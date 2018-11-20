«Интер» должен продать игроков на 50 млн из-за ФФП. Сколько можно?

Несколько дней назад Gazzetta Dello Sport раскрыла подробности запутанных отношений «Интера» с финансовым фэйр-плей (ФФП). Первого июля 2019 года истекает срок мирового соглашения с рабочей группой Инстанции по финансовому контролю клубов (ИФКК). Соглашение было достигнуто в рамках урегулирования финансовых нарушений и помогло клубу избежать более строгих штрафных санкций УЕФА. Если до этого срока миланцы обойдутся без новых нарушений, они со следующего сезона получат полную заявку на еврокубки (сейчас – урезанная) и отсутствие контроля чиновников за каждой потраченной копейкой.

В теории это значит, что проколов, как с Канселу, больше не будет. Напомню, год назад «Интер» взял португальца в аренду с условием: либо он выкупает его до первого июня, либо возвращает «Валенсии». Канселу прижился и зажёг в Серии А, но в соответствии с правилами ФФП клуб смог тратить только в июле. К тому моменту Жоау уже признавался в любви «Ювентусу». Нынешний сезон – последний, на который распространяется соглашение с ИФКК, так что после лета 2019 года подобных ситуаций больше не будет. Это в теории.

На практике всё немного сложнее. Как сообщает Gazzetta Dello Sport, сейчас «Интер» не укладывается в рамки ФФП. Чтобы не попасть под новое расследование УЕФА, летом может понадобиться дополнительный доход от 40 до 50 млн евро. Наиболее вероятно, что эту сумму получат с продажи игроков, в частности, назван Милан Шкриньяр.

Итальянские журналисты полагают, что отделаться продажей молодёжи не получится: этот фокус «Интер» проделал летом 2018. Основательная чистка молодых талантов (Дзаниоло, Беттелья, Вальетти) помогла вписаться в ФФП, но такой приём можно использовать только раз. Поэтому ожидается, что клубу придётся продавать кого-то из звёзд. Например, Шкриньяра, на которого претендует «Барселона», и по которому летом делал предложение «Манчестер Юнайтед».

Но кого именно придётся продавать «Интеру» — не первый вопрос, который возникает у болельщиков, когда они слышат про ФФП. Думаю, первый вопрос варьируется в диапазоне эмоций от «что, опять?» до более экспрессивного «какого…?!».

Действительно. «Интер» попал в Лигу чемпионов и получит 37 млн евро за участие. Летом продал игроков на 80 млн евро, даже выйдя в плюс по итогам трансферного окна.Согласно недавно опубликованному финансовому отчёту, за год (с июля 2017 по июль 2018) активы клуба выросли в цене на 130 млн евро, а совокупный доход составил 238 млн евро. Всё здорово. Так в чём проблема?

Частично, проблема в журналистах.

Дело в том, что осенью спланировать, каким будет доход футбольного клуба по итогам сезона, можно только приблизительно. Известна фиксированная сумма премиальных за участие в Лиге чемпионов. Известен минимальный гарантированный доход от продажи телеправ. Примерно известно, сколько принесёт matchday за сезон. Известен минимальный гарантированный доход от генерального и технического спонсоров, а также фиксированные доходы от остальных спонсоров.

Исходя из перечисленных данных, на недавнем совете директоров «Интера» могли рассмотреть ситуацию, при которой клуб будет вынужден продавать игроков, чтобы покрыть дефицит бюджета по итогам сезона. И GDS, у которой есть свои источники буквально везде, получила эту конфиденциальную информацию. Новость на сайте получила тысячу лайков/шеров в соцсетях, так что вы представляете, какой она создала хайп. И всё это – формально правда, потому что вероятность такого исхода действительно исключать нельзя.

Гарантированный доход и реальный доход. Сравниваем

Но перечисленные данные учитывают только гарантированный минимум доходов по итогам сезона. По факту, представить себе, что клуб заработает именно столько, невозможно. Он заработает больше. Например, почти четверть годового бюджета «Интер» уже сейчас сделал на Лиге чемпионов. Речь не только о премиальных: помогли две стартовые победы и бешеная посещаемость на домашних матчах. Вместе с премиальными, доход уже составил 54 млн евро, на 17 больше, чем гарантированный минимум. Если «Интер» продолжит участие в Лиге чемпионов или хотя бы в Лиге Европы, эта сумма увеличится.

«Если бы мы готовились, как «Барса», проигрывали бы 0:18». Спаллетти – супер Учит «Интер» скромности.

То же самое касается остальных источников дохода. Да, клуб теоретически может занять 17-е место в Серии А и недосчитаться бонусной части распределяемой суммы доходов от продажи телеправ. Но гораздо вероятнее, что клуб займёт как минимум место в еврокубках. И кроме фиксированных сумм (30 млн, которые идут каждому участнику Серии А, 32 млн за популярность и историю, 9 млн за результаты в последние годы) получит бонус. То есть, ещё примерно 12-15 млн.

