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Итоги Лиги Наций за три минуты

Лига наций
Полина Куимова
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images
Итоги Лиги наций за три минуты. Коротко и наглядно
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Футбол / Лига наций УЕФА

* Англия, Португалия, Швейцария и Нидерланды встретятся в Португалии летом 2019 года и поборются за кубок Лиги наций. Но победа не даст им ничего, кроме трофея – путёвку на Евро они будут разыгрывать, как и остальные.

* Команды, вылетевшие или поднявшиеся в другую лигу, там и начнут розыгрыш путёвки на Евро-2020.

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* В финальную стадию Евро-2020 выйдут четыре победителя плей-офф Лиги наций. На этой стадии сыграют 16 команд, которые займут первое место в группе.

* Если они к тому моменту уже выйдут на Евро через отборочный цикл, их путёвка в плей-офф достанется тому, кто занял второе место.

* Победитель стыковых встреч будет определён по итогам двух одноматчевых полуфиналов и финала, которые будут проведены в каждой группе среди четырёх команд.

* Жеребьёвка группового этапа: январь/февраль 2020 года

Тур 1: 3-5 сентября 2020 года
Тур 2: 6-8 сентября
Тур 3: 8-10 октября
Тур 4: 11-13 октября
Тур 5: 12-14 ноября
Тур 6: 15-17 ноября

Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020: 22 ноября 2019 года
Стыковые матчи Евро-2020: 26-31 марта 2020 года
Жеребьёвка финальной стадии: дата не определена
Финальная стадия: июнь 2021 года.

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