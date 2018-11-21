Футбольное рабство XXI века. Как «Манчестер Сити» торгует африканскими игроками

В Гане на берегу реки Вольты расположена футбольная академия «Право на мечту». Заметить её не так уж и просто — она почти не выделяется на фоне всеобщей нищеты и разрухи. Ребята, которые там учатся, живут мечтой вырваться из нищеты и стать профессиональными футболистами. Некоторые покидают родителей в 10 лет и остаются жить в академии, потому что юным талантам обещают Европу и денежные горы.

Типичная история для Африки, не правда ли?

Только есть одна интересная деталь. По данным Football Leaks, академию спонсирует «Манчестер Сити» — чемпион Англии с 2010 года стабильно вкладывал в школу более миллиона евро в год. Естественно, при подписании контракта многие думали, что после выпуска из академии они исполнят свою мечту и поедут покорять Англию. Но вместо этого они отправлялись в низшие лиги Норвегии, Нидерландов и Швеции. Иногда даже против своей воли.

Схема

Сейчас в академии проходят обучение около 90 человек из Ганы, Нигерии и Кот-д’Ивуара. Они занимаются не только футболом, но и получают неплохое образование, поэтому их день расписан по минутам. Поговорить по телефону с родителями можно только по выходным, всё остальное время – будь добр, работай, ты же будущий футболист. За 5 тыс. километров отсюда главный спонсор академии ждёт результатов своих денежных вливаний.

Как вы понимаете, «Манчестер Сити» тратит такие деньги не потому, что так уж заботится о несчастных талантах, которых может не увидеть мир. Английский клуб таким «меценатством» хотел получить привилегированный доступ к африканским кадрам, чтобы попросту зарабатывать на тех, кто более или менее талантлив. По документам, которые получили Football Leaks, деньги, вложенные в игроков 16-20 лет, называются «венчурным капиталом», а потенциальные игроки делятся на категории – «ценные» и «выгодные в будущем».

До 2016 года схема была простая: футболист приезжает в «Манчестер Сити», подписывает контракт и отправляется по арендам. Из-за контракта с «МС» его стоимость, естественно, увеличивается. В 2016 году систему пришлось изменить — теперь первым пунктом после академии стала датская команда «Норшеллан». «МС» никуда не исчез, просто стал третьей стороной в этом соглашении — то есть игрок как бы заключает контракт с двумя клубами. Вот и получается, что «Норшеллан» может продавать игроков академии только с разрешения «Манчестер Сити», а с каждой продажи англичане получают 25% от стоимости трансфера. Ну а если «МС» срочно потребуется кто-то из выпускников, то датский клуб обязан его предоставить в кратчайшие сроки. Просто напомню: в 2015 году ФИФА запретила третьим лицам владеть правами на футболистов. Но кому-то на правила наплевать.

История одного ганца

Дивайн Наа разъезжает по Европе вот уже четыре года. О том, что он хочет стать профессиональным футболистом, африканец понял ещё в школе, поэтому все свободное время он посвящал тренировкам. Скауты академии нашли его на одной из улиц Аккры, играющим в футбол, — Наа было 11 лет. Он счёл это благословением и судьбоносным моментом в его жизни, поэтому стал упорно работать.



Когда ему было 18, его, как одного из лучших выпускников, забрал «Манчестер Сити». Он был идеальным детищем «Права на мечту»: из полной нищеты дорос до одной из лучших команд в мире. Но на деле он просто попал в систему, где люди без сомнений распоряжаются судьбами людей.



— Тебя никто не слышит, — рассказывает Наа Football Leaks. – Ты всего лишь один из сотни игроков для аренды.

За «МС» он ожидаемо так и не сыграл – его сразу же отправили в аренду в одну из норвежских команд. Потом были Нидерланды, Дания и Швеция – команды менялись, как только это было угодно английскому клубу. Иногда он не проводил в одном клубе и полугода.



— Это очень сложно. Как только ты привыкаешь, тебе уже надо уходить, — делится он. – Но у меня не было другого выбора – в «Ман Сити» мне сказали, что дальше лавки я там не пойду. Я был зол сам на себя.



Прошлым летом Наа покинул систему «Манчестер Сити» и уехал в Бельгию. Там он бегает за клуб второй лиги «Тюбиз», получает значительно меньше, но всё равно счастлив.



— Я хочу сам решать, куда мне идти и что делать. Теперь это моя жизнь, — говорит он.

Бизнес-модель

В сентябре ФИФА заявила, что хочет сократить количество футболистов, которых клуб может отправлять в аренду, до шести-восьми или даже ещё больше – пока конкретики нет.

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Но эта реформа не помешает клубам-гигантам и дальше контролировать детский футбол – хотя бы на уровне отслеживания потенциальных звёзд. Африка сейчас не так популярна у топ-команд, там сложно найти готового игрока высокого уровня. Так что, возможно, ФИФА вынудит клубы ещё больше вкладываться в академии на африканском континенте, а не выдумывать обходные пути. Схема-то рабочая.



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В подготовке статьи использованы материалы Spiegel Online.