Перейдём к посещаемости. В прошлом сезоне заработанные в домашнем матче с «Ювентусом» 5 млн евро стали абсолютным рекордом для Италии. В этом сезоне уже состоялось дерби с «Миланом», которое принесло почти ту же сумму, а матч с «Барсой» принёс ещё больше: почти 6 млн евро. Средняя посещаемость в Серии А тоже увеличилась: 62 тыс. зрителей на матче против прошлогодних 57 тыс. Доход будет выше.

Дальше, коммерческая деятельность. Ведущие спонсоры – Nike, Pirelli каждый год платят определённую гарантированную сумму, остальное – в виде бонусов в зависимости от результата. Например, контракт с Nike (ужасный), даёт только 4 млн евро, остальное – бонусы. Ужасный он потому, что слишком зависит от результатов в последние пять сезонов. Поэтому в сезоне 2017/18 «Интер» получил от технического спонсора всего 4,3 млн – сказались сезоны без еврокубков. В текущем сезоне, если опять удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов, выплаты приблизятся к 10 млн евро. Это всё равно мало, но тоже больше гарантированного минимума. С Pirelli то же самое.

Но главные перспективы для клуба не в работе со старыми спонсорами, а в привлечении новых. Огромную работу в этом направлении выполняют новые владельцы. Они начали с довольно примитивного, но популярного приёма: сделали аффилированную компанию спонсором «Интера». Смотрите: владеет клубом Suning Sports, который является частью холдинга Suning, а на тренировочной форме «Интера» красуется надпись suningcom – домен интернет-супермаркета, где торгуют всем, от пылесосов до детского питания. Ритейлер тоже входит в холдинг.

За эту надпись, рекламирующую сайт, у которого даже нет англоязычной версии, «Интер» получает 17 млн евро за сезон.

Но семья Чжан не только даёт деньги, новые владельцы действительно продвигают бренд клуба на китайском рынке. В течение первых полутора лет после того, как Suning Group купил «Интер», партнёрами итальянцев стали китайские компании Kweichow Moutai Group, региональное подразделение Meten, Xiaomi и Xiaoniu88. Но в контексте нашей темы (гарантированный доход VS реальный доход) актуальнее другие китайские компании: FullShare и A. O. SmithCorp. Это спонсоры «Интера», которые появились уже по ходу прошлого сезона. Осенью 2017 года, планируя бюджет, руководство «Интера» никак не могло посчитать доходы, которые принесут эти два контракта.

В том числе благодаря им коммерческие доходы по итогам сезона составили 238 млн евро (на 20 млн больше, чем год назад) – даже несмотря на крошечный контракт с Nike.И этот процесс не прекращается: летом появился ещё один китайский спонсор: Lvmama. И новый партнёр: маркетинговое агентствоiMedia, которое теперь также занимается продвижением бренда. Достаточно, чтобы работа по освоению азиатского рынка просто продолжилась, чтобы к концу текущего сезона клуб стал ещё немножко богаче.

Упомянутые бренды малоизвестны за пределами Китая, но в планах и более солидное партнёрство. Например, уже несколько месяцев идут переговоры с Lenovo. С компанией заключён предварительный договор о сотрудничестве, но его масштаб пока не определён.

Лучший генеральный директор в мире теперь свободен. Маротта ушёл из «Юве» Аллегри говорит, что это шок.

Деньги решают не всё

Итого, дано: в худшем случае клуб может столкнуться с дефицитом бюджета, покрыть который придётся продажей игроков. Для этого потребуется провалить сезон в Серии А, не попасть в весеннюю часть еврокубков и остановить деятельность по освоению китайского рынка. Но в новость, конечно, это не попадёт. Поэтому остаётся только незамутнённый вывод: клуб должен летом продать одного из лидеров. Ну, а фамилия Шкриньяра приходит на ум первой, потому что словак отказывается продлевать контракт.

В современном футболе не иметь финансовых проблем и сохранить всех ведущих футболистов – не одно и то же. Игрока можно продать не только для того, чтобы попасть в ФФП, но и потому, что он бойкотирует тренировки, требуя перехода в суперклуб. От этого нельзя застраховаться. Но «Интер» пытается: в частности, ведёт со Шкриньяром переговоры о продлении контракта, который действует ещё четыре года. Словак пока не соглашается, но, возможно, Беппе Маротта его уговорит. Один из лучших спортивных функционеров мира сейчас в Китае на переговорах с Suning, ожидается, что он займёт должность гендиректора «Интера» в декабре. Вряд ли его может заинтересовать клуб, который должен продавать лидеров, чтобы избежать санкций УЕФА.

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