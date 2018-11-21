Хорошего понемножку. Сборная России не заслужила дивизиона А в Лиге наций

Перед тем как спокойно объяснить, что в Сольне случилось практически неизбежное, есть всё же пара вопросов, не задать которые просто невозможно.

Лучший бомбардир РПЛ Черчесову не пригодился. Два последних матча в году — 0:5 До боли знакомая сборная России вернулась. Шведы заслуженно идут в дивизион А Лиги наций.

1. Почему спасение родины доверялось лавочнику в своём клубе и бразильскому дебютанту, но не лучшему российскому нападающему осени? Какие качества, необходимые для реализации (я подчёркиваю это: не для борьбы, а именно для реализации, потому что нам уже необходимо было забивать), есть у Заболотного и Ари, но нет у Чалова?

2. Всегда с уважением отношусь к тренерскому праву видеть то, чего не видят простые болельщики и даже оторванные от ежедневной работой с командой эксперты, но что всё же Станислав Черчесов видит в Камболове? Какие качества выделяют его в игрока, способного выйти на один из главных матчей года со скамейки запасных в непростой ситуации?

Заболотная сборная. Русская сказка закончилась Черчесов выжал всё, но он не волшебник.

3. В матче с Хорватией сборная показала, что может умирать, сражаясь, всю игру команда старалась не просто достоять до серии пенальти, как с испанцами, но и играть в свой футбол. Почему в Сольне от этого концепта было решено отказаться? Почему мы отдали территорию, зная, что нас устраивает ничья?

Эти вопросы лежат на поверхности, но вместе с ними есть и объективные обстоятельства. Нам так часто везло в 2018-м, что к последней игре года всё невезение не могло не сосредоточиться в одной точке. Даже учитывая тот факт, что в сборной куча травмированных, а лидеры далеки от оптимальной формы, мы могли бы добиться нужной ничьей, будь против нас менее организованный соперник. Но нам не повезло попасть в финальном матче на Швецию, организация и сыгранность у которой — главный командный козырь. Даже к сборной с одной яркой звездой подготовиться было бы проще, но не к шведам. Их организация, если помните, позволила пережить за последний год Францию, Нидерланды и Германию. Пережили они и нас, даже без своего главного игрока нападения, Эмиля Форсберга.

Дзюба: не думаю, что страна от нас отвернётся. Безразличия не было Капитан сборной России чётко разъяснил, почему концовка года вышла для нашей команды такой скверной.

Здесь и заключалось неизбежное. Янне Андерссон, тренер сборной Швеции, ещё будучи главным в «Норрчепинге», объяснял, что для того, чтобы построить организованную команду, нужна связка футболистов, от которой можно оттолкнуться. В лучшем случае — пара связок. В идеальном — на центральной оси. В сборной у Андерссона, стартовый состав которой не меняется почти никогда, такой связкой стали центральные защитники Гранквист и Линделеф. Конечно, тот факт, что их голы принесли победы над Турцией и Россией — совпадение стандартов, но это совпадение, хорошо иллюстрирующее подход тренера. Андерссон оттолкнулся от связки в центре защиты, построил вокруг неё сильную командную оборону, а дальше заставил шведов ловить хотя бы что-то в нападении, зная, что у своих ворот будет сухо.

Организация была ключом к успеху на чемпионате мира и у сборной Черчесова. Связкой, от которой он оттолкнулся, был правый фланг, на котором отлично взаимодействовали Фернандес и Самедов. Почти всё, что мы создали летом, случилось благодаря правому флангу: или Фернандес, Самедов и ещё один ситуационно оказывающийся там игрок творили сами, или мяч с перегруженного правого фланга доставлялся на левый, где резкий и техничный Черышев оказывался в изоляции и пользовался ею.

Перед Сольной проблема связки встала очень остро — это показал матч с Германией, где вроде бы и футбол временами был съедобный, но при этом не хватало схватывающего игру в единое целое элемента. Фернандеса нет, центр обороны почти не знаком друг с другом, и единственной связкой, которая в теории могла бы стать системообразующей, были Газинский и Кузяев в центре поля. На неё Черчесов и сделал ставку, но это была ставка наугад.



Увы, мимо. Мы отдали территорию и проиграли центр.

Это был чудесный год. Но теперь Черчесову нужно строить новую команду Дзюба абсолютно прав: наша сборная слишком зависит от эмоций и физики. Чтобы двигаться вперёд, ей необходимы и другие сильные стороны.

Хорошего не бывает слишком много, это нужно заслужить. К команде и Черчесову есть вопросы, но есть и большая благодарность за хорошо проделанную работу. У сборной виден работающий и отработанный план А, замешанный на общей организации, но для того, чтобы играть в лиге А, нужен ещё и план В. Его пока у нас нет, и поиск такого плана — главная задача для Черчесова на 2019 год.