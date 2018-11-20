Когда футбол — это именно политика. Сербский футбол возрождается

Сербская фанатская сцена – это больше чем футбол. «Цвета» и клубная принадлежность определяют всю жизнь человека от рождения и до самой смерти. Через неформальные сети, связанные с фанатами, люди устраиваются на работу, женятся, крестят детей, делают бизнес и занимаются благотворительностью. Крупные политические партии имеют исторические связи с футбольными клубами и их болельщиками.

Позиция фанов по ключевым общественным вопросам, будь то отношения с хорватами и албанцами или вопрос расширения НАТО, является барометром настроений в стране. Футбол здесь – это настоящая политика, полная заговоров и криминала. Контролировать фанатское движение в Сербии – значит контролировать общество.

«Сербские клубы живут на деньги, которые зарабатывают от продажи игроков, — рассказывает хорошо знакомый нам Зоран Тошич, выступающий сейчас как раз за „Партизан“, — других ресурсов очень мало. Поэтому нам очень трудно конкурировать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но определённый прогресс есть».

После десятилетия доминирования «Партизана» в начале 2000-х сегодня «Црвена Звезда» несомненно перехватила звание главной команды Сербии. Отсутствие достойных конкурентов внутри Сербии и крах самобытной команды из Воеводины вынуждают белградские команды смотреть вперёд. Это отвечает интересам руководства Сербии, для которого футбол может стать новым нацпроектом, источником инвестиций и средством сохранения внутриполитической стабильности.

После 27 лет отсутствия «Црвена Звезда» совершила триумфальное возвращение в главный турнир Европы. Сборная Сербии в свою очередь попала на чемпионат мира. Хотя она не добилась больших успехов, сербский футбол постепенно избавляется от негативного имиджа, созданного в конце 80-х на стыке футбола, околофутбола и большой политики. Хотя многие проблемы сохраняются, эти успехи дают шанс сербскому футболу снова заявить о себе на международной арене, как это было в начале 1930-х и в конце 1980-х. А сербским фанатам – стать не только грозой европейской полиции, но и показать человеческое лицо. Стать национальной достопримечательностью, ради которой стоит посетить города Сербии. Что будет дальше – покажет время.

«Для нас было принципиально важно победить Албанию, — вспоминает Тошич печально известный матч. — Мы хорошо играли, но атмосфера на трибунах была такая, что нам не дали показать своё превосходство. Уверен, если бы тот состав Сербии ещё 10 раз играл против Албании, мы бы 10 раз победили».