличие от русских, более расслабленны и медлительны.



– Кто лучше всех набивает мячи?

– На таком уровне мячи набивать, думаю, могут все. И кто лучше всех, я как-то не отслеживал.



– Кто самый забавный в раздевалке?

– Раджи. У него никогда рот не закрывается, много разговаривает. Но без таких парней тяжело – они поддерживают в команде правильную атмосферу.



– Против кого было труднее всего играть?

– С переходом в «Монако» я заметил, что стало играть трудно против всех, нежели в чемпионате России. Большие скорости, все футболисты физически мощные, меньше времени на принятие решений.

Головин играет всё лучше. Но у «Монако» всё очень плохо Россиянин отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов за «Монако».

– Играешь в компьютерные игры?

– Да, могу перечислить: Dota, CS, WOW и PUBG.



– Лучший стадион, на котором играл?

– «Лужники». Круто сделаны, прикольный стадион.



– Что тебя зацепило в «Монако»?

– Мне всегда нравился этот клуб, знаю, что тут отлично воспитывают молодых игроков, так и немолодых подготавливают к топовым клубам. Этим самым больше всего и зацепило.



– Любимый музыкальный исполнитель?

– Любимого нет, разную музыку слушаю. Могу послушать какой-то рэп, могу шансон даже. В раздевалке французский рэп играет.

– Как вы относитесь к своим фанам?

– Это очень важно, когда есть поддержка от фанатов. Тем более на матчах. Это придает уверенности и сил. Понимаешь, что в тебя верят, за тебя болеют. И сразу хочется играть ещё больше.



– Чем отличается Лига 1 от РПЛ?

– По всем параметрам. Здесь футболисты сильнее физически, быстрее думают, лучше оснащены технически. Сильнее во всех аспектах. Я на себе это прочувствовал, тяжелее играть.



– Лучше отдать ассист или забить самому?

– Самому забить – это круто, но я всегда предпочитал отдать ассист. С самого детства это больше нравилось.



– Любимое блюдо во Франции?

– Наверное, карпаччо.



– Кто выиграет Лигу наций?

– Надеюсь, что Россия.

– Самое главное, чему уже научил Анри?

– Самого главного пока не могу сказать. Сейчас мы в команде больше работаем над дисциплиной, а ещё над действиями в обороне. Потому что если оборона плохая, то уже не важно, что будет в атаке. И сейчас это самое главное, как мне кажется