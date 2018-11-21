Итоги Лиги наций за три минуты. Коротко и наглядно

* Англия, Португалия, Швейцария и Нидерланды встретятся в Португалии летом 2019 года и поборются за кубок Лиги наций. Но победа не даст им ничего, кроме трофея – путёвку на Евро они будут разыгрывать, как и остальные.
* Команды, вылетевшие или поднявшиеся в другую лигу, там и начнут розыгрыш путёвки на Евро-2020.
* В финальную стадию Евро-2020 выйдут четыре победителя плей-офф Лиги наций. На этой стадии сыграют 16 команд, которые займут первое место в группе.
* Если они к тому моменту уже выйдут на Евро через отборочный цикл, их путёвка в плей-офф достанется тому, кто занял второе место.
* Победитель стыковых встреч будет определён по итогам двух одноматчевых полуфиналов и финала, которые будут проведены в каждой группе среди четырёх команд.
* Жеребьёвка группового этапа: январь/февраль 2020 года
Тур 1: 3-5 сентября 2020 года
Тур 2: 6-8 сентября
Тур 3: 8-10 октября
Тур 4: 11-13 октября
Тур 5: 12-14 ноября
Тур 6: 15-17 ноября
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020: 22 ноября 2019 года
Стыковые матчи Евро-2020: 26-31 марта 2020 года
Жеребьёвка финальной стадии: дата не определена
Финальная стадия: июнь 2021 года.