Рабочий день Золушки. Что значит для сборной России поражение от Швеции

Не думаю, что после поражения от Швеции сборную России нужно критиковать за ошибки. Поводов для критики достаточно, но перевешивает другое: произнесите вслух вчерашний состав сборной. Кто из игроков, вышедших в старте, пригодился бы в матче с Испанией? А с Хорватией? Попытайтесь вспомнить, когда и где в мире тренер сборной собирал на крупный турнир новую команду, а через четыре месяца оказывался вообще без команды. Было вообще такое?

Это был чудесный год. Но теперь Черчесову нужно строить новую команду Дзюба абсолютно прав: наша сборная слишком зависит от эмоций и физики. Чтобы двигаться вперёд, ей необходимы и другие сильные стороны.

Нет, я не вижу повода критиковать сборную, оказавшуюся в такой ситуации. Даже несмотря на явные странности вроде несвоевременных замен и жуткой обороны при стандартах. Эти ошибки – как хромота у мыши, которой нужно забираться на гору. Мешает, но глобально проблема не в хромоте. Когда вылетают ключевые для реализации тренерской концепции игроки, когда вылетают дублёры основных игроков, не стоит ругаться из-за неправильно выбранной позиции и проигранного подбора.

Но если ругаться и не нужно, то погрустить из-за невыхода в лигу А точно стоит. Это был шанс, смысл которого проще всего объяснить на примере всем известной сказки.

Заболотная сборная. Русская сказка закончилась Черчесов выжал всё, но он не волшебник.

Вспомните сказку про Золушку. Неважно, чью именно версию сказки: сойдут и братья Гримм, и Шарль Перро, и даже опера Россини. Везде, в каждом варианте, речь идёт о девушке, которая выделяется среди остальных своей красотой. У неё есть и другие качества: скромность, доброта, но, по условиям сказки, именно красота Золушки – её уникальное свойство, практически ноу-хау, потому что все остальные красивые девушки в итоге явно проигрывают ей в умении очаровывать принцев. Но есть нюанс: в её повседневной жизни красота не играет никакой роли. Красота не помогает мыть посуду, подметать и выбирать фасоль из золы. Уникальное качество Золушки востребовано только в определённых обстоятельствах: нужно, чтобы её заметил принц. Именно это даётся ей с наибольшим трудом, без помощи волшебницы не обойтись.

Только оказавшись на балу, Золушка может воспользоваться тем, что она красива, и очаровать принца (и остальных гостей заодно). Ну и хорошо провести время, само собой.

Так вот, у сборной России, среди прочих качеств, есть одно уникальное, которое описывает команду так же полно, как красота описывает Золушку. Это качество я бы сформулировал так: умение героически отбиваться. В этом наше всё. Да, есть какая-то тактика, есть переход с 4-2-3-1 на 4-4-2, есть попытки высокого прессинга, но в конечном счёте в пиковые для команды матчи всё сводится к одному: наша сборная стоит стеной у своей штрафной и героически отбивается.

Героически отбиваться можно всегда, но лучше всего нам это удаётся, когда соперник любит владеть мячом, имеет звёзд в составе и смотрит на нас со вполне объяснимым высокомерием. Именно в такой ситуации героические свойства средней по классу, но самоотверженной сборной России важнее всего. Когда у вас – «Золотой мяч», а мы в золе. И некуда отступать. Другими словами, главное качество сборной России востребованнее всего против топ-сборных. Для этого нужно играть в лиге А.

Нужно играть в лиге А, потому что даже лига В – не то. Героически отбиваться от невзрачной Швеции, которая сама берёт порядком, а не классом, невозможно. От Швеции можно отбиваться только трусливо. Что мы и увидели. Главное качество сборной России оказалось невостребовано, и на первый план вышли другие, чисто футбольные качества. Оказалось, что в футбол мы тоже умеем играть, но так себе. Получше Турции, похуже Швеции. Скучно. Нет места сказке.



В лиге с Францией, Англией, Испанией, Португалией всё было бы по-другому. Меньше игры в футбол, больше подвига. И даже поражение не позор.

Дзюба: не думаю, что страна от нас отвернётся. Безразличия не было Капитан сборной России чётко разъяснил, почему концовка года вышла для нашей команды такой скверной.

Важно дополнение: в сказке о Золушке есть одна деталь, о которой нельзя забывать. Сюжет заканчивается на том, что она вышла замуж за принца – как будто дальше всё автоматически складывается хорошо. Вообще-то, мы легко можем представить себе, с какими сложностями столкнётся при дворе бывшая служанка. Как её будут презирать образованные аристократки. Как принцу придётся слушать про сына маминой подруги, который нашёл себе нормальную жену своего круга. Золушка не умеет вести светскую беседу, не умеет играть на арфе и не говорит на латыни. Если это понимаем мы сейчас, то это точно понимали тогда, во времена, когда сказка описывала современные события. Но это никого не останавливало, и правильно. Какие бы трудности не ждали её впереди, Золушке удалось самое главное. Она вышла в свою лигу А. И дальше будет решать свои проблемы с Испанией, Францией и Голландией, полагаясь в том числе на главное качество, которое делает её уникальной.



Сборная России должна была сделать то же самое. Но не смогла. В нашем случае Золушка после бала вернулась на кухню. Впереди полно дел: надо подмести, вымыть посуду, развесить бельё. Всё это наша Золушка умеет, но хотелось другого. Хотелось сказки и чтобы было место подвигу, а не вот это всё.



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